2018-08-07T12:28:54+03:00
Дом. Семья

Как выглядят спортивные рекорды на фоне братьев наших меньших #сочныеновости

Мы сравнили чемпионские достижения с обычными способностями разных представителей животного мира
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Стометровка за 9,5 секунд. Прыжок на 5 метров в высоту. Марафон за три часа. Звучит, конечно, круто. Но все познается в сравнении. И это сравнение выходит не в пользу "венца творения". До братьев наших меньших даже мировым чемпионам еще очень далеко.

. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Сочные новости.

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