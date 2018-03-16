23 способа достичь долголетия

СЕГОДНЯ 01:57 2018-03-16T01:57:57+03:00

Еще один «кит» долголетия — движение, физические нагрузки. Давайте себе умеренные кардионагрузки и периодические силовые тренировки, больше ходите, - советует ученый Фото: RUSSIAN LOOK

Один из ведущих мировых экспертов по борьбе со старением выпустил сборник практических рекомендаций [как начать новую жизнь для продления молодости]

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Экономическая ситуация в стране выглядит непредсказуемой и не слишком оптимистичной, однако есть задачи, которые можно решать при любой погоде и курсе доллара. Что может предпринять каждый из нас, чтобы стать здоровее, моложе, поднять настроение и в конечном счете продлить активную, полноценную жизнь — книгу практических рекомендаций об этом выпустил один из ведущих мировых экспертов по борьбе со старением, ученый-геронтолог, исследующий генетику старения и долголетия, Алексей Москалев. Автор предоставил «КП» право использовать материалы книги, и мы подготовили 23 совета: как начать новую жизнь для продления молодости.

1. Начнем с питания. Ученый напоминает: многочисленные исследования показывают, что продукты и режим питания сегодня являются одним из главных доступных методов регулировать скорость старения и продолжительность жизни. Первым делом — крепитесь - придется сократить свой рацион на 25%, уменьшив съедаемые порции. Такое направление борьбы с возрастом называется «caloric restriction» (ограничение калорий). Однако меньше не значит хуже. Важно следить за балансом питательных веществ, чтобы получить необходимое количество незаменимых аминокислот и жирных кислот, витаминов и минералов. По счастью, этого можно добиться, употребляя достаточно дешевые продукты, в том числе выращенные на собственной даче.

2. Избегайте продуктов с трансжирами, искусственным добавлением фруктозы, избытком соли. К сожалению, сегодня правила маркировки в нашей стране не требуют прямо указывать трансжиры в составе продуктов, поэтому эксперты советуют ориентироваться на такие названия: гидрогенизированные жиры, маргарин, кулинарный жир. Зачастую трансжиры содержатся в различных спредах и «маслах» для бутербродов.

3. Откажитесь от поджаривания блюд. Используйте другие похожие способы приготовления, их море: запекание, тушение, аэрогриль, пароварка и др.

4. Сторонитесь сладких напитков и соков, фаст-фуда и ресторанной еды.

5. Каждый день ешьте не менее 500 г овощей (не включая картофель), листовой зелени (петрушки, салата). На десерт лучше всего подойдут не очень сладкие фрукты, в них содержатся биологически активные вещества, витамины, минералы и пищевые волокна. Последние являются гарантией хорошего пищеварения и здоровья микрофлоры кишечника. В то же время остерегайтесь избытка фруктозы, она провоцирует метаболический синдром.

6. Три раза в неделю старайтесь употреблять жирные сорта рыбы, орехи, семечки (тыквенные, кунжутные, льняные), оливковое и льняное масло, грибы, темный шоколад, морепродукты. Гарниры с высоким гликемическим индексом (белый рис, жареный картофель или пюре) замените на более полезные (греча, изделия из твердых сортов пшеницы, цельнозерновые каши, бобовые).

7. Старайтесь чаще употреблять продукты, содержащие витамины:

- В6 (фасоль, грецкий орех, облепиха, говяжья печень),

- В12 (треска, карп, окунь, говядина),

- К (шпинат, брокколи, цветная капуста, огурцы),

- Д3 (рыбий жир, печень трески, яичный желток),

- фолиевую кислоту (брокколи, шпинат, цитрусовые),

- омега-3 (сельдь, скумбрия, льняное масло, грецкие орехи),

- кальций (творог, кисломолочные продукты),

- магний (тыквенные семечки, кунжут, гречка, овсянка,грецкие орехи),

- цинк (гречка, фасоль, горох, тыквенные семечки, кунжут, арахис),

- селен (бразильские орехи, чеснок, шампиньоны, кукуруза),

- йод (морская капуста, печень трески, минтай, окунь).

Именно эти вещества показали в исследованиях лучший антиэйдж-эффект (замедление старения).

8. Если есть сложности с употреблением таких продуктов (противопоказания, трудности с покупкой и др.), эксперты допускают использование биодобавок. Однако отношение к «витаминам из аптек» у большинства специалистов по борьбе со старением очень осторожное. Такие средства рекомендуется применять в крайнем случае - только если нет возможности получить витамины из продуктов. При этом нужно помнить, что избыток витаминов и минералов не менее вреден, чем их недостаток, подчеркивает Алексей Москалев. Продукты, даже самые богатые витаминами, вряд ли создадут излишек (вы же не будете есть ведрами одни огурцы или печень трески), а вот с биодобавками, то есть, по сути, «концентратом витаминов», риск получить избыток значительно выше. Тем более, что без исследования сложно предсказать, как усваивается тот или иной витамин именно у вас в организме. Так что в идеале следовало бы периодически сдавать анализ на уровень важнейших микронутриентов в плазме крови, отмечает ученый.

9. Контролируйте также свой вес, уровень сахара, триглицеридов и холестерина в крови (такие показатели определяются в рамках бесплатной диспансеризации. - Ред.).

10. Периодическое употребление зеленого или черного чая и до 3 чашек черного кофе в день - при отсутствии противопоказаний - уменьшает общую смертность и заболеваемость некоторыми видами рака.

11. Периодически устраивайте себе разгрузочные дни. Профессор Вальтер Лонго из Университета Южной Калифорнии в Лос Анджелесе призывает 5 раз в месяц снижать калорийность дневного потребления на 50%. Это позволит снизить вероятность проблем с метаболизмом (обменом веществ).

12. Важнейший регулятор скорости старения и продолжительности жизни — сон. Старайтесь поддерживать постоянство суточных ритмов, призывают ученые. Полезнее всего ложиться спать до 12 часов ночи, когда максимален пик выработки мелатонина (гормона сна) при условии полной темноты.

Большинство исследований показало, что в идеале нужно спать не менее 7,5 часов в день. Желательно иметь ортопедическую подушку. При этом спать лучше на боку, а не на спине. Как показали исследования, именно в такой позе активнее всего идет отток из мозга вредных белков бета-амилодов. Их накопление способствует развитию болезни Альцгеймера, а во время сна на боку бета-амилоиды эффективно удаляются из мозга через так называемую глимфатическую систему (это есть сеть каналов, по которым циркулирует спинномозговая жидкость).

«Поскольку почти все мы живем в условиях сильного светового загрязнения (уличные фонари, свет в окнах соседей, световая реклама), стоит закрывать окна ночью плотными шторами, чтобы спать в полной темноте», - подчеркивает Алексей Москалев. Старайтесь на сидеть у телевизора, компьютера, не пользоваться планшетами и мобильными телефонами хотя бы за 30 минут до отхода ко сну. Искусственный свет от экрана сдвигает начало выработки мелатонина. Выключайте на ночь электроприборы в спальне, чтобы вас не отвлекал свет от диодных лампочек.

13. Еще один «кит» долголетия — движение, физические нагрузки. Давайте себе умеренные кардионагрузки и периодические силовые тренировки, больше ходите, - советует ученый. Это позволит избежать проблем с венозным оттоком в ногах, сохранить здоровый вес, повысить чувствительность мышечных клеток к инсулину (повышение такой чувствительности является важнейшим средством профилактики диабета, излишнего веса и других нарушений. - Ред.). Тем, у кого есть хронические заболевания, обязательно нужно советоваться с врачом по поводу интенсивности нагрузок.

14. Давайте себе регулярную умственную нагрузку – общайтесь, следите за новостями, решайте сложные задачи, погружайтесь в изучение новых тем, языков. Это замедлит ухудшение когнитивных (мыслительных) функций.

15. Старайтесь выглядеть хорошо. Это придает уверенности в себе, создает ощущение, что тебе столько лет, на сколько ты выглядишь. Внимание: исследования показали, что такое ощущение стимулирует нейроэндокринную регуляцию процессов жизнедеятельности и замедляет старение!

16. Максимально избегайте простудных и других инфекций, дисбактериоза, источников аллергии. Не запускайте такие заболевания, не переносите простуду на ногах и вовремя лечите осложнения. Проходите регулярную вакцинацию. Важно: чем реже ваш организм испытывает воспаление, тем медленнее старение.

17. Больше путешествуйте - выезжайте на пикники на природу, на экскурсии в другие города, бывайте на свежем воздухе. Избегайте депрессивных мыслей и раздражительности, учитесь управлять своим стрессом. Длительный или сильный стресс ускоряют старение.

18. Умеренные и кратковременные стрессы, напротив, оказывают стимулирующее действие, пробуждают собственные защитные силы организма. По такому принципу действует, например, температурное закаливание, пост, интенсивная физическая нагрузка, медитация. Положительное действие умеренных стрессов вы ощутите только в том случае, если между воздействиями вы дадите своему организму достаточно времени на восстановление.

19. Соблюдайте баланс времени нахождения на открытом солнце. С одной стороны, периодическое пребывание на солнце способствует выработке необходимой нам активной формы витамина Д3, с другой – избыток солнца вызывает фотостарение кожи, и человек начинает выглядеть старше своих лет. На улице в солнечную погоду носите шляпу и солнечные очки. Откажитесь от посещений соляриев.

20. Найдите наконец в себе силы отказаться от вредных привычек. Отказ от курения способен добавить примерно 9 лет жизни, отказ от злоупотребления алкоголем – еще 8 лет.

21. Следите за симптомами возникновения возрастзависимых заболеваний: сердечно-сосудистых, диабета, остеопороза, различных видов онкозаболеваний и других. Проходите периодическое обследование и консультирование у врачей-специалистов, не пренебрегайте диспансеризацией.

22. Не используйте без крайней необходимости стероидные препараты. Консультируйтесь по поводу приема лекарств с лечащим врачом.

23. Постарайтесь контролировать хотя бы самые доступные биомаркеры старения (полный список всех биомаркеров - в книге Алексея Москалева). Это специфические показатели состояния организма, которые на сегодня, увы, не подпадают под бесплатную диспансеризацию. Поэтому сдавать такие анализы для профилактики придется в платном порядке. При этом трактовкой результатов должен заниматься специалист (нормы могут отличаться в зависимости от возраста, пола, веса и других критериев).

На практике удобнее всего обратиться на прием к врачу-терапевту: он выдаст направления на анализы и расшифрует результаты. Напомним: в случае платного обращения пациент вправе заказать любые медуслуги, в том числе обследования, даже не имея никаких жалоб - в порядке профилактики.

Важно: Алексей Москалев советует проверять следующие основные биомаркеры старения: жесткость стенок кровеносных сосудов, уровни гомоцистеина, гликированного гемоглобина в крови, показатели гормонов, регулирующих метаболизм: IGF-1, лептин, кортизол.

- Выполняя эти рекомендации, вы с удивлением заметите, как изменится в лучшую сторону ваше здоровье и самочувствие, - уверяет Алексей Москалев, который не только исследует методы борьбы со старением, но и сам следует им, испытывая на себе.

Один из ведущих мировых экспертов по борьбе со старением, ученый-геронтолог, исследующий генетику старения и долголетия, Алексей Москалев

ДОСЬЕ «КП»

Алексей Москалев - доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии Института биологии Коми, заведующий лабораторией генетики продолжительности жизни и старения Московского Физтеха, заведующий кафедрой экологии Сыктывкарского госуниверситета. Опубликовал более 80 научных статей и книг в области генетики старения и продолжительности жизни. Автор одного из лидеров продаж 2015 года в области научно-популярной литературы — книги «120 лет жизни — только начало. Как победить старение?». Недавно вышла новая книга Алексея Москалева, которая, как ожидается, так же станет бестселлером: «Как победить свой возраст? 8 уникальных способов, которые помогут достичь долголетия».

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