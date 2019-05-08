Они сражались за Гитлера

22 июня 1941 года, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Однако в последнее время многие стали забывать, что вместе с гитлеровскими войсками на территорию Союза тогда вторглись армии и других европейских государств. И зачастую это были далеко не конюхи и кашевары, как пытаются сегодня представить их некоторые «историки», а хорошо вооруженные и оснащенные подразделения. И как знать, насколько меньше длилась бы та война, насколько меньше жизней она бы унесла, если бы не помощь тех союзников Гитлера. «Комсомолка» решила напомнить, какие страны, кроме Германии, ковали фашистский меч, и какое подспорье они оказали Третьему Рейху.

Какие союзники были у Гитлера в начале Великой Отечественной войны.Фото: Рушан КАЮМОВ

Итальянские фашисты захватывали Донбасс

Италия была союзником Гитлера, поэтому войну нам она объявила синхронно с Германией, 22 июня 1941 года. На нее был отправлен «Экспедиционный итальянский корпус в России». К июлю 1941 он насчитывал 62 тысячи бойцов (к сентябрю 1942 – уже 230 тысяч). Итальянские фашисты в октябре и ноябре 1941 захватывали советский Донбасс, штурмовали город Сталино (ныне – Донецк), а также Горловку и Орджоникидзе (ныне – Енакиево). После этого оккупировали территорию Одесской области.

К июлю 1942 итальянцы потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 15 тысяч солдат. Муссолини принял решение увеличить группировку (теперь она называлась «8-я итальянская армия») и на помощь 3 итальянским дивизиям на Восточный фронт прибыли еще 7. Вместе с 2906 орудиями и минометами, 4399 пулеметами, 74 танками и САУ, около 100 самолетами. В декабре 1942 года в ходе операции «Малый Сатурн» (советская наступательная операция в ходе контрнаступления под Сталинградом) Красная Армия полностью уничтожила 6 итальянских дивизий, а в январе 43-го был разгромлен и их Альпийский корпус. Безвозвратные потери Италии составили почти 93 тысячи человек.

Румыны брали Одессу и Сталинград

Румыния напала на СССР 22 июня 1941 года. Их бомбардировщики сбросили бомбы по населенным пунктам Крыма, Молдавской ССР, Украинской ССР. Румынские войска были самыми многочисленными из союзнических Германии. Только в боях за Бессарабию в 1941 году они выставили почти 420 тысяч солдат. Именно румыны совместно с немцами брали Одессу, Крым, Севастополь. Вместе с венграми сражались под Харьковом, осаждали Сталинград, Кавказ, побережье Азовского моря… При этом румынская армия «прославилась» зверством по отношению к обычным жителям и пленным. На их счету – десятки тысяч убитых мирных граждан только под Одессой, в Молдавии ими были убиты 65 тысяч человек, сотни тысяч были угнаны в рабство. Еще одна отличительная черта этих вояк – ненависть к евреям и цыганам. Только в одном из концлагерей под Бухарестом, из 25 тысяч помещенных туда цыган были уничтожены 11 тысяч, а в концлагере для евреев за несколько дней румыны расстреляли около 40 тысяч человек.

В то же время румыны несли достаточно большие потери. Самые тяжелые произошли под Сталинградом – из 104 тысяч солдат были убиты, ранены или пропали без вести более 57 тысяч. Всего же за годы войны безвозвратные потери Румынии составили более 475 тысяч человек.

Румыния напала на СССР 22 июня 1941 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия поставила за войну 205 тысяч штыков

Эта страна объявила войну СССР 27 июня 1941 года. С самого начала на фронт были отправлены 5 бригад, в состав которых входили 44 тысячи солдат. В мае 1942 их численность на Восточном фронте возросла до 205 тысяч. С августа по декабрь 1942 года венгерская армия вела бои под Воронежем, однако особыми успехами похвалиться так и не смогла: уже в январе 1943 года Воронежский фронт пошел в контрнаступление, разгромив оккупантов. Тогда мадьяры потеряли почти 148 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными.

Весной 1944-го венгерская танковая дивизия пыталась контратаковать советских танкистов близ Коломыи (Украина). Однако потеряв 38 танков, захватчики отступили. Затем венгерская армия сопротивлялась РККА уже за пределами СССР, в Трансильвании и Восточной Венгрии. Против советских войск воевала также добровольческая 22-я венгерская кавалерийская дивизия СС.

Против нас воевало 10 тысяч датчан

Дания была оккупирована гитлеровцами 9 апреля 1940 г., после чего экономика страны потеряла суверенитет и полностью была переориентирована на нацистский рейх. 29 июня 1941 года датские газеты объявили о формировании Добровольческого корпуса СС «Данмарк» «для войны против большевизма», в который записались около 6 тысяч датчан. Он состоял из бойцов, ранее служивших в силовых структурах независимой Дании. Правительство Дании, кстати, гарантировало им сохранение воинских званий. В мае 1942-го датские эсэсовцы вошли в состав 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». Тогда же они попали в Демянский котел, где потеряли до 80% личного состава. Датчане воевали с Красной Армией под Великими Луками, Невелем, Ленинградом, а также в Латвии, Померании и под Берлином. Всего против СССР воевало до 10 тысяч датчан.

Испанцы ожесточенно сопротивлялись

Несмотря на некоторую идейную и внешнюю близость Германии и Италии, каудильо (вождь) Испании Ф.Франко 4 сентября 1939 г. объявил нейтралитет, которого его страна формально придерживалась до конца войны. Однако он не стал мешать тем, кого нужда или старые счеты по гражданской войне позвали в «крестовый поход против большевизма». Так появилась добровольческая «Голубая дивизия». К середине июля 1941 в ней числились более 18 тысяч солдат (всего же через нее прошло около 47 тысяч испанцев). «Голубая дивизия» участвовала в блокаде Ленинграда, и ожесточенно сопротивлялись в ходе советской наступательной операции «Полярная звезда» (ряд операций по освобождению Ленинградской области). В окруженном Берлине сражались до 7 тысяч испанцев, две роты обороняли Рейхстаг. Всего в боях с РККА «Голубая дивизия» потеряла 5 тысяч человек убитыми.

Франко 4 сентября 1939 г. объявил нейтралитет, которого его страна формально придерживалась до конца войны. Однако он не стал мешать тем, кого нужда или старые счеты по гражданской войне позвали в «крестовый поход против большевизма»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Словаки часто сдавались в плен

Словакия объявила войну СССР 23 июня 1941 года и направила на Украину и Белоруссию две пехотные дивизии, три артполка, танковый батальон. Плюс – один авиаполк (41 истребитель и 30 бомбардировщиков). Однако словаки показывали себя не так, как хотело того их командование: от огня старались уклоняться, и очень часто сдавались в плен Красной Армии. Так на нашу сторону вместе с вооружением однажды перешли целый пехотный батальон, гаубичная батарея и дивизион авиаобслуживания. Безвозвратные потери словацкой стороны составили почти 7 тысяч человек.

Финны участвовали в блокаде Ленинграда

25 июня 1941 года советская авиация отбомбилась по 18 финским аэродромам. Это было сделано в ответ на то, что именно с них самолеты «люфтваффе» 22 июня нанесли удары по территории СССР. Тем не менее, финны «обиделись» и объявили нам войну. «Войну-продолжение» они начали при полной поддержке и координации своих действий с вермахтом. На протяжении войны они отправили на СССР две армии – почти 530 тысяч штыков, 159 истребителей, 22 бомбардировщика и немало кораблей. Летом и осенью 1941-го финны оккупировали Карелию и блокировали Ленинград с севера. На территории оккупированной финнами Карелии была создана «зона-вакуум», где в концлагеря были брошены все мирные советские граждане, не являвшиеся карелами. Таким образом, погибло от 6 до 10 тысяч наших сограждан, «повинных» только в своей национальности.

Безвозвратные потери Финляндии в войне против СССР составили почти 85 тысяч человек.

Летом и осенью 1941-го финны оккупировали КарелиюФото: GLOBAL LOOK PRESS

Хорваты бились на Украине

Идеология и практика этнических чисток Хорватии были близки нацистским установкам, поэтому немудрено, что 22 июня правительство Хорватии присоединилось к «общеевропейскому походу против большевизма». Уже в июле создается моторизованная бригада и «Хорватский легион» - пехотный полк численностью в 2200 человек, который отправляется на восток (всего за войну против Красной Армии воевало до 10 тысяч хорватов). Воюют на Украине, восточном берегу Днепра. Кроме этого, хорваты с помощью немцев создали некий морской легион, который базировался в Геническе и Мариуполе. В войне против СССР принимали участие и хорватская авиаэскадрилья, которая хвасталась тем, что сбила 259 советских самолета (что опровергают военные историки). Уже в 1944 Красная Армия сталкивалась с хорватами в Венгрии – там воевала 13-я горная хорватская дивизия СС «Ханджар». Там же она и была разгромлена.

22 июня правительство Хорватии присоединилось к «общеевропейскому походу против большевизма»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французы полегли под Москвой…

Историки констатируют: жители ряда стран «просвещенной Европы», узнав о нападении на СССР, наперегонки рванули записываться в добровольцы, на новую «русскую компанию». Так было, например, в вишистской Франции - формально независимом, но полностью подконтрольном нацистам режиме. В августе 1941-го Гитлер распорядился создать из них «Французский добровольческий легион против большевизма».

- Уже в августе первые 2452 добровольца поехали в СССР, - рассказывает историк Денис Ахременко. - Вскоре к ним примкнули еще несколько тысяч французов. Особо «прославиться» не успели – в декабре 1941-го легион попал под мощный артобстрел советских войск. Остатки потом отвели, доукомплектовали до 7 тысяч бойцов и использовали уже для борьбы с партизанами на Украине. Последний раз с французами, воевавшими на стороне Гитлера, РККА придется столкнуться весной 45-го – около 500 добровольцев из дивизии СС «Шарлеман» защищали Рейхстаг.

Голландские добровольцы

На фронт против нас Голландия выставила 23-ю танково-гренадерскую дивизию СС «Недерланд», 5-ю танковую дивизию СС «Викинг» (в нее, помимо голландцев, входили выходцы из скандинавских стран, а также бельгийцы) и 11-ю танково-гренадерскую дивизию СС «Нордланд» (сюда входили датчане, норвежцы, латыши, испанцы и французы. Окончательно дивизия была разгромлена Красной Армией у стен рейхстага). Опять же: все – добровольческие. От Голландии руководил «крестовым походом против большевизма» бывший начальник генштаба голландской армии генерал Зейффардт. Эти танковые дивизии спецназначения участвовали в боях под Ленинградом, Курляндии. Самые тяжелые потери скандинавские эсэсовцы понесли на Нарвском направлении, после чего отступили в Прибалтику и Германию. В мае 45-го остатки сдались англичанам.

Голландские добровольцы едут на фронтФото: GLOBAL LOOK PRESS

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Суржик, кандидат исторических наук, сотрудник Института всеобщей истории РАН:

«Нацистский меч Европа ковала сообща»

- Дмитрий Викторович, получается, вся Европа тогда против нас выступила?

- Да, за исключением Сербии, на территории которой фактически шла гражданская война, союзной СССР Великобритании и нейтральных Ирландии, Швеции и Португалии. Хотя последняя ни на минуту не прерывала экономических связей и с Германией, и с антигитлеровской коалицией. И это вовсе не преувеличение: Гитлер же в открытую эту агрессию называл «общеевропейским походом против большевизма». По сути против нас выступил весь «евросоюз» того времени. Под руководством Германии. Даже если взять статистику по пленным, вы увидите: на каждых троих немцев приходился один представитель других народов Европы.

- А какой прок, помимо союзнических обязательств, был у этих стран воевать против СССР?

- Причины назывались разные. Румыны хотели вернуть себе Бессарабию, которая отошла к СССР и вошла в состав Молдавской ССР. Финляндия, желая взять реванш за поражение своих войск в Зимней войне 1939 -1940 гг., а заодно присоединить Карелию. Венгры говорили, что мстят большевикам за «революцию 1919 года» в их стране. Испанское правительство так мстило нам за Интербригады 1936 года, а в иных странах присоединялись к гитлеровцам и вовсе по идейным, русофобским соображениям.

- Бытует мнение, что большинство этих союзников Гитлера воевали из-под палки – ведь вся Европа была под ним…

- Во многом это неправда. Те же национальные дивизии СС, которые создавались в разных странах Европы, по большей части были добровольческие. Туда не призыв, а запись была. Да если даже взять национальные армии – многие из них воевали с Красной Армией весьма ожесточенно, взять хотя бы 3-ю румынскую армию, которая вела весьма тяжелые и кровопролитные бои, захватывая Одессу, а затем участвовала в наступлении на Кавказ, Тамань, Новороссийск, Сталинград, - так «из-под палки» не воюют. Так что все эти армии, обрушившиеся на СССР, были весьма серьезным подспорьем для Гитлера. И не только армии…

Сегодня они говорят, что их заставилиФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы что имеете ввиду?

- Победа в войне куется не только на полях сражений, но и в тылу. И здесь также почти вся Европа (кроме Великобритании и Сербии) была на стороне Гитлера. Чешская «Шкода» обеспечивала немецкую армию бронетранспортерами, танками и прочим вооружением – каждый пятый немецкий танк был произведен «Шкодой»! Блокадный Ленинград немцы обстреливали из сверхтяжелых гаубиц, произведенных той же «Шкодой» и французской фирмой «Ле Крезо».

- Сегодня они говорят, что их заставили…

- Аккуратные и трудолюбивые чешские и французские рабочие делали в цехах снаряды, которые потом уносили жизни детей и женщин Ленинграда, солдат, защищавших Москву. При этом эти рабочие получали за это зарплаты, а также пайки (на уровне с немецким) и возможность отдохнуть за пределами малой родины… Но этих рабочих в советское время называли «жертвами оккупации», а не соучастниками военных преступлений. Хотя им впору давать звание «заслуженный работник тыла фашистской Германии»…

Голландия половину своей промышленной продукции производила по заказу Рейха, якобы нейтральная Швеция поставила Рейху столько железной руды, что каждый немецкий танк на 30% состоял из шведского металла. Франция до января 1944 года поставила Германии 4000 самолетов, около 10 тысяч авиадвигателей, 52 тысячи грузовиков… Потребности в рыбе на 90% покрывала Дания, Болгария поставила сотни тысяч тонн табака, овощей и фруктов, миллионы литров спиртных напитков, руды, угля… Так что кто бы там что ни говорил сегодня, но нацистский меч Европа ковала сообща. Как сегодня так же сообща эти же страны объявляют нам санкции…