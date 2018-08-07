Как выглядят спортивные рекорды на фоне братьев наших меньших #сочныеновости
Мы сравнили чемпионские достижения с обычными способностями разных представителей животного мира
Стометровка за 9,5 секунд. Прыжок на 5 метров в высоту. Марафон за три часа. Звучит, конечно, круто. Но все познается в сравнении. И это сравнение выходит не в пользу "венца творения". До братьев наших меньших даже мировым чемпионам еще очень далеко.
.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Сочные новости.
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