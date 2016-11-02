Одной из самых богатых женщин России вернули украденного ребенка

Соня Миримская на руках у старшего брата в аэропорту Шереметьево. Справа - мама девочки Ольга Миримская. Фото Яны Лантратовой.

Даже самая изощренная фантазия авторов мыльных сериалов не в состоянии придумать того, что в реальной жизни пришлось пережить крохотной девочке.

Во вторник вечером в «Шереметьево» привезли полуторагодовалую малышку - Соню Миримскую. Самолет встречали сотрудники Следственного комитета, уголовного розыска, Совета по правам человека при президенте и... представители главы Чечни Рамзана Кадырова. Необычный эскорт.

Так, похоже, закончилась трагическая история, которая началась в тот момент, когда маленькая Соня появилась на свет…

На трех тонированных машинах

- Все эти полтора года мы вместе с биологической матерью ребенка Ольгой Миримской боролись за возвращение Сонечки, нам помогали очень много людей... - рассказывает «КП» ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова. - Наконец пришла информация, что ребенок на Северном Кипре... Потом начались долгие переговоры. И вот мама после стольких страданий наконец взяла своего ребенка на руки! До сих пор поверить не могу!..

Началась эта запутанная и страшная история в тот момент, когда к зданию одной из московских клиник подъехали три тонированные машины и новорожденную малышку под охраной увезли в аэропорт. Через несколько часов по поддельным документам девочка вместе с суррогатной матерью была вывезена за границу. Сейчас судом установлено - похищение организовал гражданский муж Ольги Миримской Николай Смирнов, человек небедный, председатель совета директоров платежной системы «Золотая корона».

Трудно сказать что спровоцировало мужчину, которому тогда было меньше тридцати лет, похищать, по сути, собственную дочь. История темная. Яна Лантратова считает, что одним из мотивов была месть. Но за что? Тут можно только предполагать.

Гражданская жена Смирнова, глава банка БКФ Ольга Миримская, на двадцать лет его старше. Знакомые семьи рассказывали в телепередачах, которых было снято немало за это время, что, несмотря на разницу в возрасте, пара очень нежно друг к другу относилась (видимо, до поры до времени). Причем настолько, что решили завести совместного ребенка. Хотя у Ольги были уже трое взрослых детей.

Ольга забеременеть не смогла. И тогда состоятельные люди наняли Светлану Безпятую, жительницу Крыма. Женщина, которая к тому времени уже родила троих суррогатных детей и собственную дочку, приезжает в Москву. Ей больше 35 лет, и по закону она уже не может стать суррогатной матерью. Но в частной клинике на это закрывают глаза - будущим родителям Светлана подошла. А кто платит…

28 августа 2014 года Светлане Безпятой перенесли эмбрион. Женщина в мгновение ока оказалась в сказке - ей сняли квартиру в центре Москвы, наняли помощницу и автомобиль с водителем.

Суррогатная мать Светлана Безпятая. Фото: Youtube/канал "Россия"

Все было хорошо. До момента родов и исчезновения крохотной Сони в тонированном автомобиле.

- Вы не представляете, как Ольга ждала эту девочку! Все в ее доме было перестроено под малышку, куплены вещи, кроватка, коляски! - рассказывает Лантратова.

Светлана Безпятая всплывает в конце концов на Кипре. Здесь же ее муж Андрей, ее родная дочь. Местные детективы, нанятые Ольгой Миримской, обнаруживают на острове и Николая Смирнова с его новой возлюбленной, в прошлом сотрудницей того же самого банка БКФ. Ну и малышку Сонечку.

- Понятно было бы, если бы Николай забрал Соню с тем, чтобы она жила с ним. Это как-то оправдывало бы его поступок: отец не хочет расставаться с дочкой, - говорила мне Яна. - Но установлено, что Соня даже со Светланой Безпятой жила непостоянно. Ей нанимали каких-то нянь. Они время от времени переезжали с места на место. Когда мы сейчас забрали девочку, удивились, в каком она состоянии, - худая, в полтора года не разговаривает, зато может сама себе сделать бутерброд. Пока Ольга Миримская улаживала в аэропорту формальности, я меняла девочке памперсы и чуть не плакала - кожа запрела, ребенок неухоженный.

Странная смерть врача

После похищения Сонечки в России было возбуждено уголовное дело по признакам похищения и продажи ребенка. СК России попросил о помощи кипрских коллег. Те проводят экспертизу и устанавливают: генетически Соня - дочь Ольги Миримской. Пока идет расследование, пока дело изучает суд, врач частной клиники, который помогал Светлане стать суррогатной матерью, Алексей Чикалов погибает. При очень странных обстоятельствах. Скоропостижно во время приема в клинике. Официальное заключение - передозировка медпрепаратами. Представляете - врач в клинике ни с того ни с сего принял большую дозу снотворного?

- Однажды Ольге оставалось всего несколько метров для того, чтобы забрать дочь, взять ее на руки, - волнуясь, словно заново переживая всю историю, рассказывает Яна. - Со всеми документами она приезжает на Кипр, видит уже людей, которые выходят из дома с ее дочерью. В этот момент останавливается машина, похожая на полицейскую, Ольгу задерживают, и люди с девочкой успевают скрыться.

Где сейчас находится Николай Смирнов, российским правоохранителям неизвестно. Фото: Алексей ДАНИЧЕВ/РИА Новости

Пролезла под проволоку

- Как же все-таки удалось заставить Светлану Безпятую отдать Соню? - спрашиваю я.

- А она и не отдавала, - получаю я пока еще непонятный ответ. И Яна объясняет: - Когда Светлане стало ясно, что круг смыкается, она попробовала из южной, греческой части Кипра пробраться на северную, турецкую. Просто постаралась вместе с ребенком пролезть под колючей проволокой, натянутой на границе. И ее, конечно же, поймали турецкие военные. И поместили в местную тюрьму. Было это десять дней назад. Так как Соня была в розыске, по каналам Интерпола к нам пришло сообщение о том, что установлено местонахождение суррогатной матери и ребенка. На этом этапе подключились и наши дипломаты, сотрудники СК и Совета по правам человека, добровольцы. Сначала мы договорились, что их перевозят в Стамбул. Потом шли долгие - три ночи подряд - переговоры о том, чтобы девочку вместе со Светланой вернули в Россию. Во вторник, 1 ноября, утром Безпятая должна была передать ребенка представителям Ольги Миримской в аэропорту Стамбула, в самолете...

- Таинственная история...

- Да, за ребенком прилетели несколько наших сотрудников и один из старших сыновей Ольги, брат Сони Аркадий Голубович. Но Светлана, увидев самолет из России, наотрез отказалась подняться на его борт. Передача ребенка отменяется. Только вечером удается все же передать Сонечку Аркадию и привезти в «Шереметьево».

- А Светлана?

- Она осталась в Турции. Как жительница Крыма она сохранила украинский паспорт и заявила полицейским, что ее преследуют по политическим мотивам. Так что, пока идет разбирательство, она будет находиться в этой стране. А вот ее муж Андрей уже сидит в России.

Ольга Михайловна Миримская. Фото: Валерий ЛЕВИТИН/РИА Новости

- ?

- Суд посчитал его соучастником похищения ребенка, и, когда он приехал в Россию, был арестован.

- Не очень понятна роль в этой истории Рамзана Кадырова...

- Попросила о помощи Рамзана Ахматовича Ольга Миримская. Была опасность, что ребенка снова выкрадут в Турции. Не могу вам сейчас все раскрывать, но и в России сохраняется опасность того, что Соню могут похитить. Даже в то время, пока летел самолет из Стамбула в Москву, на наши телефоны поступали сообщения от людей, которые требовали выкуп за ребенка. Не случайно даже сейчас дом Ольги Миримской охраняется людьми Рамзана Кадырова.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Ольга Михайловна МИРИМСКАЯ. Председатель совета директоров банка БКФ, в прошлом - супруга топ-менеджера «ЮКОСа» Алексея Голубовича.

На суде по делу Михаила Ходорковского Ольга Миримская, работавшая во времена расцвета «ЮКОСа» главой международного отдела банка «Менатеп», давала показания на стороне обвинения.

В 2015 году Forbes оценивал ее состояние в 100 млн. долларов, она занимала 22-е место с рейтинге самых богатых женщин России.