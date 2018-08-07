СЕГОДНЯ 09:15 2018-08-07T09:15:48+03:00

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Похоже, секрет финансового успеха нашего времени уже не в правильном вложении денег в ценные бумаги или нужную валюту, а… в котах! «Мимимишки» не просто умиляют сердца людей, но и помогают заколачивать миллионы долларов на своей популярности. Мы решили изучить примеры самых успешных братьев наших меньших, которые обеспечили своим хозяевам весьма небедное житье-бытье.

«Вечно молодая» Лил Баб

Не у каждой звезды мирового масштаба есть в социальных сетях столько подписчиков, сколько у кошечки по кличке Лил Баб. Только в Facebook за ее жизнью следят почти три миллиона человек.

Лил, несмотря на то что ей уже шесть лет, выглядит как котенок из-за гена карликовости. У животинки смешные короткие лапы и необычно вздернутый нос. В своем блоге от первого лица она каждый день отвечает на вопросы и делится размышлениями о политике. У киски свой зоомагазин, где можно купить сувениры, календари, одежду с ее изображением. Ну и доходы от продажи всего этого добра многочисленным фанатам.

Лил Баб. Фото: instagram.com/lamlibub

«Глазастик» Снупи

Плоская мордочка, пышный хвост, гигантские карие глаза, невинный взгляд - главные составляющие успеха пушистой звезды по имени Снупи из китайской провинции Сычуань. Хозяйка хвостатой три года назад выложила фотографии милашки в китайской социальной сети Weibo. За два месяца «мимимишка» собрала несколько десятков тысяч лайков.

В итоге Снупи завели собственный блог, где кошка каждый день «рассказывает», что она ела, где гуляла, что видела. Посетители в восторге. Рекламщики - тоже.

«Бровастый» Сэм

Сэм полностью белый, а над глазами у него черными пушками колосятся густые брови. Кота нашли на улице в Нью-Йорке и приютили. Сначала над забавной животинкой смеялись все соседи. Ребятишки каждый день ждали, когда Сэм выйдет погулять на балкон и покажет им свои смешные бровки. Но когда слава о Сэме разнеслась по окрестностям, хозяин понял - пора зарабатывать деньги. Сегодня в Инстаграме у «кота с бровями» почти 200 тысяч подписчиков.

Сэм. Фото: instagram.com/samhaseyebrows

Мару - повелитель коробок

Кот из Японии Мару прославился в интернете своей любовью к коробкам и пакетам, в которые он смешно запрыгивает. Только представьте: лежит коробка и никого не трогает. Вдруг из-за угла «боком-боком» в нее запрыгивает толстое неуклюжее животное. И вместе с этой несчастной коробкой летит почти метр. Ну смешно же. Пользователям Сети тоже понравилось. Да так, что на собственный канал Мару в YouTube уже подписано более 500 тысяч человек.

Сердитый Соус Тартар

Кошка Соус Тартар, заслужившая в интернете прозвище Сердитый, на деле вполне довольна жизнью. А такой внешний вид - из-за неправильного прикуса. Видео с ней набирали огромное количество лайков. Теперь с изображением Соуса продаются футболки, кружки, чехлы для i-Phone. Недавно Сердитый снялась в рекламе кошачьего корма.Об этой кошке даже написали книгу! Журналисты подсчитали, Сердитый уже принесла хозяйке, официантке из Аризоны Табате Буденсен, не меньше миллиона долларов.

Соус Тартар. Фото: facebook.com/TheOfficialGrumpyCat

Венера Двуликая

Эта кошка стала интернет-звездой из-за удивительного окраса: одна половина морды - рыжая, а вторая - черная. Глаза тоже разного цвета. Правый - зеленый, левый - голубой. Живет красотка в Южной Каролине, настоящее имя ее - Венера. Хозяева подобрали киску пять лет назад в приюте. Теперь кошка собирает миллионы лайков в соцсетях и приносит своим хозяевам неплохие деньги. Недавно Венера снялась в США в рекламе кошачьего корма. Ее мордочку на свою обложку поместили многие зоожурналы.

Венера. Фото: facebook.com/VenusTheAmazingChim

СОВЕТ

Как заработать на домашнем любимце

✔ Устройте с ним несколько фотосессий. А вдруг он тоже понравится публике? Собственно, то же можно сделать не только с кошкой, но и с любым другим домашним питомцем.

✔ Животные - любимые персонажи пиарщиков. Рекламщики давно заметили, что «мимимишность» пользуется большим спросом. Поэтому кастинг для животных на участие в рекламных съемках - вовсе не редкость. Правда, котов, собак, енотов на телевидении хватает. Так что, чтобы вашего питомца действительно заметили, придется проявить креатив.

✔ Используйте пушистика для раскрутки собственного интернет-бизнеса и своих товаров и услуг. А почему бы нет? Как минимум на модель «со стороны» тратиться не придется. Но не переборщите - чтобы ваш любимец всем тут же не надоел, снимки не должны быть однообразными.