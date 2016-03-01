Голый Константин Богомолов? Какое ню!

В день церемонии ее автор, режиссер и один из двух исполнителей Константин Богомолов (второй неизменный ведущий — актер театра им.Вахтангова Сергей Епишев) разместил у себя в Facebook заботливое предупреждение. «Строго 18+. Не для чувствительных натур - слишком натурально».

Спасибо, что предупредил. Хотя насколько «слишком» не ожидали даже искушенные критики, хорошо знакомые с творчеством этого режиссера.

Переодевшись в женские платья Богомолов и Епишев «перевоплотились» в двух критикесс Огогошину и Рюмашеву. Актеры, выходившие на сцену за заслуженным призом, от растерянности несли всякую пургу. «Классная получилась герла!» - пытался шутить и подыгрывать Алексей Кравченко (он вместе с другими участниками спектакля «Мефисто» получил первый хрустальный гвоздь). «Трансвестит» Богомолов тут же парировал, мол, хорошо нам было с тобой, Леша, на репетициях спектакля «Идеальный муж». Кравченко смутился, его коллеги захихикали. На голове у Кравченко была шапка с большой буквой «М» (то ли потому, что получил Малый гвоздь, то ли, потому что есть еще подходящее слово на «м»). Короче, презент от Богомолова.

Павел Табаков с шампанским.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

И это была одна из самых безобидных шуток капустника. Большой театр вызывал у ведущих аллюзии с выражением «сходить по Большому». Сам приз — хрустальный шар, в который вбит хрустальный же гвоздь, - ассоциации с головой Александра Калягина в кепке. Калягин не только председатель Союза театральных деятелей, но и, надо думать, патрон церемонии.

Шутили на разные тема: снесенных палаток, поджаренных на огне критиков — все шло в топку утонченного юмора. Ни пожалели ни бога, ни черта, ни евреев, ни Холокост. С матерком и скабрезностями. Да вот беда: из-за искусственного фальцета ведущих, довольно противного, многие шутки не были расслышаны. И остались не поняты.

Нелли Уварова.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Однако либеральная публика ликовала: как смело, как безоглядно, наотмашь. Другая часть зрителей, менее либеральная, жестко диагностировала весеннее обострение у ведущих. Или, может, они извращенцы? Наконец, собравшись с мыслями выразил общее настроение режиссер и художественный руководитель академического молодежного театра Алексей Бородин. «Ребята, я ох...л», - сказал интеллигентный Бородин прямо со сцены. Кстати, его спектакль «Нюрнберг» и получил Гран-при — Большой хрустальный гвоздь.

Виктор Вержбицкий, Павел Табаков и Игорь Миркурбанов пришли поддержать своего друга режиссера Константина Богомолова.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Кристина Асмус.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Но не это была кульминация праздника. Апофеоз случился позже, когда король церемонии Константин Богомолов наконец скинул не только маску и парик трансвестита, но и одежу... И оказалось, что король-то голый. И не только в переносном смысле. Прикрыв срам газетой «Культура» (и в этом тоже была сатира) бочком-бочком он пробирался из зала в сторону кулис. Но споткнулся, газета порвалась в самом неожиданном месте. И Константин показал зрителям то, что, наверное, и не хотел показывать...

Константин Богомолов.Фото: Татьяна ЗИМНЯЯ

Говорят, Евгений Стеблов — первый заместитель председателя СТД уходил с церемонии очень расстроенный. Представший пред его очи обнаженный Богомолов (он фамильярно пытался еще и приобнять Стеблова) почему-то навел его на грустные мысли.