8 Авг. 18:32 2018-08-08T18:32:52+03:00

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По опросам ВЦИОМа, в этом году проведут отпуск дома 47 процентов россиян. Это рекордный показатель для этого тысячелетия. А 17 процентов наших граждан вообще не смогут отдохнуть нынешним летом. Кризис - туго и с финансами, и с рабочими местами. Поэтому многие не имеют возможности добиться положенного отпуска. Если хочешь заработать - нужно вкалывать.

Правда, однажды понимаешь: больше не могу! Так и тянет двинуть начальнику в глаз, ну или написать заявление по собственному и уехать куда-нибудь в глушь, чтобы не видеть опостылевшего офиса... Как быть, если чувствуешь себя скороваркой, у которой вот-вот сорвет крышку, а отпуска не предвидится?

Способы есть. Наш корреспондент проверила на себе некоторые.

Помните такой анекдот: еврейская многодетная семья. Мама заперлась в комнате, и детишки мал мала меньше никак не могут ее оттуда дозваться. В итоге они врываются в комнату и видят: сидит мать семейства на табуретке перед открытой коробкой конфет и меланхолично уплетает шоколадки. «Мама! Что же ты делаешь?! А как же мы?!» - «Ша, дети! Я делаю вам добрую маму!»

Так вот. Все способы перезагрузки можно описать одним предложением - «Делаем добрую маму (или папу)». То есть из режима супергероя переходим в режим энергосбережения. Что можно делегировать - делегируем. Детей подкиньте бабушке или отправьте в лагерь. С мужем договоритесь готовить по очереди. Уборку минимизируйте и т. п. Главное - по максимуму отдохнуть. Иначе не ровен час отдыхать придется в больнице - организм шутить не будет.

1. Час только для себя

Лучше всего - ранним утром, когда рассвело, а домашние еще не встали. Берете чашечку чаю или кофе, любимую книжку или вышивание - и на балкон. Причем балкон, конечно, должен быть не кладовой, а мини-филиалом курорта. Повесьте пару кашпо с цветущими однолетниками, поставьте удобную мебель. Неспешно пейте свой напиток, как пили бы в отеле на море, думайте о приятном. Это время - только ваше.

Результат:

Ребенок в деревне у бабушки, но я по-прежнему встаю в 7 утра, хотя могла бы на час позже. Спокойно пью кофе, завтракаю, чищу перышки. Ежедневную уборку перенесла на утро - со свежими силами орудовать шваброй получается эффективнее. На работу выхожу в хорошем настроении - день еще не начался, а я уже так много сделала!

2. Хобби снижает негатив

Если подзабросили хобби - достаньте, отряхните и начинайте применять. Как нет времени? А утренний час?

Лучше, если ваше увлечение подходит под определение «ручной труд» и дает зримый результат спустя не слишком длительное время, например, вышивание, разгадывание кроссвордов и головоломок, собирание пазлов, рисование.

Кстати, а вы уже разобрали фотографии из прошлого отпуска? Ведь из них можно сделать книгу воспоминаний или коллаж на память. Окунетесь в воспоминания - и немножечко отдохнете.

Результат:

Вышивание, скрапбукинг и прочие рукоделия - не для меня. Нет во мне ни талантов, ни усидчивости. Зато совершенно неожиданно открыла для себя раскраски для взрослых - их сейчас множество. Штрихуешь карандашом - и тревоги отступают.

3. О спорт! Ты - мир

Летом не нужно тратиться на абонемент в фитнес. Надевайте кроссовки - и в ближайший парк. Бегайте, ходите с палками для скандинавской ходьбы, тягайте веса на уличных тренажерах. Узнайте, возможно, у вас поблизости занимаются йогой или танцами на свежем воздухе. Иногда такие занятия бывают бесплатными. Дома по утрам - 15-минутная базовая зарядка. Скоро почувствуете себя лучше.

Результат:

Заезженная рекомендация. Но работает! Я гуляю с шагомером в парке и стараюсь проходить не меньше 10 000 шагов в день. Лучше больше. У нас там таких ходоков, бегунов и ездунов на велосипеде - толпы. Самых разных комплекций и возрастов. Так что стесняться не приходится. Хожу в наушниках с бодрой музычкой, дышу свежим воздухом - хорошо!

4. Ограничьте рабочую нагрузку

В сезон отпусков на плечи оставшихся сотрудников ложится двойная нагрузка. Но это не повод умирать на работе. Да, работать придется интенсивно, с полным погружением. Но обед - по расписанию. И задерживаться на службе сверх оплаченного тоже не стоит.

Используйте обеденный перерыв - выходите на улицу, наверняка поблизости есть приятная кафешка.

Результат:

Пользуясь хорошей погодой, стали ходить на работе в столовую в соседнем квартале. Прогулка опять же. А после обеда так хорошо посидеть во дворе на утопающей в зелени детской площадке. Минут 15 - а такой заряд позитива дают!

5. Погрузитесь в светскую жизнь

Летом дети обычно в лагерях, у бабушек или на даче. Отличная возможность для родителей посмотреть новинки проката, посетить концерты. Театральная жизнь утихает, но не замирает совсем. Изучите афиши - наверняка там есть что-то интересное. Посидеть с бокалом вина на летней веранде ресторанчика тоже дело хорошее. Если бокальчик - один, и посиделки не затянутся за полночь.

Результат:

Обычно мы с мужем летом чаще, чем в другие времена года, ходим в кино. Но, увы, в этом году афиша пока не радует. Но до первого сентября еще есть время.

6. Высыпайтесь

Это тот совет, который легко дать и непросто выполнить. Но возможно. Раз вы теперь встаете спозаранку, отсчитайте от часа Х положенные 8 часов и, будьте добры, в означенное время укладывайтесь в постель.

Результат:

Я давно пытаюсь спать хотя бы по 7 часов в сутки. Непросто это - работаем допоздна. Но я стараюсь. И уже чаще стало получаться. Главное - не садиться «всего на пять минут» за комп поздно вечером. Иначе не успеешь оглянуться, а уже два ночи...

7. Возьмите отгул

На пятницу или понедельник. И на три дня уйдите в мини-отпуск. Лучше всего сменить обстановку - поезжайте хотя бы в ближайший дом отдыха, на экоферму, в палаткой в лес. Лишь бы куда, но вон из дома, чтобы рутина не затянула.

Результат:

Три выходных подряд - это отлично! Хватает и отдохнуть, и поделать что-то полезное. А к концу таких выходных уже хочется опять на работу.