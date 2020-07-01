2020-07-01T01:31:55+03:00
Здоровье

Семь идеальных летних завтраков

Американцы уверяют - если с утра поесть дважды, то лишний вес вам не грозит. Наши врачи с ними не согласны
Анна КУКАРЦЕВА
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7 идеальных летних завтраков для читателей "КП"!7 идеальных летних завтраков для читателей "КП"!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские эксперты из из Йельского Университета установили: если взять 600 школьников, кормить утром дважды и наблюдать за ними два года, то можно сделать вывод - двойной завтрак помогает контролировать вес! Детей, которые много ели по утрам, сравнивали с теми, кто либо вообще не ел, либо перебивался жалкой сухомяткой. И вот несчастная вторая группа школьников страдали от лишнего веса, а то и от ожирения. А первая группа хвалилась красивыми фигурами.

Чтобы бороться с лишним весом с помощью двойного завтрака, ученые рекомендуют следующие правила:

+ завтракать сразу после пробуждения: запустить метаболические процессы поможет стакан йогурта или кефира, белковый коктейль или фрукт;

+ второй завтрак должен быть не позже 10 утра: подойдут злаковые, например, овсяная каша или мюсли, омлет, овощной салат и чай.

Мы спросили наших экспертов - так ли уж полезен двойной завтрак для всех?

- Конечно, нет, - уверена врач-диетолог Людмила Денисенко. - Новость эта хороша для школьников и активных людей, которые «потратят» свои калории, полученные на двойном завтраке, до обеда. Например, в спортзале. Иначе все калории из завтрака так же спокойно «отложатся» в запас. Кроме того, если завтрак был излишне плотным, кровь от мозга направится прямым ходом к желудку, что явно не добавит вам способности работать головой. Кроме того, обильность завтрака зависит от ваших пищевых пристрастий, нагрузок, которые предстоят вам, и, конечно, от пола и возраста. Привычка поедать утром дюжину бабушкиных оладьев в третьем классе может сослужить вам плохую службу на третьем курсе университета…

- Действительно, калорийность завтрака должна меняться с возрастом, - согласна врач-гастроэнтеролог Елена Савина. - Если школьникам нужно съедать на завтрак не меньше 300 калорий, то 30-летним хватит уже 150-200. А после 50 лет достаточно небольшого куска сыра, чтобы до обеда чувствовать себя сытым и бодрым.

КСТАТИ

7 идеальных летних утренних блюд

В разгар ягодно-фруктового сезона грех не побаловать себя по утрам полезными и вкусными завтраками.

1. Творог или сырники с вашими любимыми ягодами.

Творог берите не меньше 5 процентов жирности, чтобы усвоился кальций. Продукты, богатые белком – гарантия сытости и стабильного уровня сахара в крови как минимум до полудня. Ягоды лучше есть в свежем виде, вприкуску с сырниками.

2. Омлет с томатами, кабачками и шпинатом (как вариант - яйцо пашот на овощной подушке).

Одно куриное яйцо содержит до 14% дневной нормы белка, практически полный запас необходимых аминокислот, без которых невозможно нормальное функционирование организма, а также антиоксиданты, которые помогают от многих болезней. А овощи - необходимую клетчатку, витамины и минералы.

3. Овсяная каша с ягодами или фруктами.

Полезнее - не овсянка быстрого приготовления с мелко размолотыми хлопьями, а с крупными. Можно с вечера залить овсянку йогуртом, добавить ягоды и убрать в холодильник. Наутро очень полезный и легкий завтрак готов.

4. Цельнозерновой сэндвич с авокадо и огурцами.

Нежный, питательный, очень полезный. Можно добавить еще молодой сыр и тогда будет самый сбалансированный завтрак: углеводы - из цельнозернового хлеба, полезные жирные кислоты - из авокадо, белки и кальций - из сыра, клетчатка - из огурца.

5. Салат из свежих овощей (овощное рагу) с куриной грудкой.

Не удивляйтесь куриной грудке на завтрак - белковые завтраки одни из самых полезных для тех, кто работает головой. Если лень делать салат, попробуйте на ломтик болгарского перца положить кусочек куриной грудки, а сверху прикрыть листом салата. Очень полезный и питательный завтрак, наполненный витамином С и антиоксидантами.

6. Фруктовый салат с йогуртовой заправкой.

Витаминный взрыв на утро - добавьте в чашку ваши любимые фрукты и ягоды, залейте несладким йогуртом. Можно взбить в блендере и пить как смузи. Если в блендер всыпать горсть овсянки, то коктейль получится сытнее.

7. Гречневые (овсяные) блинчики с фруктами или ягодами.

Когда как ни летом побаловать себя вкуснейшими блинчиками с ягодным припеком. Можете добавить ягоды непосредственно в тесто (только переворачивайте аккуратно, стараясь не раздавить). Можно класть ягодки в качестве начинки на уже готовые блины. А можно взбить в блендере вместе с йогуртом и обмакивать оладушки или блины в нежную смесь.

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