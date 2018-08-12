СЕГОДНЯ 16:04 2018-08-12T16:04:32+03:00

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Современная жизнь диктует свой темп – за какие-то двадцать четыре часа нам нужно успеть так много, что на такие простые вещи, как еда, времени просто не остается. Мы слишком быстро едим, пьем и даже дышим! Специалисты рассказывают, почему есть смысл сбавить обороты.

Кто-то слишком быстро ест

Ученые из Новой Зеландии опубликовали исследование, главный вывод которого: если быстро есть, то можно гораздо быстрее потолстеть и угробить свой обмен веществ.

Американцы, а еще ранее – японцы, выяснили: риск растолстеть вырастает в два раза у тех, кто заглатывает обед на лету. В два раза – это у женщин, а мужчин шансы набрать лишние кило в такой ситуации и того больше – 84%.

А объяснение этому довольно простое. Когда мы быстро проглатываем пищу, то в нашем организме не успевают включиться специальные механизмы, которые сообщает мозгу: «Все, я сыт!». В то же время особый гормон – грелин, который посылает сигнал о голоде, перестает вырабатываться.

Диетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная объясняет:

- Наш мозг получает сигнал о насыщении только лишь через 20 минут после начала трапезы. А при спешке стоп-сигнал «тормозит». И, разумеется, тот, кто привык перекусывать на лету, съедает больше, чем организму нужно. Также те, кто плохо пережевывает пищу, чаще страдает нарушениями обмена веществ. А это, как известно, тоже ведет к ожирению.

Психологи говорят, что привычка быстро есть вырабатывается еще в детском возрасте – мы так стремимся убежать поскорее из-за стола, что проглатываем обед, не жуя.

Быстрый прием пищи также приводит к проблемам с кислотностью. Большой объем еды побуждает желудок вырабатывать больше кислоты, а это – причина заболеваний желудочно-кишечного тракта.

А еще при быстрой еде можно наглотаться лишнего воздуха! Ничего приятного это не принесет – чувство дискомфорта по части пищеварения обеспечено.

Не пейте залпом

Речь не только об алкогольных напитках. Когда «между первой и второй перерывчик небольшой», организм не успевает отреагировать на выпитое. Опасность даже не в том, что так можно незаметно для себя перейти в очень нетрезвое состояние. Страшно другое – можно не заметить, что организм просто не справится с большим количеством алкоголя и не придет в себе после.

Нарколог Алексей Царев уверен, что опасность представляет даже один «лишний» бокал - та самая пресловутая «последняя капля». В среднем, печень справляется с одной небольшой порцией алкоголя в час - на западе это называют «один дринк». Например, если за два часа вы выпьете десять таких порций – это примерно 2-3 больших бокала вина – то в организме через два часа останется еще восемь порций.

Ядовитым для организма являются продукты распада этанола – неотъемлемая часть действия алкогольных напитков. Когда его слишком много, он может «ударить» в мозг.

Впрочем, не только алкоголь вредно пить быстро. Дело тут опять в нарушении кислотного баланса – поэтому к дискомфорту может привести даже выпитая залпом бутылка воды или стакан сока.

Легкое дыхание

Взрослые здоровые люди в среднему делают 15 вдохов-выдохов в минут. Больше 20 – уже слишком быстро.

Привести быстрое дыхание может к ощущению нехватки воздуха, а также к ряду проблем – усиленному сердцебиению, усталости, неспособности сосредоточиться. Это называется синдромом гипервентиляции, поясняет врач-невролог Анна Горенкова.

Как правило, учащенное дыхание – признак того, что человек дышит не через нос, а через рот. Это вызывает мышечный спазм, и в мозг попадает «неправильное» количество кислорода.

Причиной того, что вы дышите слишком часто, часто служат стрессы или хронический болевой синдром (например, при остеохондрозе, не долеченных почках или радикулите).

Нередко причиной являются и болезни легких – астма, бронхит. Тогда сужаются дыхательные пути, поэтому физически труднее становится дышать.

Сбавьте скорость

Скорость, с которой мы передвигаемся, – индикатор нашего физического здоровья. Тут влияет и возраст, и курение, и кровяное давление. Мы привыкли к тому, что ходить быстро – это полезно, но, по большому счету, долголетия это не гарантирует. Это всего лишь свидетельствует о том, насколько мы выносливы в данный момент.

Как раз-таки не быстрая, а размеренная ходьба укрепляет кости, защищает от остеопороза, улучшает обмен веществ и может даже помочь при борьбе с лишним весом.

Интересно такое наблюдение: больше калорий сжигается на маленькой скорости при среднем шаге. Дело тут всего лишь в том, что размеренно мы можем пройти гораздо больше, а, следовательно, и общее количество калорий, затраченных нами, будет выше.