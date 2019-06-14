Как бы мы жили сейчас, если бы СССР сохранился

Материал из архива "КП", 17 марта 2016 г.

Почему же он тогда распался? И что было бы сегодня, если бы этого не произошло? Об этом мы поговорили с известным писателем-фантастом, автором «Ночного Дозора» Сергеем ЛУКЬЯНЕНКО.

«ГЛАС НАРОДА» НУЖЕН БЫЛ ГОРБАЧЕВУ ДЛЯ ТОРГА С ЭЛИТОЙ

- Сергей Васильевич, а зачем вообще понадобился этот референдум? Горбачев понимал, что Союз трещит по швам? И хотел «гласом народа» надавить на князьков из союзных окраин, мечтавших уйти от опеки Москвы?

- Думаю, Горбачев действительно хотел сохранить СССР в каком-то реформированном виде. Но это было большой наивностью. Потому что сам же Горбачев к тому времени уничтожил идеологическую базу, скреплявшую Союз. И после этого было понятно, что такую огромную и разнородную страну он не удержит. Видимо, референдум был для Горбачева лишь козырем для торга в борьбе за власть.

- Торга с князьками на местах?

- Да. Чтобы добиться от них сохранения хотя бы конфедеративного государства. Которое все равно бы трещало и разваливалось. Может, не так быстро. И Горбачев мог бы еще числиться президентом общего Союза.

- А ГКЧП мог сохранить Союз, если бы у него руки не дрожали? Например, ввели бы танки на Красную площадь, как сделал Китай на площади Тяньаньмэнь в 1989-м?

- Мог бы. И на самом деле большая часть народа ГКЧП бы поддержала. Не в Москве и Питере, а в глубинке. Все русские в национальных республиках понимали, к чему идет, и встретили ГКЧП восторженно. Но сам ГКЧП в итоге испугался.

- А если бы тогда арестовали Ельцина?

- Думаю, этого могло хватить. Там же все, насколько мы знаем сейчас, решалось на уровне предательства отдельных генералов. Вся проблема СССР была в том, что многие в его верхушке были уже лишены всех идеалов, хотели западного образа жизни, легализации своей власти и доходов. Они предали то, во что заставляли верить своих граждан.

Если бы больше людей в элите поддержали ГКЧП, то очень быстро вся смута была бы прекращена. Разумеется, пришлось бы решаться на огромные реформы. Маневрировать. Китай тоже после Тяньаньмэнь сильно менялся.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАПАД БЫЛ В ШОКЕ

- А почему Горбачев, получив на руки «козыри» референдума, сам не пошел на силовой вариант - не зачистил региональную элиту?

- Горбачев на силовые действия не был способен. Даже когда шли националистические погромы в республиках, он не мог отдать приказ на ввод войск, на защиту населения. Он бы не удержал Союз. Тут могла сработать только жесткая диктатура.

- Но ведь и Запад тогда был тоже за сохранение СССР? Даже президент США Буш-старший ездил в Киев уговаривать Украину не выходить из СССР. Он боялся, что ядерное оружие расползется по республикам, которые погрузятся в хаос.

- На самом деле это все было на руку Западу. Там, конечно, боялись хаоса, потому что СССР повалился слишком быстро. По их расчетам, развал должен был идти дольше и более плавно. Знаете, они варили СССР, как лягушку в теплой воде, чтобы она не заметила, как ее варят. Но вода вскипела очень быстро, и США испугались, что лягушка выпрыгнет прямо на них. Вот что их беспокоило.

- То есть США были просто в шоке от скорости развала СССР?

- В приятном таком шоке. Если почитать воспоминания действующих лиц Америки тогда, увидите, как они обалдевают, что вот им сейчас все сразу будет, причем даром. Когда лидеры ФРГ вдруг понимают, что ГДР им отдают, просто впихивают и не берут за это ни копейки... Ведь свертывание наших войск в ГДР можно было обеспечить огромными деньгами и гарантиями, что НАТО не пойдет на восток. Это сейчас обиженно повторяет тот же самый Горбачев, что вот, мол, обманули - обещали НАТО не расширять... Ну конечно, обманули! Он же сам обманываться был рад.

- А мог бы тот же ГКЧП добиться от Запада и денег, и гарантий от НАТО?

- Конечно. Раз уж мы выводим войска из Германии, а США оставляют, это можно было обставить очень красивыми и выгодными клятвенными гарантиями - подписанием серьезных бумаг. Но в тот момент не только у элиты, а почти у всей страны был огромный запас таких наивных ожиданий. Что нас все любят и сейчас наступит мир во всем мире, справедливость и прочие благоглупости...

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

КРИЗИСА ХВАТИЛО БЫ НА 5 ЛЕТ

- Но нефть у нас все 90-е была сверх-дешевой. Значит, богато единый Союз все равно бы не зажил?

- Нефть была дешевой во многом потому, что мы ее дешево отдавали. Пока некоторые компании вроде «ЮКОСа» продавали за рубеж не нефть, а «скваженную жидкость», не платя налогов, естественно, цена была низкой. А как только началось наведение порядка в этом бизнесе, цены тут же поползли вверх. Понимаете? Цена низкая тогда, когда продается наворованное.

- Значит, если бы Союз сохранился, он так и сидел бы на нефтяной игле?

- Почему бы нет? Нефть - это прекрасный ресурс. Если говорить, что Россия - на нефтяной игле, тогда и Япония - на игле потогонного труда, а Италия - на игле туризма. У каждой страны свои преимущества. Наши - нефть, газ, лес. Они нас балуют, развращают. Но и говорить: ой, беда, зачем нам эта нефть - глупо. Просто надо справедливо ее использовать. Не в плане популизма - нефтяную ренту всему народу платить, а из сверхдоходов финансировать важные для всех проекты.

- Хорошо, а что было бы с гласностью и свободой? Гайки пришлось бы закручивать?

- Я вспоминаю 80-е годы и не могу сказать, что Советский Союз был какой-то сверхзакрытой страной. Да, по телевизору всего не показывали. Но все слушали «вражьи голоса» по радио. И разговоры вели свободно на всех кухнях. Может, где-то в Москве, Питере отдельных диссидентов и гонял КГБ, чтобы изобразить бурную деятельность. Но как только появился бы интернет, появился бы и аналог «советского интернета», пусть даже фильтрованный. Была бы та же гласность, никуда бы не делась. Как только у вас появляется интернет, сразу теряется весь госконтроль.

ПО-КИТАЙСКИ НЕ ВЫШЛО БЫ

- Если бы СССР сохранился, он бы пошел по пути Китая в экономике?

- Мы - не китайцы. Может, и к счастью. Китай имел огромное число нищего населения. Оно за чашку риса готово было работать. А в СССР народ был богаче и расхлябаннее. Загнать его в рамки жесточайшего потогонного механизма мы не смогли бы. А вот ввести либерализацию экономики, частную собственность, но при этом сохраняя нерушимость границ, - это было реально. Но это не китайский путь, а может, даже турецкий, если вспоминать, как товарищ Ататюрк не дал развалиться остаткам Османской империи.

- А приватизацию по Чубайсу пришлось бы проводить все равно?

- Какая-то приватизация должна была быть, но не в такой беспардонной форме.

ЕЗДИЛИ БЫ НА «РУССО-БАЛТАХ»

- Давайте представим себе - неразвалившийся СССР в наши годы...

- К этому времени, видимо, все равно отделилась бы Прибалтика. Но она осталась бы связана конфедеративно с остальным Союзом. И это пошло бы ей на пользу. Она могла бы жить, как Финляндия, а не превращаться в вымершие пустые государства, где на улицах не всегда-то людей увидишь.

Другие республики Союза можно было бы криво-косо, но удержать.

Из кризиса СССР мог бы выйти уже лет через пять. И мы получили бы страну, наверное, небогатую, но гораздо более спокойную, без войн, идущих на ее территории, без массовых миграций населения.

- Что было бы у нас в магазинах?

- То же самое, что и сейчас. Свободная торговля и товары со всего мира. Но на прилавках наверняка было бы больше наших продуктов. Сейчас у нас импортозамещение поневоле - из-за санкций, а тогда это все развилось бы гораздо раньше.

- На каких машинах бы ездили?

- И на «Жигулях», и на «Мерседесах». Но, возможно, и на роскошных «Руссо-Балтах», как у Аксенова в «Острове Крым». Потому что многие люди с мозгами, которые уехали после развала СССР на Запад, остались бы. А на деньги от нефтяных доходов строились бы современные заводы.

- Ну а по телевизору что смотрели бы? «Лебединое озеро» и Штирлица?

- Почему же? И Голливуд смотрели бы. Но своего первоклассного кино было бы, конечно, больше, чем сейчас. Для него не случилось бы провала 90-х годов, когда качественных лент у нас снималось считанные единицы.

- А фантаст Лукьяненко писал бы «Ночной Дозор»?

- И «Ночной», и «Дневной», и, может быть, даже еще на «Советский Дозор» замахнулся.

ВОПРОС ДНЯ

А как бы вы сегодня проголосовали?

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР:

- В Конституции СССР, которая действовала на тот момент, нет статьи, позволяющей подвергать сомнению статус государства. Референдум был незаконным с самого основания. Если провести сейчас свободный референдум на территории бывшего СССР, 99% проголосуют за!

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Я проголосовал бы за сохранение СССР и за возможность присоединения Аляски, территории Персии и Польши.

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист:

- Этот референдум был частью хитрого плана по развалу Союза. Людям внушалась мысль, что отказ от сохранения страны возможен и что этот вопрос решается референдумом. Сейчас я не пошел бы на такой референдум - целостность нашей страны не может ставиться под вопрос!

Александр ДЮКОВ, историк:

- Проголосовал за! Распад СССР оказался слишком дорогостоящим и с экономической, и с политической, и с человеческой точки зрения.

Вадим СОЛОВЬЕВ, депутат Госдумы, фракция КПРФ:

- За сохранение, потому что моя Родина - СССР! Я родился и вырос на Донбассе и всегда был за Советский Союз.

Ирина ЯСИНА, экономист:

- Сегодня я бы проголосовала против сохранения СССР, но тогда я голосовала за, потому что представить себе, что СССР может прекратить существование, я, конечно, не могла. Развал страны совершенно не зависел от желаний властей в Москве, Союз просто обанкротился.

Алексей, читатель сайта KP.RU, Днепропетровск:

- Я и тогда голосовал за. А что было плохого в СССР? Социальная справедливость, уверенность в будущем, светлые мечты, отсутствие нищих и олигархов - все это было не пустыми словами. И уж, конечно, если бы Союз удалось сохранить, не было бы всего того, что творится сегодня у нас на Украине...