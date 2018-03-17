Девять признаков того, что брак будет недолгим

СЕГОДНЯ 03:19 2018-03-17T03:19:00+03:00

К сожалению, и в семьях с детьми разводы - не редкость Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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На свадьбе все кричат «Горько!», родители рыдают, друзья жениха дерутся, подружки невесты сплетничают, гармонь рвется, а жених с невестой думают о том, как будут растить детей. Мальчика и еще мальчика. Как будут вечно просыпаться рядом...

Кто ж в такое время думает о разводе?

А вот ученые, психологи и экономисты о разводе всегда думают. Они даже составили список опасных звоночков, которые говорят о том, что муж и жена в ближайшее время расстанутся. И речь пойдет совсем не о плохих приметах, когда невеста уронила кольцо. Никаких черных кошек и пустых ведер. Только статистика и холодные расчеты.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель поженились, когда ей было 35, а ему 33. Разводясь, актеры признались, что почти все время жили отдельно.Фото: АП

1. Ссоры из-за денег

Кредиты, ипотеки, вечные долги - это основные поводы для ссор. А то, что один из супругов - транжир, повышает вероятность развода на 45 процентов. Согласно исследованию, которое проводил Институт демографии Макса Планка в Германии, хорошо зарабатывающие женщины разводятся гораздо чаще, чем те, кто получает меньше мужа. По мнению психологов, финансовая независимость дает женщине возможность не идти на компромиссы, не мириться с закидонами мужа, а сразу уходить.

2. Один курит, а другой - нет

Статистика - за общие ценности и даже общие вредные привычки. Если в семье курит только один из супругов, это на 75 процентов повышает вероятность развода.

Брюс Уиллис и Деми Мур вырастили даже трех дочерей и развелись. Фото: Stewart Cook/REX/Fotodom

3. Жили в гражданском браке

Жить вместе до свадьбы вроде бы полезно. Тренировка, репетиция - «а сможем ли мы?». Но психологи говорят об обратном эффекте. Гражданский брак на 12 процентов повышает вероятность развода.

(Анджелина Джоли и Брэд Питт до свадьбы жили вместе более 10 лет. И все же дети настояли на свадьбе, потребовали красивую фату для мамы и большой торт. И вот спустя пару лет рни разводятся.)

4. Жена танцует, муж наливает

Психологи и социологи прошлись по списку профессий и выяснили, что самое большое число разводов - в семьях танцоров и хореографов (43 процента случаев), бармены разводятся в 38 процентах случаев, а врачи, медсестры и психиатры - в 29 процентах случаев.

(Джей Ло, конечно, великолепно танцует (особенно с Ричардом Гиром), но с отцом своих детей Марком Энтони развелась через 7 лет брака, да и Бену Аффлеку дала от ворот поворот.)

5. Она старше

На 53 процента возрастает вероятность развода, если жена старше мужа, уверены социологи из Австралийского национального университета, даже если разница в возрасте всего-то 3 года. Кстати, по мнению Николаса Вольфингера, психолога, который исследовал идеальный возраст для вступления в брак, играть свадьбу нужно, когда вам от 25 до 32 лет.

(Мадонна старше своего бывшего мужа Гая Ричи на целых 10 лет. Их брак завершился разводом через 7 лет, но это не отбило у Мадонны желания встречаться с мОлодцами.)

Том Круз с бывшей женой Николь Кидман.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

6. Подкалывают друг друга

Известный исследователь Вашингтонского университета Джон Готтман уверен в том, что предсказать будущее супругов можно с точностью до 93%, если просто послушать, как они общаются. Хороший знак, если муж и жена заступаются друг за друга и критикуют друг друга только по поводу и очень тактично. Но Готтман уверен, что одна-единственная гадостная эмоция может все испортить. Это презрение. Разваливают свой брак те, кто считает себя умнее, выше, сильнее супруга, те, кто позволяет себе обидно подкалывать, саркастично издеваться. В общем, сарказм убивает брак, так что давайте без дурацких шуток.

7. Поженились слишком рано или поздно

Да, Шекспир бы согласился с тем, что «нет повести печальнее на свете», чем свадьба подростков назло родителям. Сказать свое да у алтаря до 20 лет - значит увеличить шансы на развод. Но жениться взрослыми в первый раз тоже опасно. Статистика показала, что те, кто вступает в брак после 32 лет, с каждым одиноким годом на 5 процентов увеличивают вероятность развода. Все сложнее становится одиночкам впустить в свою налаженную и удобную жизнь кого-то другого.

8. Растят двух дочерей

В семьях с детьми разводы не редкость. Но, по подсчетам экономиста Колумбийского университета Кристин Маммен, муж и жена, что растят двух дочерей, разводятся в 43 процентах случаев. С сыновьями - в 37 процентах. Семейный консультант, тоже участник исследования, Стефани Кунц считает, что отцы больше вовлечены в жизнь семьи, больше времени и внимания посвящают дому, если растят сыновей.

9. Родители расставались

Если вы - дитя развода, то шанс и самому пережить расставание с супругом (супругой) возрастает на 40 процентов (об этом написал большой доклад Николас Вольфингер).

Если же ваши родители разводились не раз, то ваши шансы на повторение непростого сценария возрастают до 91 процента. Кстати, по мнению психологов, люди, в детстве пережившие развод родителей, себе в спутники жизни чаще всего выбирают товарищей по несчастью, тех, кто тоже столкнулся с разводом мамы и папы.

(Том Круз с детства видел, как родители ссорятся. Когда Тому было 12 лет, родители развелись. Актер зажил по сценарию... Два развода и постоянные расставания с лучшими женщинами мира.)

Это счастье твое и мое

Мы это все написали совсем не для того, чтобы вы прочитали и пошли на газете рыбу чистить. Мы хотим, чтобы вы обдумали каждый пункт. А не слишком ли злобно я съязвил, когда жена купила лабутены? А не пора ли нам расписать семейный бюджет? Срочно бросаю курить, ведь супруг не курит. А чего это муж бросил работу в банке и ушел барменом? Так-так, мы поженились в 33, надо быть повнимательнее друг к другу, а то ведь риски, риски. Знаете, на чужих ошибках и исследованиях ученых можно многому научиться!