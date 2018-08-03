СЕГОДНЯ 18:23 2018-08-03T18:23:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Есть определенные продукты, которые стимулируют выработку меланина (особый пигмент, делающий кожу золотистой) и сохраняют бронзовый цвет кожи на более длительное время. Кроме того, особый рацион питания помогает обеспечить дополнительную защиту кожи от вредных солнечных лучей.

ПОМОГАЮТ

Морковь

Содержит большое количество бета-каротина (см. Кстати). Особенно эффективен для загара морковный сок. Ученые из Гарвардского университета рекомендуют перед пляжем съесть салат из пары морковок со сливками или выпить стакан свежевыжатого морковного сока.

Абрикосы и персики

В них не только бета-каротин, но и витамины группы B, а также биофлавоноиды. Ускоряют появление загара, обеспечивают защиту от ультрафиолета, защищают от ожогов. В день рекомендуется съедать примерно 200 г абрикосов.

Виноград

Помимо массы витаминов, которые укрепляют иммунитет и способствуют защите кожи, виноград сохраняет здоровый водный баланс.

Дыня и арбуз

Разные по форме и содержанию, эти бахчевые одинаково ускоряют появление красивого ровного загара, при этом защищая от ультрафиолета и нормализуют водный баланс не только кожи, но и всего организма, сообщают японские ученые.

Специалисты советуют съедать на отдыхе не менее 300 г дыни ежедневно. И столько же арбуза.

Шпинат

Полезнейшее растение, которое помогает сохранять не только фигуру, но и загар надолго. Способствует приобретению бронзового оттенка кожи.

Брокколи

Кто из ученых только не говорил о пользе брокколи. Но вот британские (только не смейтесь), уверяют, что этак капуста способна защитить нашу кожу до и после принятия солнечных ванн. Обладает лечащим эффектом: уменьшает покраснения и отеки кожи. Съедайте порцию (200 граммов отварной или сырой) брокколи до или после посещения пляжа.

Рыба и морепродукты

Полезные витамины и микроэлементы, а также особы вещества (например, тирозин) помогают защищать кожу от ультрафиолета. А также восстанавливают водный баланс, предотвращают сухость и шелушение кожи.

МЕШАЮТ

Некоторые продукты способны замедлить процесс выработки меланина, оставив нас бледными даже на отдыхе. И как ни странно, это все вредные продукты: соленое и маринованное, жареное и копченое, алкоголь и кофе.

Но в их ряды попали и полезные: петрушка, какао и шоколад. И (внимание!) - кукуруза! А ведь сложно представить наши пляжи без этого знаменитого крика: «Кукуруза, горячая кукуруза!».

- Кроме того, последние исследования доказали - низкокалорийные диеты, на которых так любят сидеть барышни перед отпуском, нарушают выработку меланин, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - А это значит, что желающие похудеть барышни рискуют загореть пятнами и крайне бледно.

Любителям цитрусовых тоже не повезло. С одной стороны, в грейпфрутах и лимонах содержится витамин С, защищающий клетки от старения, с другой - тот же витамин тормозит выработку меланина. Поэтому поаккуратнее на отдыхе с черной и красной смородиной и другими кисленькими ягодами-фруктами. Исключение - апельсины, в которых много бета-кератина, а также манго.

КСТАТИ

5 веществ, помогающих коже летом

Эти элементы не только обеспечивают красивый загар, но и защищают нашу кожу от преждевременного старения и ожогов.

1. Тирозин и триптофан.

Аминокислоты, стимулирующие выработку меланина - пигмента, который придает коже золотисто-коричневый цвет. Триптофан содержится в красной икре и орехах (кешью, миндале), тирозин - в бананах и арахисе.

2. Бета-каротин.

Способен «отложиться» в коже, придавая ей золотистый оттенок. Кроме того, защищает кожу от свободных радикалов, активизирует ее естественную защиту от солнечного излучения и ожогов. Можно найти в овощах и фруктах оранжевого цеат.

3. Витамин Е.

Антиоксидант. Защищает кожу от свободных радикалов и преждевременного старения. Содержится в растительных маслах, тунце, креветках.

4. Селен.

Не только укрепляет иммунную систему, но и предотвращает сухость кожи, защищает от ожогов. Есть в рыбе, морепродуктах, помидорах.

5. Ликопин.

Способен в два раза усилить естественную защиту кожи от ожогов. А также ускоряет выработку меланина и обеспечивает получение красивого загара. Больше всего ликопина в томатах.

НА ЗАМЕТКУ

Томатный подвох

Помидоры четко попадают в категорию друзей загара. Помимо того, что они способствуют выработке меланина, томаты, благодаря ликопину, способны защитить кожу. По данным ученым из Бостонского университета, всего 60 г томатного сока перед выходом на пляж способны обеспечить нам защиту, как крем с низким SPF-фактором.

Все бы ничего, если бы не вещество под названием терпен, которые содержат томаты. Это вещество способно выводится вместе с потом. Но не просто так, а придавая ему крайне неприятный запах. Так что, если вы склонны к обильному потоотделению, от помидоров на пляже лучше воздержаться.