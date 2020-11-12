Сальса в домашних условиях. Показываем, как сделать мексиканское блюдо и порадовать домашних

Сальса. Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru.

Сальса

Соус настолько вкусный, что рецепторы начнут отплясывать настоящую сальсу!

На 2 - 3 порции/по 55 ккал.

НАДО: 3 - 4 помидора · 1 фиолетовая луковица · 4 зубчика чеснока · 1 перец чили · 1 пучок кинзы · 1 лайм · соль · черный перец.

ГОТОВИМ:

1. Помидоры моем, делаем на каждом надрезы крест-накрест. Обдаем кипятком. Снимаем кожицу, вырезаем плодоножку. Нарезаем мякоть маленькими кубиками.

2. Лук и чеснок очищаем. Лук измельчаем, чеснок пропускаем через чеснокодавилку. Перец чили чистим от семян и тоже мелко режем.

3. Соединяем помидоры, перец, лук и чеснок. Солим (рекомендуем использовать крупную соль) и перчим. Кинзу промываем, обсушиваем, рубим. Добавляем к овощам. Лайм разрезаем, выжимаем сок, добавляем 1 - 2 ч. ложки. Перемешиваем и даем соусу настояться в холодильнике в течение часа.

Чили кон карне

Блюдо можно приготовить в виде супа, а можно добавить меньше воды - и получить густое рагу.

На 6 - 8 порций/по 350 ккал.

НАДО: 500 г мясного фарша · 150 г консервированной фасоли · 100 г консервированной кукурузы · 250 г помидоров · 1 репчатая луковица · 2 зубчика чеснока · 1 полоска черного шоколада · 1 перец чили · растительное масло · соль · черный перец.

Чили кон карне. Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru.

ГОТОВИМ:

1. Лук и чеснок очищаем, измельчаем. Пассеруем на растительном масле до прозрачности. Добавляем в сковороду к луку фарш, обжариваем 5 - 10 минут. Перекладываем в кастрюлю с толстым дном.

2. Помидоры очищаем от кожуры, измельчаем. Перец чили нарезаем, удаляем семена. Шоколад разламываем на маленькие кусочки.

3. Помидоры, перец, шоколад, фасоль и кукурузу (без жидкости из банки) кладем в кастрюлю к остальным ингредиентам. Солим, перчим, вливаем воду или бульон (около 700 мл). Доводим до кипения и варим 1 час. Снимаем с огня, даем настояться полчаса.

Буррито с куриным фаршем

Забавно, что название блюда не имеет никакого отношения к мексиканскому колориту и переводится с испанского языка весьма мило - ослик.

На 6 порций/по 375 ккал.

НАДО: 600 - 800 г куриного фарша · 1 банка консервированной фасоли · 2 болгарских перца · 1 перец чили · 2 соленых огурца · 1 репчатая луковица · 2 зубчика чеснока · 6 тортилий · 150 г сыра · паприка · растительное масло · соль.

ГОТОВИМ:

1. Лук и чеснок очищаем, измельчаем, пассеруем на растительном масле. Болгарский перец и чили очищаем от семян, мелко режем, кладем в сковороду к луку. Тушим 5 - 7 минут.

2. Кладем к овощам фарш, разбиваем комочки. Жарим, пока фарш не перестанет быть розовым. Всыпаем паприку, перемешиваем и готовим 10 минут. Добавляем фасоль, прогреваем смесь несколько минут.

3. Выкладываем на рабочую поверхность тортильи. Сыр натираем на крупной терке, посыпаем каждую лепешку. Сверху выкладываем фарш с овощами. Огурец (можно взять и свежий) мелко рубим и кладем на мясо. Сворачиваем буррито. Можно прогреть готовое блюдо на сковороде или слегка поджарить на гриле. Подаем с соусом сальса, который мы уже научились готовить.

Фахитос с говядиной

Мексиканцы многие блюда любят заворачивать в тортилью. Но начинку для фахитос принято подавать отдельно, на тарелке, чтобы каждый сидящий за столом смог сам выбрать, что есть с лепешкой.

На 3 - 4 порции/по 305 ккал.

НАДО: 600 г говядины · 2 болгарских перца · 1 помидор · 1 репчатая луковица · 1 перец чили · 2 зубчика чеснока · 1 лимон · 1 ч. ложка сахара · 1 ч. ложка бальзамического уксуса · 1 ст. ложка соевого соуса · растительное масло · соль · черный перец.

ГОТОВИМ:

1. Говядину промываем, нарезаем тонкими полосками. Лимон моем. Разрезаем, выжимаем сок. Чеснок очищаем. Пропускаем через чеснокодавилку. Мясо кладем в глубокую емкость, заливаем лимонным соком. Добавляем чеснок, соль и перец. Перемешиваем, оставляем мариноваться на 1 - 1,5 часа.

2. Болгарский перец очищаем от семян, нарезаем полосками. Лук очищаем, крупно режем. Помидоры моем, измельчаем. Овощи соединяем, поливаем бальзамическим уксусом и соевым соусом, посыпаем сахаром. Перемешиваем и оставляем на час.

3. Говядину без маринада обжариваем на растительном масле до румяности. Добавляем подготовленные овощи и измельченный перец чили (регулируем его количество по своему вкусу). Тушим до готовности 10 - 15 минут. Рекомендуется подавать с тортильей.