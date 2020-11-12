Салат с тыквой и апельсинами легко и быстро. Блюдо с необычным вкусом, которое порадует ваших домашних

Пряный салат с тыквой и апельсинами. Фото: фотобанк Лори.

Пряный салат с тыквой и апельсинами

Салат зарядит энергией и отличным настроением, ведь в нем присутствуют не только яркие продукты, но и бодрящие специи.

На 3 - 4 порции/по 175 ккал.

НАДО: 450 г тыквы · 2 апельсина · 200 г сыра с плесенью или феты · 1 упаковка листового салата · 1 ч. л. сушеного базилика · паприка · корица · оливковое масло · соль.

ГОТОВИМ:

1. Тыкву разрезаем, удаляем семечки. Промываем, очищаем от кожуры. Нарезаем крупными дольками. Присыпаем паприкой и солью. Противень смазываем оливковым маслом, выкладываем кусочки тыквы. Запекаем 10 - 15 минут в духовке при 180 °С. Остужаем, нарезаем маленькими кубиками.

2. Апельсин чистим. Разделяем на дольки. Каждую очищаем от пленки. Приправляем корицей. Сыр крошим или режем маленькими кусочками. Листья салата промываем, обсушиваем, отрезаем нижнюю часть. Измельчаем.

3. Соединяем тыкву, листья салата, апельсин, сыр. Присыпаем сушеными травами, заправляем оливковым маслом (можно заменить на кунжутное, будет не менее вкусно). Перемешиваем.

По желанию посыпаем кунжутом и подаем.

Нисуаз

Ингредиенты салата при подаче можно не перемешивать. Получится своего рода ассорти из множества продуктов, чтобы каждый за столом выбрал то, что ему нравится.

На 5 порций/по 200 ккал.

НАДО: 300 г консервированного тунца · 100 г маслин · 100 г зеленой фасоли · 4 помидора · 4 картофелины · 8 перепелиных яиц · 1 упаковка листового салата · горчица · оливковое масло · соль.

Нисуаз. Фото: фотобанк Лори.

ГОТОВИМ:

1. Фасоль моем, нарезаем небольшими полосками. Отвариваем в кипящей подсоленной воде около 5 минут. Промываем в ледяной воде, обсушиваем.

2. Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, очищаем, разрезаем пополам. Помидоры моем, нарезаем небольшими дольками. Картофель отвариваем в мундире до готовности, чистим, режем на ломтики. Листья салата крупно рвем руками. Филе тунца разминаем вилкой.

3. Выкладываем на тарелку все ингредиенты (салат, фасоль, картофель, помидоры, яйца, филе тунца и маслины). Для заправки соединяем 6 - 7 ст. л. оливкового масла и немного горчицы или просто ставим соус и масло рядом с блюдом.

Салат с морковью и нутом

Вместо сушеного нута можно использовать консервированный - в этом случае готовить практически (ну почти) ничего не придется.

На 2 - 3 порции/по 350 ккал.

НАДО: 300 г нута · 2 моркови · 0,3 стакана зерен граната · 2 зубчика чеснока · 1 пучок зелени · 1 горсть кунжута · 2 ст. ложки лимонного сока · 1 ч. ложка коричневого сахара · 3 ст. ложки оливкового масла · соль.

Салат с морковью и нутом. Фото: фотобанк Лори.

ГОТОВИМ:

1. Нут промываем. Заливаем водой, оставляем замачиваться на 4 часа. Сливаем воду, наливаем новую, солим. Отвариваем до готовности и остужаем.

2. Морковь моем, очищаем. Натираем на средней терке или шинкуем. Зелень (возьмите ассорти по своему вкусу) промываем, измельчаем. Гранат чистим, вынимаем зерна. Чеснок чистим. Пропускаем через чеснокодавилку. Смешиваем в тарелке нут, зелень, гранат и морковь. Солим.

3. Для заправки смешиваем лимонный сок, оливковое масло, кунжут, чеснок и сахар. Заливаем салат и даем настояться 30 - 40 минут.

Салат с курицей, яблоком и авокадо

Если в заправке мед заменить на горчицу, то получится салат совсем с другим вкусом - обязательно попробуйте.

На 3 - 4 порции/по 265 ккал.

НАДО: 2 куриных филе · 1 авокадо · 2 зеленых яблока · 1 горсть грецких орехов · 1 ст. ложка лимонного сока · 1 стаканчик натурального йогурта · 1 ч. ложка меда.

Салат с курицей, яблоком и авокадо. Фото: фотобанк Лори.

ГОТОВИМ:

1. Куриное филе промываем, отвариваем в подсоленной воде до готовности (мясо можно также запечь или обжарить).

2. Яблоки моем, удаляем сердцевину, нарезаем кубиками. Авокадо разрезаем, удаляем косточку, мякоть измельчаем. Грецкие орехи подсушиваем в духовке (лучше без масла). Остужаем, мелко рубим.

3. Для заправки соединяем йогурт, мед и лимонный сок. Размешиваем до однородности. Соединяем курицу, яблоки, орехи, авокадо. Вливаем заправку, перемешиваем. Выкладываем салат горкой (можно воспользоваться специальной формой-кольцом) и подаем.