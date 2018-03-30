Великие девственники

СЕГОДНЯ 01:53 2018-03-30T01:53:51+03:00

Своего равнодушия к женскому полу симпатяга Тесла никогда не скрывал, при этом гомосексуалистом тоже не был

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Все в мире в общем-то вертится вокруг секса. А не вокруг любви, как стыдливо считают скромники. Секс вдохновляет, бодрит, расслабляет, заставляет почувствовать себя живым. Ну вы знаете.

Хотя некоторые все же обходились без него. И ничего - вошли в историю. Может быть, как раз поэтому и вошли. С легкой руки Зигмунда Фрейда в психологии этот механизм называется сублимацией. Это когда нереализованные желания (в первую очередь сексуальные, конечно) перенаправляются и человек совершает прорыв в какой-нибудь другой сфере. Вот пять отличных парней, которые так и не познали женского тела.

Никола Тесла: женатый на науке

Выдающийся американский физик и изобретатель был одержим наукой. За свои открытия в области переменного тока его называют человеком, который изобрел XX век. От себя добавим, что и век XXI за многое ему благодарен. Скажем, в основе беспроводных зарядок для мобильников, которыми многие уже пользуются, лежат исследования Теслы.

Своего равнодушия к женскому полу симпатяга Тесла никогда не скрывал, при этом гомосексуалистом тоже не был. Ученый не раз говорил, что своими многочисленными открытиями во многом обязан своей невинности. Мол, не тратил время на всякую ерунду. Физик прожил долгих 86 лет, скончавшись в 1943 году в результате досадного воспаления легких, которое в те времена умели лечить не слишком хорошо.

Возможно, воздержание и стало причиной завидного долголетия Николы Теслы. А что? Жена не ворчала, теща не пилила... Чего не жить?!

Ханс Кристиан Андерсен: странный сказочник

Великий сказочник был странен и некрасив. Высокий, худой, с длинными руками и большим носом, тонким голосом и несуразными движениями. Вдобавок любая мелочь то приводила Андерсена в неистовый восторг, то заставляла плакать... Над ним, конечно, смеялись, а однажды рабочие стащили с него штаны, чтобы проверить, парень он или девушка. По сути, в нем не было ничего мужского - возможно, что-то не ладилось в организме с гормонами. Невозможно было и представить, чтобы какая-то девушка полюбила его. А ему и не надо было. Влюбился он лишь однажды - в жену Чарльза Диккенса, у которого гостил и которого достал своими причудами. Но платонически и ненадолго.

Вся несуразность Андерсена была обратной стороной его удивительного таланта, способностью чувствовать в сто раз острей, чем кто бы то ни было.

Исаак Ньютон: невинный гордец

Гениальный ученый XVII - XVIII веков прожил 84 года и якобы на смертном одре не без гордости заметил, что уходит в лучший из миров не тронутым женщиной. Наука была единственной требующей беспрекословной верности дамой его сердца. К тому же в то время был период, когда в Кембриджском университете преподаватели не могли вступать в брак. Заводить интрижки на стороне никто запретить не мог даже в то пуританское время, но патриарх классической физики за флажки предпочитал не выходить.

Вы только подумайте: 84 года при тогдашнем уровне медицины!

Гениальный ученый XVII - XVIII веков прожил 84 года и якобы на смертном одре не без гордости заметил, что уходит в лучший из миров не тронутым женщиной

Николай Гоголь: тоска монаха

Не то чтобы автор «Ревизора» и «Мертвых душ» рассказывал направо-налево, что женщины ему не нужны. Просто у современников классика ни единого свидетельства обратного. И в письмах писатель рассуждал о прямо противоположных вещах: поисках нравственного начала и т. п. А ведь по тем же «Вечерам на хуторе близ Диканьки» не скажешь, что Гоголь не понимал природу женщин. А взять «Вий»?! Панночка и Хома Брут, если подумать, это же выпуклая картина конфликта женского и мужского начал… Причем понятно, кем Гоголь считал женщин…

В нагрузку к таланту Гоголь получил от природы крайнюю мнительность, склонность к самокопанию, заниженную самооценку. Кроме того, он всегда был религиозен, ища в вере успокоение души. Даже мечтал стать монахом и посетил святые места в Иерусалиме, ожидая достичь катарсиса у Гроба Господня. Однако надежды оказались тщетными, поездку к святыням писатель описывал как «сонную». Беспокойство с каждым годом только усиливалось, нужда в деньгах усугубляла положение, а истовая религиозность приняла крайние формы. Монахом он так и не стал, зато во время Великого поста Гоголь довел себя до крайнего истощения, сжег рукопись второго тома «Мертвых душ» и умер - пожалуй, просто от тоски.

В нагрузку к таланту Гоголь получил от природы крайнюю мнительность, склонность к самокопанию, заниженную самооценку

А может, он не там искал и покой был ближе? Ведь и в Библии про мужчин говорится: «...прилепится к жене своей и будут двое одна плоть». Но писатель упрямо игнорировал древний тезис и не пытался найти свою половинку.

КСТАТИ

Вассерман раскаялся

Это сейчас политолог и эрудит Анатолий Вассерман похож на отшельника. А в молодости он был гладко брит, носил пиджак, а не жилетку и казался женщинам весьма привлекательным. Но… в пылу спора дал обет безбрачия.

Это сейчас политолог и эрудит Анатолий Вассерман похож на отшельникаФото: Евгения ГУСЕВА

Однако секс все же волнует эрудита. Он коллекционирует эротические и порнографические издания и рекомендует не повторять его ошибок, вздыхая:

- Не познав практики, я стал продвинутым теоретиком.

ВАЖНО!

Воздерживаться все-таки вредно

Медики давно сошлись во мнении, что длительное сексуальное воздержание для мужчин крайне нежелательно. И Елена Малышева не раз об этом говорила! Во-первых, возбуждение, не заканчивающееся семяизвержением, оборачивается застоем крови в области малого таза. В перспективе это может вызвать проблемы с эрекцией, ускоренное семяизвержение и простатит. Во-вторых, постоянная неудовлетворенность неизбежно сказывается на настроении - мужчина становится раздражительным.

Напротив, регулярная половая жизнь - отличная профилактика мужских недугов. Но сколько это - регулярно? Сексологи считают, что лучше всего - каждому по потребностям. Кому-то и раз в день мало, а кому-то пару раз в месяц нормально. Главное, чтобы все были довольны.