2018-07-08T14:30:36+03:00
Звезды

Редкие фотографии Жанны Фриске

8 июля певице исполнилось бы 44 года
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Жанна вела шоу «Каникулы в Мексике».Жанна вела шоу «Каникулы в Мексике».Фото: Руслан РОЩУПКИН
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1. «Когда мы родили Жанну, мне было всего 23 года, - рассказывает отец певицы Владимир Фриске. - Это 1974 год. Мы с доченькой у нас дома. Жили скромно - не в отдельной квартире, в небольшой комнатке на Вишняковской улице в Перове».

1974 год. Владимир Фриске с маленькой Жанной. Фото: семейный архив.

1974 год. Владимир Фриске с маленькой Жанной.Фото: семейный архив.

2. «Тут Жанне 12 лет. Снимок сделан в нашей квартире на Федеративном проспекте, - объясняет Владимир Фриске. - На руках у Жанны пекинес Чарли. Нам эту собачку подарили друзья из Франции. Чарли был очень музыкальным, пел вместе с дочкой три песни - «Городские цветы», «Подмосковные вечера», «Вечерний звон». Когда Жанна исполняла их, Чарли вставал на задние лапы и начинал выразительно подвывать. Самый любимый пес Жанны... Она вообще больше любила собак, чем кошек. Последних дочка боялась, потому что в детстве ей одна мурка поцарала нос».

У Жанны на руках пекинес Чарли. Фото: семейный архив.

У Жанны на руках пекинес Чарли.Фото: семейный архив.

3. «Жанне тут, наверное, лет 14. Я сфотографировал свою дочь и жену Ольгу в Одессе, возле морвокзала. Туда мы ездили каждое лето с детьми, у нас там «родовое гнездо» - в немецкой слободе. Дом до сих пор цел, ему уже 300 лет. Мама моя была чистокровной немкой. У моего покойного деда в Одессе была мельница и маслобойка. Всего роду Фриске принадлежало три дома. Сейчас остался только один».

Жанна с мамой. Фото: семейный архив.

Жанна с мамой.Фото: семейный архив.

4. Фото на обложке: «Жанна вела шоу «Каникулы в Мексике». Фактически жила там полгода. Я к ней летал, гостил. Жили в шикарной вилле в горах. Утром выходили на побережье, видели, как семья китов резвится неподалеку. Каждый день дочка занималась спортом. Надевала шортики, на голову повязку, к ногам привязывала два грузика. И вперед вдоль берега! Пять километров в одну сторону, пять километров в другую. А я ее ждал... Мне потом рассказывали, что после меня к Жанне прилетал Дима Шепелев. Но мы тогда с ним не были знакомы. Дочь представила нам его чуть позже. Я видел, как она влюблена. Жаль, что так все сложилось...»

5. «Это начало 2000-х. - на фото Жанна с девочками из «Блестящих» и Киркоровым. Кстати, впервые Жанна появилась на телеэкранах в клипе Филиппа «Килиманджаро» в роли Богини. Дочь тогда еще не пела, только танцевала. А вообще Жанна про работу нам никогда особо не рассказывала, с артистами не знакомила. И о многих известных друзьях Жанны мы узнали только на ее похоронах».

Жанна с девочками из «Блестящих» и Киркоровым. Фото: семейный архив.

Жанна с девочками из «Блестящих» и Киркоровым.Фото: семейный архив.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первые итоги собственного расследования семьи певицы: Со счетов Жанны Фриске исчезли 300 миллионов рублей

Это не только средства поклонников, но и значительные суммы от ее коллег по шоу-бизнесу

«КП» продолжает следить за разбирательствами, которые ведут родные умершей год назад от рака певицы и отец ее ребенка, телеведущий Дмитрий Шепелев. Недавно мы писали: близкие артистки не знают, куда пропал сын Жанны, трехлетний Платон.

- По сведениям, полученным мною от одной из авиакомпаний, Шепелев находился за границей - на море, в Италии, - рассказал «КП» адвокат семьи Сергей Владимиров. - А Платон с няней до сих пор на море, но в другой стране. Но органы опеки это почему-то не смущает... (подробности)

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