Рис и овощами и ароматным карри. Готовится легко и быстро. На него потратите не больше 30 минут!

Рис с карри и овощами. Фото: Фотобанк Лори

Не совсем традиционный гарнир для русской кухни - это рис, фасоль, тыква. Эти блюда можно легко приготовить самим, потратив не так много времени на все про все. И в итоге получить - замечательную, вкусную и полезную еду. "КП" представляет несколько удивительных рецептов.

Рис с карри и овощами

В такой рис можно добавить любые овощи, но мы рекомендуем именно эти продукты: получается не только вкусно, но и по-летнему ярко.

На 3 - 4 порции/по 305 ккал.

НАДО: 1,5 стакана риса · 1 репчатая луковица · 1 болгарский перец · 0,5 стакана консервированной кукурузы · 0,5 стакана консервированного горошка · 1 ч. ложка карри · масло растительное · соль.

ГОТОВИМ:

1. Рис промываем. На сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем рис. Обжариваем 5 минут до прозрачности. Солим, посыпаем карри. Разравниваем рис, заливаем водой (уровень жидкости должен быть на 1 см выше продукта). Варим под крышкой на небольшом огне около 20 минут.

2. Чистим и мелко режем лук и болгарский перец. Обжариваем до мягкости на другой сковороде.

3. Зажарку из овощей перекладываем в посуду с рисом. Добавляем консервированную кукурузу и горошек. Перемешиваем, прогреваем несколько минут.

Стручковая фасоль в ореховом соусе

Если фасоль после варки не обдать ледяной водой, она может выглядеть неаппетитно. Поэтому не пренебрегаем советом!

На 2 порции/по 230 ккал.

НАДО: 400 г стручковой фасоли · 0,5 стакана грецких орехов · 2 зубчика чеснока · 1 лимон · кунжут · соль · черный перец.

Стручковая фасоль в ореховом соусе. Фото: Фотобанк Лори

ГОТОВИМ:

1. Стручковую фасоль промываем, нарезаем (замороженную размораживаем). Кладем в кипящую подсоленную воду, варим до готовности 10 - 15 минут. Откидываем на дуршлаг, промываем холодной водой.

2. Грецкие орехи очищаем. Прокручиваем в блендере или мясорубке. Чеснок чистим, пропускаем через чеснокодавилку. Лимон разрезаем, выжимаем сок (понадобится 2 ст. л.). Смешиваем измельченные орехи, чеснок, лимонный сок, вливаем 3 - 4 ст. ложки воды. Солим и перчим. Тщательно перемешиваем соус.

3. Фасоль смешиваем с ореховым соусом. Прогреваем на сковороде или в микроволновой печи пару минут. Посыпаем кунжутом и подаем.

Сладкий кускус с тыквой и изюмом

Кускус - это пшеничная крупа, популярная в Северной Африке, на Ближнем Востоке, Средиземноморье. Пусть вас не смущает, что гарнир получится весьма сладким. Он отлично подойдет к курице, индейке и любой другой птице.

На 3 порции/по 155 ккал.

НАДО: 1 стакан кускуса · 300 г тыквы · 1 горсть изюма · 1 ст. ложка коричневого сахара · 1 стакан бульона · 0,3 стакана яблочного сока · 1 щепотка корицы · сливочное масло.

Сладкий кускус с тыквой и изюмом. Фото: Фотобанк Лори

ГОТОВИМ:

1. Тыкву чистим, промываем, нарезаем средними кубиками. В сковороде растапливаем сливочное масло. Кладем тыкву, вливаем немного воды, тушим до мягкости 7 - 10 минут. Добавляем сахар и корицу, постоянно помешивая, прогреваем еще пару минут.

2. Изюм промываем. В сковороду к тыкве кладем сухофрукты, кускус, вливаем бульон (лучше брать овощной) и сок. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим 5 - 7 минут.

3. Снимаем с плиты. Оставляем на 5 - 10 минут, чтобы жидкость впиталась и каша настоялась.

Картофельные ньокки с томатным соусом

Итальянские картофельные клецки в некоторых странах подают как первое блюдо. Но, согласитесь, это вполне достойная альтернатива пюре или отварной картошке.

На 5 - 7 порций/по 345 ккал.

НАДО: 700 г картофеля · 3 яйца · 200 г помидоров в собственном соку · 1 болгарский перец · 250 - 300 г муки · 3 зубчика чеснока · 50 г твердого сыра · 1 ч. ложка сахара · сушеный базилик · оливковое масло, соль.

Картофельные ньокки с томатным соусом. Фото: Фотобанк Лори

ГОТОВИМ:

1. Картофель отвариваем в мундире до готовности. Полностью остужаем, очищаем, толчем. Отделяем яичные желтки от белков. Сыр натираем на мелкой терке. Соединяем толченый картофель с яичными желтками и сыром. Постепенно добавляем просеянную муку и вымешиваем тесто.

2. Формируем из картофельного теста жгут, разрезаем на кусочки длиной 3 - 4 сантиметра. Каждую заготовку слегка прижимаем вилкой. Отвариваем в подсоленной воде 6 - 9 минут.

3. Чеснок чистим, пропускаем через чеснокодавилку. Обжариваем на оливковом масле. Томаты перетираем, вливаем в сковороду (можно слегка разбавить соус водой до желаемой консистенции). Болгарский перец моем, очищаем от семян, режем на мелкие кубики. Добавляем в соус перец, базилик, сахар и соль. Варим 5 - 7 минут.

4. Ньокки выкладываем на тарелку. Поливаем готовым томатным соусом.