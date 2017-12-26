Пять самых «популярных» болезней великих людей

СЕГОДНЯ 01:33 2017-12-26T01:33:30+03:00

Гениальность часто сопровождается проблемами со здоровьем, причем не только психическим

Изменить размер текста: A A

«Все гении - немножко сумасшедшие» - эта фраза оправдывала многие поступки великих людей. Депрессия - самое распространенное, и пожалуй, невинное, заболевание, которое было у талантливых, неоднозначных, порой непонятых своими современниками людей. Но часто их преследовали другие болезни, так или иначе сыгравшую свою роль в творчестве гениальных писателей, композиторов, художников.

1. Отоневрология.

Это не диагноз, а целое направление в современной медицине, которое включает в себя оториноларингологию, невропатологию и нейрохирургию. Врачи исследуют симптомы - внезапное нарушение слуха, даже частичную потерю, головокружения, которые часто бывают связаны с другими заболеваниями: высокое артериальное давление, последствия травм головы, остеохондроз и т.д.

Известно, что частично или полностью слух теряли:

+ писатель Джонатан Свифт. Потери слуха у него случались раз в несколько месяцев на несколько дней.

+ художник Франциско Гойя. После того, как он начал терять слух, в его картинах стали преобладать мрачные, черные цвета.

+ композитор Людвиг ван Бетховен. Начал глохнуть из-за воспаления внутреннего уха в 27 лет и окончательно потерял слух через несколько лет. Из-за глухоты Бетховен стал раздражителен, подозрителен и крайне вспыльчив. Но продолжал писать прекрасную музыку: самые свои значительные произведения он создал с очень ослабленным слухом или при полной глухоте. Некоторые исследователи биографии Бетховена считают, что у него также было биполярное расстройство психики, когда приливы творческого вдохновения сменялись приступами полнейшей апатии.

2. Подагра.

При этой болезни страшно опухают суставы, становятся очень болезненными, теряют подвижность. Без лечения к концу жизни человек просто не может двигаться от боли. Гиппократ называл ее болезнью знати, потому что считал - все эти проблемы проявляются из-за неумеренной любви к выпивке и жареному мясу.

Подагрой страдали многие великие люди. В середине ХХ века ученые выяснили, почему так высок среди больных процент гениев. Подагра возникает из-за переизбытка мочевой кислоты, которая и воздействует на суставы. Но она же обладает свойствами теобромина и кофеина - стимулирует умственную деятельность. Накапливаясь, она делала человека гением. Только очень больным.

Исследователи информационного банка данных говорят, что частота подагры среди талантливых и знаменитых - 5–10 процентов. Среди гениев - 30–50 процентов.

От подагры страдали:

+ великие правители - Александр Македонский, Юлий Цезарь, Иван Грозный, Петр I, Карл XII, адмирал Нельсон.

+ художники - Микеланджело, Рубенс, Ренуар, Рембрандт.

+ писатели - Стендаль, Мопассан, Филдинг, Тютчев, Тургенев.

+ ученые - Ньютон, Лейбниц, Дарвин.

3. Туберкулез.

Удивляться тут нечему - туберкулез или чахотка в свое время косила не только гениев, но и безграмотных крестьян. Тем не менее именно в произведениях великих людей отразились страх и надежда, борьба и отчаянье, надежда и тоска. Через все это они проходили, сражаясь с болезнью. Отчетливо это заметно у композиторов:

+ Гайдн,

+ Вебер,

+ Шопен.

Скончались от туберкулеза:

+ Белинский,

+ Добролюбов.

4. Эпилепсия.

Неврологическое заболевание, проявляющееся в приступах судорог из-за нарушений в связях нейронов мозга. На Руси болезнь называли «падучая». В Греции считалась «божественной» болезнью, знаком богов.

+ Федор Достоевский подробно описывал свои приступы не только в дневниках, но и на страницах произведений. Например, он одарил «своей» болезнью Павла Смердякова в «Братьях Карамазовых». И тот в подробностях рассказывает о ней Алеше Карамазову.

+ Это болезнь «на грани» - часто эпилепсия сопровождается шизофренией, как в случае Ван Гога.

+ Истероэпилептические приступы мучили и Льва Толстого. Он старался не показывать их, но впадал в глубочайшую депрессию при их приближении. Приступы случались у него весной и осенью.

5. Синдром Марфана.

Это редкое генетическое заболевание, его получает один человек из ста тысяч. Больной обладает невысоким худощавым телом, очень длинными тонкими конечностями, и крайне подвижными пальцами рук, которые легко отгибаются назад. Болезнь награждает своего обладателя не только проблемами с мышцами, в том числе сердечной, но и еще одним свойством: часто в кровь выбрасываются возбуждающие вещества катехоламины, среди которых - адреналин. Здоровый человек испытает приливы адреналина в случае стресса, а у обладателя синдрома Марфана концентрация катехоламинов повышена постоянно. Отсюда и гениальность.

+ Авраам Линкольн,

+ Корней Чуковский,

+ Ганс Христиан Андерсен,

+ Николо Паганини.

КСТАТИ

Шизофрения - признак гениальности?

Самый знаменитый гений-шизофреник - Винсент ван Гог. Долгое время считалось, что он отрезал сам себе ухо в припадке сумасшествия. Но искусствоведы выдвинули версию, что ухо в пылу ссоры ему отсек друг Гоген. Как бы там ни было, но именно благодаря нервной болезни появились картины ван Гога в экспрессивной, порывистой манере, с рваными мазками, очень контрастные.

Некоторые считают, что приступам шизофрении (или по меньшей мере биполярного расстройства) были подвержены Пушкин и Лермонтов. И если по поводу "солнца русской поэзии" исследователи еще спорят, то у Лермонтова однозначно были как приступы глубокой меланхолии, откровенной злобы, так и порывистые, яркие всплески радости, свойственные биполярному расстройству.

Эдгар По, создававший свои рассказы под влиянием болезни. Его современники не могли понять - действительно ли По болен или так тонко издевается над ними. Всю жизнь увлекался психологией, темными сторонами души. Ему принадлежит фраза: "Мир всегда был наполнен сумасшедшими людьми. Больные психическими заболеваниями или просто эксцентричные сумасшедшие люди изменяли мир. Приступы ярости или депрессии, да и просто другой образ мышления, породили математические теории, удивительные изобретения, удивительную поэзию, а также музыкальные и художественные творения".

Николай Гоголь страдал ипохондрией и галлюцинациями, которые часто ложились в основу его произведений. Постоянные меланхолия, депрессия и видения в итоге свели его в могилу.

Франц Кафка в своих произведениях тоже прекрасно описал больные фантазии, бессилие и трагедию человека, попавшего в сети кошмарной реальности.

Ги де Мопассан, так чувственно описывающий в своих произведениях радость плоти, скончался в лечебнице для умалишенных, не справившись с ипохондрией. Неврозы стали для него наследственным проклятием.