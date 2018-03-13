Удивительные открытия, которые совершили ученые, разглядывая полотна великих живописцев

СЕГОДНЯ 02:47 2018-03-13T02:47:21+03:00

Это удивительно наблюдать, как селекция изменила внешний вид фруктов и овощей за последние 500 лет

Рубенс, Рембрант и их коллеги оставили важные свидетельства того, как изменился мир

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Для ученых картины великих художников это не только произведения искусства, но еще и уникальный исторический документ. Благодаря наблюдательности мастеров реалистической школы мы располагаем удивительными свидетельствами того, как менялся наш мир. «КП» расскажет о нескольких открытиях, которые были совершены благодаря тщательному исследованию произведений старинных живописцев.

Художник: Питер Пауль Рубенс (1577-1640), Фламандия.

Картина: «Три грации» (1638) и другие.

Область науки: историческая эпидемиология

Суть открытия: установлено время и география появления в Европе инфекционного ревматоидного артрита

Сегодня этим недугом страдают в основном пожилые люди: каждый 20-й человек на Земле достигший преклонного возраста мучается от боли в мелких суставах. Но в эпоху Возрождения в Старом Свете внезапно вспыхнула настоящая эпидемия этого заболевания, которого европейцы раньше не знали. Причем оно поражало даже совсем юных людей.

Этот феномен зафиксировал знаменитый художник Питер Пауль Рубенс. Характерную деформацию пальцев на руке можно наблюдать на картине «Три грации». В качестве модели для всех трех дебелых красавиц выступила вторая жена Рубенса Елена Фурман (художник женился на 16-летней девушке, когда ему стукнуло 53 года). Когда великий фламандец закончил картину женщине исполнилось 23 года. Врачи утверждают: для того, чтобы поражение суставов достигло такой стадии болезнь должна была развиваться с подросткового возраста. А это нонсенс!

Это обстоятельство заставило доктора Тьерри Эплбума из Университета Брюсселя провести собственное расследование. Он обратил внимание, что признаки ревматоидного артрита появляются сначала на картинах фламандских мастеров. Сам Рубенс жил в Антверпене, крупном портовом городе, где часто бросали якорь корабли вернувшиеся из Нового Света. А для Америки ревматоидный артрит - родное заболевание. Древнейшие захоронения индейцев, страдавшие этим недугом, были вскрыты на территории штата Алабама и датируются возрастом 4000-4500 лет до нашей эры. Европейцы завезли в Америку оспу, которая выкосила миллионы индейцев. А обратно на кораблях доставили домой сифилис и ревматоидный артрит. Поскольку европейцы не имели иммунитета к этой заокеанской напасти эпидемия приобрела взрывной характер.

Характерную деформацию пальцев на руке можно наблюдать на картине «Три грации»

Артритом страдал и сам Рубенс. В последние годы он уже с трудом держал кисть в руках, большую часть работы делали его ученики, он брался только за самые ответственные участки полотен: рисовал общий контур, лица и руки персонажей. Сейчас, к счастью, такие агрессивные формы артрита, стали большой редкостью - иммунитет научился противостоять заразе.

Художник: Джованни Станки (1608-1675), Италия.

Картина: Натюрморт с арбузом и фруктами (между 1645 и 1672)

Область науки: растениеводство

Суть открытия: ученые получили наглядное представление, как выглядел дикий арбуз и какими путями шла его селекция.

Любимое развлечение Джеймса Ниинхюйса профессора факультета растениеводства из университета Висконсина это разглядывать натюрморты в музеях изобразительного искусства.

- Это удивительно наблюдать, как селекция изменила внешний вид фруктов и овощей за последние 500 лет, - говорит ученый. - На своих занятиях по истории сельскохозяйственных культур я обычно демонстрирую студентам 350-летний арбуз с натюрморта Джованни Станки.

Полосатый, написанный кистью итальянского живописца, заметно отличается от современного собрата. Арбуз на картине имеет толстенную корку и небольшое количество красной мякоти. Съедобная часть представляет собой 6 отдельных секций с семенами. Серединка, которая по нашим представлениям является самой сладкой и сочной частью, состоит из мясистых белых волокон. Вряд ли Джованни рисовал незрелый арбуз - черные семечки отличительный знак того, что ягода уже созрела. Современные арбузы выглядят гораздо более аппетитно потому что в них значительно больше пигмента ликопина - именно он отвечает за ярко красную окраску.

Полосатый, написанный кистью итальянского живописца, заметно отличается от современного собрата

Художник: Каспар Давид Фридрих (1774 - 1840), Германия.

Картина: «Женщина. Восход солнца» (1818) и другие.

Область науки: физика атмосферы.

Суть открытия: стало понятно, каким образом извержение вулкана Тамбора в Индонезии (1815) вызвало экологическое бедствие планетарного масштаба.

1816 год вошел в историю как «год без лета». Над Европой и Северной Америкой установилась погода с рекордно низкой температурой. До сих пор этот год остается самым холодным в истории Земли за все время погодных наблюдений. Заморозки вызвали неурожай, цены на зерно выросли в десятки раз, в Европе разразился сильнейший голод. Группа греческих и немецких ученых под руководством профессора Кристоса Зерефоса из Афинской академии решила установить, как изменился в те годы состав атмосферы. Зерефос проанализировал 554 пейзажа 180 художников, работавших с 1500-го по 1900 год. Его интересовали прежде всего изображения заката солнца. Цвет заката является результатом рассеивания солнечных лучей взвешенными частицами в воздухе. А по соотношению желтого, красного и зеленого тонов можно определить уровень загрязнения атмосферы. Профессор доказал, что интенсивность окраски неба связана с объемом вулканических выбросов. Ярче всего этот эффект проявился в творчестве Каспара Давида Фридриха и Уильяма Тёрнера: на их пейзажах образца конца 20-х годов ХIX столетия синхронно стали появляться насыщенные желтые закаты. Такие природные явления стали результатом «вулканической зимы», наступившей в северном полушарии в результате катастрофического извержения вулкана Тамбора в 1815 году. Его непосредственной жертвой стали более 70 тысяч жителей острова Сумбава.

1816 год вошел в историю как «год без лета»

Художник: Рембрант Ван Рейн (1606—1669), Нидерланды.

Картина: Автопортрет (1659) и другие.

Область науки: медицина

Суть открытия: высокий уровень холестерина и атеросклероз ведут к раннему старению.

Чтобы проследить возрастные изменения на группе добровольцев ученому понадобиться вся жизнь. Можно ли ускорить процесс? Этим вопросом задались медики из Джоржтаунского университета. Они обратились к творчеству Рембранта, который нарисовал около 40 автопортретов в разные периоды жизни. Рука реалиста, не привыкшего льстить заказчику, а себе и подавно, очень точно отобразила внешние признаки прогрессирующего атеросклероза. Особое внимание врачей привлек автопортрет 1659 года. В этот момент Рембранту всего всего 53 года, но выглядит он гораздо старше своих лет. На левом виске отчетливо виден утолщенный сосуд лилового цвета, наверняка служивший причиной головной боли, мучившей художника. Морщины под глазами и еле заметное белое пятнышко в левом зрачке - так же свидетельствуют о высоком уровне холестерина. Вероятно, у Рембранта была генетическая предрасположенность к этому заболеванию. Оно досталось ему от матери, на портретах которой так же видны признаки атеросклероза.