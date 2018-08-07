Казанец спас от смерти львицу и готов сменить место жительства, чтобы оставить ее у себя

Детское увлечение диснеевским мультфильмом «Король лев» довело до желания завести хищного питомца, с которым мужчина разъезжает по городу в машине. Оказалось, это недешевое удовольствие [фото, видео]