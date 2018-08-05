СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-05T10:50:59+03:00

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Прочитав «Превращение» Кафки, Габриэль Гарсия Маркес решил: «Стану писателем». Старика Хемингуэя вдохновляла «Война и мир» Льва Толстого. Курт Кобейн перед смертью зачитал до дыр «Парфюмера» Патрика Зюскинда.

На каждого книги влияют по-разному, но помогают ли они жить дольше? Таким вопросом задались ученые Йельского университета. И провели исследование: 12 лет следили за людьми зрелого возраста (от 50 лет и старше), чтобы установить связь между чтением книг и долголетием. В эксперименте участвовали 3600 человек. Итог такой: книголюбы живут дольше нечитающих. И дело вовсе не в достатке - поправку на доход, профессию и уровень образования ученые сделали. А в чем же тогда? «Комсомолка» попыталась разобраться в этом вопросе.

«Напряг извилин» стимулирует кровообращение

Если мы переживаем за героя книги, то же происходит и с нашим мозгом. Он волнуется и работает интенсивнее. Причем если мы читаем спокойно и в удовольствие - это один эффект. Если переходим к анализу, критическому восприятию текста - совсем другой. «Напряг извилин» во время чтения вызывает резкую смену видов нервной деятельности и даже характера кровообращения. О чем это говорит? Нейроны мозга активно нагружены, а значит, Альцгеймер близко не подберется.

- Связей между долголетием и чтением книг может быть множество, - уверен Илья Плужников, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. - Классическая художественная литература предлагает нам схемы и модели поведения, помогающие справиться с трудными жизненными ситуациями. Люди усваивают эти способы, в ряде случаев получая то, что психоаналитики называют «катарсис»: во время чтения они изживают актуальные конфликты и проблемы. И вырабатывают ресурс адаптации. В отличие от того, кто не читает, читающий человек развивает познавательное отношение к миру - и псевдострессовые ситуации не воспринимает как стрессовые. Значит, у него лучше формируются корково-подкорковые взаимодействия мозга. Именно это может предотвращать развитие старческого слабоумия. Литература способствует тому, чтобы к стрессам относиться правильно.

Другими словами: чем больше читаем, тем дольше сохраняем рассудок. А значит, и жизнеспособность.

- Регулярное чтение книг связано с более ответственным подходом к образу жизни, - считает доктор биологических наук, геронтолог Алексей Москалев. - Это доказанный фактор для долголетия. Люди, которые много читают, лучше образованы и имеют большие доходы. Они, как правило, ведут здоровый образ жизни, лучше питаются, проходят профилактические обследования, вовремя обращаются за медицинской помощью. Литература также способствует снятию стрессов, а это тоже фактор, способствующий долголетию.

Тренировка для мозга

Некоторые сравнивают мозг с мускулатурой - его участки отвечают за движение и взаимодействие. И его тоже можно тренировать.

- Всякое напряжение мозга благотворно, - рассказал «КП» писатель Евгений Водолазкин, лауреат «Большой книги». - Пример для меня - мой учитель Дмитрий Сергеевич Лихачев, который дожил до 92 лет. Это был человек, который колоссально много читал. Когда мозг тренирован, это положительно влияет на весь организм. Человек, смотрящий телевизор, видит готовую картинку. Человек, читающий книгу, продолжает делать выводы - слово обладает логикой и развитием. Это позволяет постоянно мыслить во время чтения, что является тренировкой. Что бы я порекомендовал читать? Книги, вынуждающие мозг работать. Такие, в которых содержатся не только логика и интеллект, но и метафизика. Богословские труды Честертона - «Вечный человек», к примеру. А еще Достоевского, Толстого, Гоголя. Ну и Пушкина - куда мы без него?

Литература выступает для мозга сапером - помогает предотвратить то, с чем еще придется столкнуться.

- Издатели не проводят исследований на эту тему, поэтому мы не можем утверждать, что человек живет дольше, если все время читает, - уверяет Ольга Аминова, руководитель отдела современной литературы «ЭКСМО». - Но мы можем опираться на наблюдения. Для того чтобы продлить состояние умственного здоровья, нужно как можно больше нагружать мозг задачами, нобязательно математическими - логическими, метафизическими, познавательными. Чтение - лучший источник такого рода задач. Известно, что люди, тонко чувствующие поэзию, обладают богатым ассоциативным мышлением, у них замечательно развита память. Лучшая профилактика старческой деменции - ежедневное заучивание стихов. А еще чтение литературы - это безболезненное и приятное усвоение опыта других людей. Случилось в жизни что-то, не знаешь, как поступить в том или ином случае, - вспомнишь, как выкрутился из подобных обстоятельств литературный герой, и сделаешь правильный выбор.

А как же катарсис? Как же слезы над Каштанкой, Муму и Соней Мармеладовой. Куда деть скребущую боль после прочтения «Белого Бима Черное ухо» — самой садистской «детской» повести?

- Зависимость обратно пропорциональная, - считает Лев Данилкин. - Я говорю, конечно, про свой опыт. Хорошие книги не примиряют с собой, не успокаивают, а наоборот, нервируют, вызывают аллергию, разгоняют кровь, бередят душу, спать не дают, прочтешь — и пузыри пускаешь, воздух ловишь, матрас царапаешь. Они радиоактивны, токсичны и взрывоопасны — все вместе; я удивляясь, как людей в самолеты пускают с некоторыми книгами. Лучшие книги, из тех, что я читал - «Мертвые души», «Незнайка на Луне», «Материализм и эмпириокритицизм», «Чапаев и Пустота», «Основания истории», «Дорога в космос», «Момент истины», «Что делать?», «Норма», «Капитанская дочка» - это они, что ли, продлевают жизнь? Да на каждую из них можно лепить наклейку «Чтение Убивает». Чем квалифицированнее читатель, чем тщательнее он выбирает книги - и тем сильнее он «облучается» книгами; и это не загар, как в солярии, нет, тут идет мутация. Хорошие книжки меняют своих читателей. Они сбивают с панталыка, пробки вышибают... какое уж тут долголетие, нет.

Впрочем, находятся и скептики, которые уверены: связь между чтением и долголетием абсолютно случайна. Но даже они призывают: читайте больше!

- Все это ерунда, конечно, - иронизирует писатель Захар Прилепин. - Объяснимая только тем, что пока человек читает, он не пьет. Зато в какой запой он может впасть, когда дочитает книжку. Или вообще бросит пить. Как повезет!

ВОПРОС - РЕБРОМ

За какие конкретно книги браться?

Сергей ТИШКОВ, руководитель редакции Mainstream издательства АСТ:

- Читать нужно различные книги, но обязательно классику: «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, Рэя Брэдбери, братьев Стругацких. Чтобы воспарить над ежедневными бытовыми проблемами, подходит классика фэнтези: Джон Толкин, Филип Пулман. Обратите внимание и на современных писателей: невероятно увлекательный роман Донны Тартт «Щегол» (лауреат Пулитцеровской премии) и «Обитель» Захара Прилепина (премия «Большая книга»). Также важно читать «премиальную» литературу, чтобы обогатить свою письменную и устную речь, это полезно в любой ситуации.

Александр УШАКОВ, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН:

- Литература - то самое, что составляет человеческое счастье. Когда человек в пожилом возрасте начинает перечитывать литературу - Толстого, Пушкина, Блока, Маяковского, - это импульс. Вот я недавно заболел и с удовольствием перечитал «Мертвых душ» Гоголя. Потом «Дон Кихота» Сервантеса. Хотя читал их многократно. И получил импульс, который создает настроение, способствующее продлению жизни.

Лев АННИНСКИЙ, литературовед, публицист:

- Чтение — способ получения информации. И долгожительство зависит не от того, читает человек или нет. А от того, какова его жизнь, какими правилами он руководствуется. Если он подтверждения этих правил находит в книгах, то они помогают ему жить. Если он живет не так, как ему внутренне надо, то умрет раньше. И книги не помогут. Сам я без чтения жить не могу.

Игорь ШАЙТАНОВ, завкафедрой сравнительной истории литератур историко-филологического факультета РГГУ:

- Чтение, связанное с серьезными книгами, позволяет человеку погрузиться в новый мир и остаться человеку наедине с собой. Остановиться в разбеге времени, который нас травмирует. В этой связи чтение книг помогает нам погружаться в особые ритмы, которые восстанавливают нашу биологическую природу. И отойти от гонки, в которой мы живем. Как читатель книг я ощущаю это. Классическая поэзия регулирует, отлаживает и восстанавливает необходимые жизненные ритмы, сломанные бытовым ходом событий.

Елена ШУБИНА, руководитель Редакции Елены Шубиной:

- Книги безусловно продлевают жизнь, потому что читать хорошую книгу , соотносится с ней = это держать в тонусе и мозг, и душу. Книга - это всегда собеседник, мудрый собеседник, а в старости человек неизбежно мучается от экзистенциального одиночества, даже если вокруг него семья. Книга – это и диалог и чистое, беспримесное наслаждение.