Почему строительство рая на Земле закончилось адом

СЕГОДНЯ 02:30 2018-03-15T02:30:04+03:00

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На протяжении всей своей сознательной жизни заветной мечтой человечества было создание идеального общества. Верующие представляли его в виде рая. Социалисты упивались видениями утопического общества и разработали притягательную для многих его коммунистическую модель. Буржуазное государство выдвинуло идею общества потребления. Но как узнать, что же нас ждет в светлом будущем? Достижимо ли оно в принципе? Американский ученый Джон Кэлхун в 1968 году начал свой знаменитый эксперимент по созданию рая на земле. Поскольку подобные опыты над людьми запрещены в науке (в политике – сколько угодно!) Кэлхун в качестве объекта эксперимента выбрал мышей, поскольку в естественной среде они ведут себя, как социальные животные. Опыт продолжался 16 месяцев и завершился катастрофой. К декабрю 1969 года году популяция мышей практически уничтожила саму себя.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Хвостатые строители нового общества получили все, что надо для счастья (см. схему КАК БЫЛ УСТРОЕН РАЙ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ?). Участники эксперимента в изобилии снабжались водой, едой и материалом для строительства гнезд. В помещении поддерживалась комфортная температура, в колонии не было эпидемий и болезней – Кэлхун использовал особый штамм лабораторных мышей с повышенным иммунитетом. Рай ученого имел только один недостаток – его строили в условиях перенаселенности, которая знакома нам по коммунальным квартирам. Дело в том, что Кэлхун хотел изучить влияние избыточной плотности населения на социальное поведение живых существ. Он выбрал эту тему для исследования, потому что тогда были очень популярны апокалиптические прогнозы, пугавшие человечество гибелью из-за неконтролируемого роста численности людей.

По предыдущим опытам было известно, что в одной колонии без проблем могут сосуществовать 12 грызунов. Поэтому в 4 отсека заселили 48 хвостатых счастливчиков. Обнаружив, что рай на земле все-таки существует, мыши начали энергично плодиться. Когда население колонии почти удвоилось, достигнув 80 взрослых особей, приплод, переживший младенческий возраст стали забирать. Таким образом, взрослое население было стабильным. А плотность его оставалась слишком высокой. Затем в течении 16 месяцев Кэлхун наблюдал за поведением своих подопечных

КОНЕЦ ЗОЛОТОГО ВЕКА

Логично было бы предположить, что мышки поделятся поровну – по 20 на загон. Но этого не произошло. Как и в естественных условиях, в мышином раю начались драки между самцами за лидерство. В итоге отсеки 1 и 4 были захвачены двумя чемпионами этих боев без правил. Каждый завел себе гарем, в который входило от 8 до 12 самок. Здесь царили патриархальные мышиные нравы: самки рожали малышей и заботились о них. А альфа-самец был в основном занят тем, что отбивал попытки конкурентов проникнуть на его территорию. Поэтому он почти все время (за исключением кормежки и спаривания) дежурил у входа в загон и даже спал там.

В итоге около 60 оставшихся мышей вынуждены были ютится в двух центральных отсеках. При этом хвостатые стали демонстрировать черты поведения, которые нам очень хорошо известны в качестве пороков человеческого общества. Что же это за черты?

Американский ученый Джон Кэлхун в 1968 году начал свой знаменитый эксперимент по созданию рая на земле

- Повышенная агрессия. Оставшиеся самцы вынуждены были драться гораздо чаще, чем в природе. Самые сильные из них заняли место вожаков, но характер у них заметно испортился. Они временами «сходили с ума»: без всякой причины нападали на самок, малышей и подчиненных самцов. При этом «бандиты» проявляли садистские наклонности, например, кусали жертв за хвост, чего в природе никогда не делают.

- Социальная пассивность. Одна группа подчиненных самцов превратилась в социальных пораженцев. Они только «заедали стресс» и ничем больше не интересовались: не пытались «дружить» с самками, игнорировали остальных соплеменников. Все свободное от еды и сна время они устраивали «салон красоты» у себя на дому и ухаживали за своей шерсткой. Кэлхун назвал их «красавцами».

- Сексуальные отклонения. Другая часть самцов стала демонстрировать экспансивную бисексуальность. Они были озабочены только сексом и с непристойными «предложениями» атаковали других самцов, молодняк и самок, не готовых к спариванию. Эти отщепенцы были замечены и в каннибализме – поедании себе подобных (хотя еды было в достатке!)

- Деградация института «семьи». У самок утрачивался родительский инстинкт. Они переставали строить гнезда и рожали мышат прямо на полу. Затем многие «мамаши» прекращали заботится о потомстве и покинутый молодняк спустя некоторое время пожирали взрослые самцы. Смертность молодняка в двух центральных отсеках составляла от 80 до 92 процентов. Кроме того больше половины самок погибло в результате агрессивных налетов групп сексуально озабоченных самцов.

ЧЕМУ ЛЮДЕЙ НАУЧИЛИ МЫШИ

В итоге сохранить популяцию в адекватном состоянии удалось только в двух крайних отсеках, где два авторитарных лидера вели «политику» изоляции от внешнего мира. А в загонах 2 и 3 мышиное общество деградировало, потеряв «духовные скрепы». Это исследование повергло в шок западное общество (мы тогда строили коммунизм и были уверены, что одной ногой находимся в социалистическом раю). Трудно придумать большую издевку над мечтами выдающихся гуманистов пошлого и настоящего по поводу светлого будущего. Выбор между авторитарной деспотией и анархией самоуничтожения (многие восприняли результаты опыта в лоб) - не самая радужная перспектива. Кэлхун стал чрезвычайно востребованным и популярным человеком. В 1972 году он встречался с Папой Павлом VI в Риме на Специальной Всемирной конференции по исследованию будущего в 1973 году. Его работы обсуждали политические лидеры…

- Мы разговаривали о моих мышах, но все время думали о человеке, - шутил Кэлхун.

Впрочем, сам Джон не был настроен мизантропически. Нельзя механически переносить эксперимент с грызунами на людей, считал он. У людей социальные взаимоотношения выстроены гораздо сложнее и механизм возникновения поведенческой клоаки (так Кэлхун называл патологические формы поведения в условиях скученности) более хитрый. Например, последующее исследование, которое проводилось в 1975 году в некоторых районах Нью-Йорка, не выявило зависимости между избыточной плотностью населения и уровнем смертности и рождаемости, агрессивным поведением (судебные данные), количеством психических патологий (поступление в психиатрические лечебницы). Но Кэлхун считал, что его последователи не там копали. По его мнению, среди людей поведенческая клоака могла возникнуть только в специфических условиях, например, в переполненной тюрьме. И действительно, входе исследования Национального Института Юстиции США выяснилось, что в тюрьмах, на одного обитателя приходилось меньше 4,5 м2 площади значительно выше уровень смертности, убийств, самоубийств, заболеваемости и дисциплинарных проблем. Доказано, что в условиях скученности падает качество и производительность труда (привет «опенспейсам», куда работодатели пересаживают офисных работников!). Нечто похожее на поведенческую клоаку можно наблюдать и в забитых под завязку коммунальных квартирах…

ДАЕШЬ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ!

Как говорил Капица «Трактовка эксперимента - дело вкуса». Кэлхун говорил: «Я не могу поверить, что появление на свет нового человека может нести остальным какую-то угрозу. Это позитивное событие. Ограничение рождаемости только ослабит нашу популяцию. Ее могут спасти только новые люди и новые идеи!» Практика показала, что Кэлхун был прав. Например, в 30-е годы ХХ века экономисты подсчитали, что учитывая рост численности населения, уже в 1950-е годы планету должен охватить голод. Но за счет зеленой революции в сельском хозяйстве (выведение более продуктивных сортов, применение удобрений и техники) в большинстве стран удалось решить проблему голода и прокормить дополнительные 5 миллиардов ртов, которые появились на Земле за последние 65 лет. Тем не менее, исследование Кэлхуна это серьезное предупреждение человечеству.