До Потопа люди жили по 900 лет, потому что держали вечный пост

СЕГОДНЯ 02:49 2018-03-13T02:49:10+03:00

И приказал Бог Ною покинуть ковчег вместе с семейством, всеми скотами, гадами и разойтись по земле, чтобы плодиться и размножаться

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Обратимся к родословной первого человека на земле, Адама. В Ветхом Завете черным по белому записано: «всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер.»

Сын Адама Сиф прожил 912 лет. Внук Енос - 905. Правнук Каинан – 910. Праправнук Малалеил – 895. Прапраправнук Иаред – 962. Следующий потомок Енох – 365. Мафусаил и вовсе – 969! Рекордсмен-долгожитель планеты. Не зря есть выражение мафусаилов век. Ламех - 777 . Ной – 950.

Путем несложного сложения, деления выясняем: средняя продолжительность жизни патриархов девяти допотопных поколений составляла 912 лет. ( Десятый, Енох, не в счет, он в 365 лет был взят живым на небо. Зато успел породить самого Мафусаила!)

У каждого из этих почтенных отцов семейств были еще сыновья, дочери. Но в родословной упоминаются лишь первенцы по линии Адама. Надо полагать, что и остальные детки жили подолгу.

Странно, что в Ветхом Завете не сказано, сколько прожила прародительница человечества Ева и ее наследницы. Возможно, потому, что была создана из ребра Адама. Простите, феминистки, но из Библии слов не выкинешь. Железный патриархат правил бал до потопа, женщины знали свое место…

Мафусаил - Рекордсмен-долгожитель планеты

ВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИ?

Но почему, почему так долго жили первые люди?

Помню, ведущий геронтолог страны (специалист по старению), академик РАМН на «Прямой линии» с читателями «Комсомолки» ответил на подобный вопрос емко и авторитетно: «Тогда в Библии месяц считался годом!» Я сидел рядом с академиком, позволил усомниться. «Научно доказанный факт!» - заявил заслуженный деятель науки РФ.

Да уж, против науки не попрешь.

На днях, взявшись за сей библейский детектив, я задал животрепещущий вопрос о мафусаиловом веке еще одному уважаемому геронтологу, генетику, доктору наук. «Библию на разных языках в разные века переписывали, - доходчиво объяснил ученый. - Ошибка перевода была. В оригинале «лунный месяц» стояло, а древний переводчик поставил слово «год». Потом так и пошло. А если пересчитать, то продолжительность жизни была в районе 80 лет, что реально».

Выходит, легендарный Мафусаил на самом деле прожил всего чуть более 80?! Остальные патриархи – и того меньше. Вот что значит всезнающая наука!

Не иначе, бес попутал древнего переводчика. Винца крепкого поднес ему, либо под локоток толкнул ненароком. Внес, лукавый, сумятицу в священную книгу. Ох, уж этот сатана! Сначала под видом змея соблазнил Еву вкусить запретный плод с древа познания добра и зла. За что Господь разгневался на Адама и его легкомысленную супругу, выгнал их из Эдема. Таким образом первые люди и все их потомство, включая нас с вами, лишились жизни вечной, бесконечной, нарушив первоначальный замысел Творца. А потом бес подменил месяц в Библии годом и народ в разных странах уже не одну тыщу лет ломает голову, почему до потопа люди жили по девять веков, а сейчас и до одного лишь единицы со скрипом дотягивают.

Можно спокойно закрывать журналистское расследование.

Ох, уж этот сатана! Сначала под видом змея соблазнил Еву вкусить запретный плод с древа познания добра и зла. За что Господь разгневался на Адама и его легкомысленную супругу, выгнал их из Эдема

ПЯТИЛЕТНИЕ ОТЦЫ!

Но обнаружилась одна закавыка. Судя по ветхозаветной летописи, Адам родил Сифа в 130 лет. Если же верить нашим ученым-геронтологам, на самом деле первому отцу планеты тогда одиннадцати годков не стунуло. А ведь до Сифа, на минуточку, он успел произвести на свет аж двух сыновей. Потерял их уже взрослыми. Помните историю, как Каин убил Авеля, сам отправился в изгнание. Только после этой потери Адам и зачал Сифа, между прочим. Чтобы продлить род. Тот подарил Адаму внука Еноса в 105 лет. Делим на 12 . Это что ж, 9 лет не исполнилось молодому родителю? Ну и дела! Еще большая загадка - праправнук Адама Маллелеил. Он стал папашей Иареда в 65. Если следовать научной версии, что допотопный год равнялся нашему месяцу, зачал первенца, когда самому и пяти лет не стукнуло. Самой-то науке не смешно? В допотопные 65, между прочим, и Енох породил самого Мафусаила.

Так что нестыковочка выходит, товарищи ученые, в вашей научной формуле - «год за месяц».

«ЗА РАЗВРАТ, ЗА ПЬЯНСТВО, ЗА ДЕБОШ!»

Потом наступил Вселенский Потоп. Ну, про него, полагаю, все слышали. Господь разгневался на людей за грехи их и порешил всех утопить.

Вопрос на засыпку: за какие конкретно грехи? Думаю, большинство не знает.

Когда потомство Адама стало умножаться на земле, «сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». И стали дочери человеческие рождать сынам Божиим исполинов. Не их ли гигантские скелеты до сих пор периодически находят археологи в разных уголках земли? А кто такие сами сыны Божии? Библия ответа не дает. Некоторые считают их атлантами, другие - пришельцами с иных планет, той же Нибиру. Впрочем, это тема отдельного библейского детектива, за рамками нашего сегодняшнего расследования.

«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время…. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человеков до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю…»

Помиловал лишь благочестивого внука Мафусаила, шестисотлетнего Ноя с женой, да трех его сыновей с супругами. Приказал Ною построить огромный ковчег, взять в него в назначенный день свое большое семейство и каждой твари по паре. Для развода после потопа.

Судя по Библии, ковчег плавал до остановки над Араратом ровно 5 месяцев

А теперь, граждане, внимание!

«В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей… Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных; остался только Ной и все, что было с ним в ковчеге. И стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских.»

Судя по Библии, ковчег плавал до остановки над Араратом ровно 5 месяцев - 150 дней. Так что месяц равнялся 30 дням. Примерно как сегодня.

А вдруг в ветхозаветном году было всего 7 месяцев, задастся вопросом дотошный читатель? Тогда мафусаилов век почти вдвое короче будет, и с молодыми 65-летними отцами все тип-топ!

Что ж, читаем и подсчитываем дальше.

«Вода постоянно убывала до десятого месяца. В первый день десятого месяца показались верхи гор. По прошествии сорока дней (почти середина одиннадцатого! – Авт.) Ной открыл сделанное им окно ковчега.» И выпустил голубя, чтоб узнать, есть ли где суша. Тот вернулся, не обнаружив ее. Помедлив семь дней, снова выпустил Ной птичку. Вечером та прилетела с масличным листом в клюве. Выждав еще семь дней, патриарх вновь выпустил голубя, и тот уже не вернулся. Видно, нашел где-то кусочек суши и остался. А Ной продолжал ждать. До конца двенадцатого месяца. И только «шестьсот первого года к первому дню первого месяца иссякла вода на земле и открыл Ной крышку ковчега.» Земля высохла лишь к двадцать седьмому дню второго месяца. Тогда-то и приказал Бог Ною покинуть ковчег вместе с семейством, всеми скотами, гадами и разойтись по земле, чтобы плодиться и размножаться.

ПРИГОВОР - 120 ЛЕТ ПОЖИЗНЕННО

С календарем, худо-бедно, разобрались. Получается, с ветхозаветным летоисчислением все было, как сегодня. Я специально не называю реально уважаемых мною академика и доктора наук, что ввели меня в заблуждение «научной» формулой - библейский год равен современному месяцу. Сами-то Библию явно не читали, хотя затронутая в ней тема долгожительства – дело их жизни. Просто повторили распространенную в научных кругах версию, ловко опровергающую необъяснимый для ученых мафусаилов век. Вот почему я так подробно цитировал Библию, приводил факты. Можете мне не верить. И не верьте, лучше сами проверьте. Сегодня не советские атеистические времена, любой интересующийся может спокойно найти и почитать Библию.

Есть еще версия, что тогдашние 10 лет шли за один год нынешний. Но как она объяснит, что Маллелеил и Енох родили своих первенцев в 6.5 годков?

Сам Ной, сойдя с семьей и скотами из ковчега, радость отцовства уже не испытал. Хотя прожил еще 350 лет после вселенского катаклизма

А дальше начинается сам детектив.

Еще до потопа, разозлившись на людей, грешивших с сынами Божиими, Господь сказал: « Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.» Вот откуда, дорогие читатели, все разговоры ученых, что человек должен жить 120 лет. Из Библии. (Если же брать «научные формулы библейского летоисчисления», то получится, что Бог отвел нам по 10-12 лет. Бред!!!)

А теперь внимательно посмотрим, как исполнялся строгий приговор Господа грешному человечеству о сокращении жизни с 969 мафусаиловских лет до 120.

Произошло исполнение не мгновенно, методом Божественного Чуда, как можно было подумать: стукнуло кому 120 – тут же отдавай Богу душу! А постепенно. Эволюционно. Уже после всемирного потопа.

Сам Ной, сойдя с семьей и скотами из ковчега, радость отцовства уже не испытал. Хотя прожил еще 350 лет после вселенского катаклизма. И почил в бозе в 950. Землю заселило многочисленное потомство его сыновей: Сима, Хама и Иафета. Но в Ветхом Завете, по традиции, подробно расписана родословная лишь первенца Ноя.

Сам Сим, рожденный до Потопа, прожил 600 лет, его сын Арфаксад , появившийся на свет спустя два года после вселенского наводнения – 438, внук Сала – 433, правнук Евер - 464, праправнук Фалек – 239, Рагав – 239, Серух – 230, Нахор – 148, Фарра – 205. Сын Фарры – легендарный «отец множества племён» Авраам – 175, его жена Сарра- 127. Сын Авраама Исаак - 180, внук Иаков - 147, правнук Иосиф – всего 110. Тот самый мудрый Иосиф, что предсказал египетскому фараону семь тучных лет и семь голодных. После смерти его тело забальзамировали и положили в ковчег в Египте.

А вскоре пророк Моисей выведет всех евреев из египетского плена в Землю обетованную. Сам Моисей прожил аккурат 120 лет, обозначенных Господом. Но вот его любопытный псалом:

«Дней лет наших - семьдесят лет,

а при большей крепости - восемьдесят лет;

и самая лучшая пора их - труд и болезнь,

ибо проходят быстро, и мы летим.»

Сказано еще до рождества Христова, но словно про нас, горемык 21 века.

Судя по родословной Сима, потребовалась смена всего полтора десятка поколений потомков 950-летнего патриарха Ноя, чтобы продолжительность жизни резко и неуклонно сократилась. Застыв на современном нам уровне. Что стряслось? Потоп вселенский? Но ведь вода ушла, земля обсохла. И грешить люди после Потопа не перестали. Сожжение Содома и Гоморры за гомосексуализм случилось при Аврааме.

Есть умозрительные околонаучные гипотезы, что до Потопа над атмосферой земли был громадный пароводяной купол. Толщиной 12 метров! Он, дескать, словно экран, надежно защищал планету и первых людей от вредных космических лучей, ультрафиолета, поглощая больше 70% радиоактивного фона. Заодно создавал парниковый эффект, плюс дополнительное атмосферное давление. Кислорода на земле было больше на 50 процентов. Люди жили словно в гигантской теплице, совмещенной с целебной гипербарической камерой. Круглый год, якобы, все цвело, благоухало. Дышалось легко. Поэтому человек мог бегать без устали сотни километров. Никаких, мол, тебе болезней. А если и случался какой недуг, люди быстро выздоравливали. Еда кругом натуральная, обогащенная всеми витаминами, прочими добавками.

А вскоре пророк Моисей выведет всех евреев из египетского плена в Землю обетованную. Сам Моисей прожил аккурат 120 лет, обозначенных Господом

Во время потопа небеса разверзлись, весь водный слой вылился на землю, затопил ее. Защитный экран исчез, не стало потомкам Ноя спасения от злой космической радиации, ультрафиолета, всяких гамма-бета лучей. Пошли мутации, дегенеративные изменения, болезни, эпидемии. А тут еще климат изменился, ось земная сдвинулась, стужа объявилась регулярная… Оттого и стала, мол, жизнь людская трудной, короткой.

Но, повторяю, это все любительские гипотезы, не подтвержденные Библией.

ЕШЬ АНАНАСЫ, ТРАВКУ ЖУЙ!

Зато вот что обозначено в самой Библии прямым текстом! Сотворив в первую неделю мужчину и женщину, Бог сказал: «Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу.»

Выходит, Творец создал первых людей вегетарианцами. Чистыми. Так называемыми веганами. Никаких тебе яиц, икры, молока, сыра и прочих гастрономических ухищрений с продуктами животноводства, птицеводства, как делают многие современные вегетарианцы. Только фрукты, овощи, злаки. От рождения до самой смерти. Без «разгрузочных дней». Вечный Пост!

Более того, Творец животных тоже сделал травоядными. «А всем зверям земным¸ и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так.»

Представляете идиллию: спокойно гуляют вместе львы, тигры, коровы, волки, зайцы, люди. Никто никого не пожирает! И все живут веками.

Но люди не оценили такую благодать. Разнежились, предались разврату и прочим непотребствам. И возмущенный сей черной неблагодарностью Господь порешил утопить грешников. А будущим поколениям сократить жизнь до 120 лет. Чтоб много не баловали. И потому вышедшему из ковчега Ною с семейством дал иной завет, чем дальнему его предку Адаму. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские; в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все.» Уже позже, через Моисея, Господь передал людям большой список чистых и нечистых животных, рыб, птиц и пресмыкающихся, конкретизировав, кого можно употреблять в пищу, кого нет.

Как видите, только питание кардинально изменилось после потопа. Человеку позволили соскочить с веганства, есть мясо, молоко, яйца и прочую животную пищу, дарующую, по науке, силу, нужные для организма жиры, белки. Сменилось всего лишь полтора десятка поколений прямых потомков допотопного патриарха, 950-летнего Ноя, как на животной пище продолжительность жизни резко и неумолимо сократилась. До присужденных Творцом 120 лет. И это в исключительном случае. Обычный же наш удел по-прежнему – 70-80 лет. О чем еще в стародавние времена скорбел Моисей в своем знаменитом псалме.

Надо думать, именно мясоедение и стало гуманным орудием Творца для исполнения его не подлежащего обжалованию приговора о кардинальном сокращении жизни грешных людей.

А в память о золотых веках вегетарианства в христианстве, полагаю, сохранились посты. 14 марта начинается самый строгий из них – Великий. Он продлится до 1 мая.

Наверняка спросите, а почему сегодня вегетарианцы не живут намного дольше мясоедов. Честно говорю, не знаю. Хотя медицина действительно находит небольшие преимущества растительного питания перед животным. Возможно, потому, что нет поколений чистых веганов, которые питались бы так несколько веков без единого нарушения. Тогда можно было бы посмотреть результаты, сравнить статистику, родословные, как в Библии до и после Потопа. Это дело ученых. Их ныне много среди вегетарианцев. Пусть они и разбираются. Мое дело журналиста – разгадать библейский детектив о долгожителях.

ИНОЕ МНЕНИЕ

НЕ МЯСО, НО ГРЕХИ СОКРАТИЛИ НАШУ ЖИЗНЬ

Сергей ЗУБОВ, преподаватель Московской духовной Академии:

Действительно, изначально пища человека была растительной: И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам [сие] будет в пищу (Быт. 1, 29).

Животные тоже не ели мяса.

Изначально человек был потенциально бессмертным, т. е. бессмертие ему давал Бог, причина его была в Боге. Задача человека была, уподобляясь Богу в заботе о творении, в послушании Богу восходить от силы в силу и достигать подобия Ему. Так как Бог есть источник жизни, то человек, всё более уподобляясь Богу, раскрывал бы в себе божеские свойства, - этот процесс бесконечен, т.к. бесконечен Сам Бог.

Вся проблема не в "диете", а в нарушении заповеди Бога. Произошло грехопадение и дорога к бессмертию для человека закрылась. После грехопадения человек не может не грешить. Соответственно, если ему дать вечную жизнь, то это означает возможность для бесконечного совершенствования в грехах.

Потому Бог изгоняет человека из Рая: И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно (Быт. 3, 22). - Бог ограничивает человеческий век, чтобы человек не мог грешить вечно.

Обратите внимание, что не после потопа Бог сокращает продолжительность жизни, а до того: И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет (Быт. 6, 3).

А разрешение употреблять в пищу мясо даётся после потопа, скорее, для подкрепления человека, потому что, вероятно, мир и условия существования изменились.

Таким образом, согласно православного богословия, продолжительность земной жизни человека сократилась не из-за употребления мясной пищи, а из-за совершения грехов:

1. грехопадение Адама и Евы в Раю - человек становится смертным;

2. грехи допотопного человечества - сокращается век человека.

В обоих случаях сокращение обусловлено уменьшением времени утверждения в совершении грехов.

Если внимательно почитать книгу Бытия, то именно этот контекст мы и увидим, но никак не "вегетарианство", как панацею бессмертия.

В книге Премудрости Соломона читаем:

Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших (Прем. 1, 12).

Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть: нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием (Прем. 1, 15-16).

О влиянии на продолжительность жизни Библия говорит так: Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле (Исх. 20, 12). В самом начале человек не почтил Отца. И как результат - человек стал смертным.

Выходит, Творец создал первых людей вегетарианцами. Чистыми. Так называемыми веганами

ПЯТЕРКА СТАРЕЙШИХ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

Все – женщины, возраст был подтвержден документально.

1. Жанна КАЛЬМАН, Франция. 122 года, 164 дня. (1875-1997 гг.)

2. Сара КНАУСС, США. 119 лет, 97 дней. (1880-1999 гг.)

3. Люси ХАННА, США. 117 лет, 248 дней (1875-1993 гг.)

4. Мария Луиза МЕЙЛЕР, Канада. 117 лет, 230 дней (1880-1998 гг.)

5. Мисао ОКАВА, Япония. 117 лет, 27 дней (1898 – 2015 гг.)

КСТАТИ

ВЕРИТЬ – НЕ ВЕРИТЬ?

Всемирный Потоп фигурирует не только в христианской Библии. Предания о нем сохранились в мифах и религиозных текстах многих народов Австралии, Северной и Южной Америк, Индии, Европы, Папуа Новой Гвинеи, Японии, Китая, Ближнего Востока… Британский антрополог, историк религий Дж. Дж.Фрезер собрал по миру около сотни таких версий. Легенды о первых древних долгожителях - богах, царях - также были широко распространены у разных народов. Вспомним хотя бы нашего Кащея Бессмертного.

Ученые-атеисты часто называют Библию сборником мифов, легенд о происхождении Земли, человека, не имеющих ничего общего с наукой. Но, согласимся, глубоко научная теория Большого Взрыва о происхождении Вселенной – тоже всего лишь гипотеза, пусть и самая пока распространенная. У нее есть немало критиков в научной среде. И альтернативных версий. Главное, до сих пор нет ответа, а что было до Взрыва? Ведь пустое место не взрывается. Есть критики и у научной теории о происхождении человека от обезьяны. Да что там происхождение! Современные ученые-геронтологи, биологи так и не могут внятно объяснить, почему человек стареет. Есть десятки глубоко научных, умных теорий на сей счет, подчас взаимоисключающих друг друга. Одни академики считают, что человек, аки боевая ракета, запрограммирован на самоуничтожение, другие винят свободные радикалы, вызывающие «ржавчину» организма, третьи - «шлаки», засоряющие тело…

Так что каждый вправе верить в то, во что хочет.