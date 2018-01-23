2018-01-23T17:29:57+03:00
Здоровье

Как отлично высыпаться даже в будни: семь лайфхаков от эксперта

Сколько часов нужно спать на самом деле, поможет ли алкоголь при бессоннице и надо ли заставлять себя ложиться до полуночи - правду и мифы о здоровом сне рассказывает ведущий врач-сомнолог
Елена ИОНОВАЕлена ИОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments27
Kритерии здорового сна очень просты: бодрое пробуждение, ощущение, что за ночь вы отдохнули и отсутствие дневной сонливостиKритерии здорового сна очень просты: бодрое пробуждение, ощущение, что за ночь вы отдохнули и отсутствие дневной сонливостиФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Зимой - в период самого короткого светового дня в году - особенно трудно высыпаться. Темнеет рано, светает поздно, солнца мало - вот многие и жалуются: вроде бы и спал ночью положенные 7-8 часов, а отдохнувшим себя не чувствуешь. Утром с трудом сползаешь с кровати, на работе тянет вздремнуть. Весной, конечно, дело пойдет веселее, тем не менее есть общие правила полноценного сна, которые стоит соблюдать независимо от сезона, чтобы чувствовать себя бодрым. Что это за правила, рассказывает руководитель Центра нарушений сна научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Александр Калинкин.

1. Полноценно выспаться можно лишь в полной темноте. Именно в такой обстановке вырабатывается гормон сна мелатонин. Это наша физиология. Потому, особенно если вы сова и встаете поздно, есть смысл создать в спальне ночь. Сейчас даже продаются специальные светонепроницаемые шторы и даже лампы, имитирующие рассвет.

2. При современной жизни отказаться от гаджетов даже перед сном - совет далеко не для всех. Но старайтесь избегать роликов и фильмов с тревожным саундтреком. Чистая биохимия: когда мы слышим тревожные звуки (даже если нас это не касается напрямую и не несет угрозы), в крови подскакивает уровень гормона стресса кортизола, он же напрочь убивает желание заснуть.

3. Не засиживайтесь допоздна в воскресенье. Именно ночь на понедельник определяет, будете ли вы высыпаться всю будущую неделю. Есть наблюдение: на восстановление после всего одной ночи жесткого недосыпа организму требуется 7-10 дней.

4. Не так важно лечь спать до полуночи, как приучить организм к одному и тому же режиму. Условно, если вам комфортно ложиться в час-два ночи и вставать в восемь-девять утра, то пусть так и будет. Но не устраивайте организму «веселые горки».

5. Не пейте на сон грядущий алкоголь - он не лечит бессонницу! Даже 50 граммов нарушают фазы сна (а наши задача, наоборот, восстановить их порядок). К тому же спиртное обезвоживает. В результате создается иллюзия крепкого сна, а на самом деле это забытье с перемешанными фазами. И наутро, даже если формально человек спал больше восьми часов, он встает разбитым. Лучше выпить бокал-два вина за обедом или хотя бы за 4-5 часов до сна.

6. Нормой принято считать ночной сон, который длится 7-9 часов. При этом послеобеденный отдых не считается. С точки зрения ученых, это приятный и даже полезный для здоровья бонус, но не взамен и не в зачет ночного. Также некорретно считать, что семь часов сна лучше, чем восемь, или наоборот.

7. Хронический недосып приводит к сбою в работе 400 генов в нашем организме, в том числе тех, которые отвечают за старение, работу мозга, обмен веществ. А физиологическое состояние человека, который провел хотя бы сутки без сна, сродни приличному алкогольному опьянению. В глубинных структурах мозга начинают отключаться центры контроля - как если бы вы выпили 200-300 граммов крепкого алкоголя.

КСТАТИ

БЕССОННИЦА - ИЗ-ЗА ПИЛЮЛЬ ОТ КАШЛЯ?

Считается, что нарушения сна могут быть симптомом более 90 заболеваний - от проблем с сердцем до нарушений пищеварения. Но нередко бессонницу вызывают и популярные лекарства:

- гормональные препараты, которые часто выписывают при астме (кортикостероиды),

- пилюли и сиропы от кашля (бронхолитики),

- лекарства, понижающие давление (гипотензивные препараты),

- некоторые обезболивающие, в состав которых входит кофеин.

Если вы заметили, что «чехарда» со сном началась после приема какого-то лекарства, немедленно сообщите об этом врачу. Возможно, надо будет скорректировать дозу или заменить средство.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ИОНОВА

 
Читайте также
Для россиян стало бесплатным самое современное лечение зубов
«Комсомолка» вместе с руководителем Национального агентства по безопасности пациентов Алексеем Старченко добилась включения новейших расходных материалов для стоматологии по полису ОМС [советы эксперта]
Все, что вы хотели знать о ВИЧ, но боялись спросить
Наш путеводитель расскажет, как узнать свой ВИЧ-статус, где найти помощь в крупных городах России, в которых заболеваемость ВИЧ-инфекцией самая высокая в стране. И самое главное, мы расскажем, почему ВИЧ-инфекция сегодня - это не приговор
Интервальное голодание: последний хит диетической моды в Голливуде
Не влезаете в любимые брюки или платье? Задумались о том какую бы диету выбрать? «Комсомолка» рассказывает о новом тренде Голливуда и Силиконовой долины для похудения - интервальном голодании
Стелла Минаева: «Сегодня люди с ВИЧ-инфекцией живут так же, как с диабетом или гипертонией»
«Комсомолка» побеседовала с главным внештатным специалистом по ВИЧ/СПИД министерства здравоохранения Нижегородской области, заместителем главного врача Нижегородского центра СПИД
Лечение рака в России: ведущий онколог Андрей Каприн назвал семь главных прорывов
Глава крупнейшего национального медицинского центра, оперирующий врач-онколог рассказал о самых ярких достижениях прошедшего года и дал советы, как уберечься от болезни [видео]
Новости 24
Порошенко обсудил с Волкером размещение миссии ООН в Донбассе
МОК запретил болельщикам приносить флаг России на трибуны во время ОИ – 2018
В Бурятии задержаны два соучастника нападения на школу в Улан-Удэ
Пушков: Пусть за Россию взносы в Совет Европы платит Украина
Франция рассмотрит предложение России о новом механизме расследования химатак в Сирии
МОК: принципы приглашения россиян на Олимпиаду были озвучены еще 19 января
Спецпрокурор по «делу России» собирается допросить Трампа
В МЧС рассказали причины отравления людей в подмосковном общежитии
Вице-спикер Госдумы рассказал, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Массовое отравление газом в подмосковном общежитии: пострадали 50 человек
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Лиги, победив "Бристоль Сити" 3:2
Небензя: Россия предложила СБ ООН создать новый механизм расследования химатак в Сирии
Вице-спикер Госдумы: Резолюции ПАСЕ по Крыму Россия выполнять не будет никогда
ПАСЕ приняла резолюцию по Украине с призывом к России не признавать паспорта ДНР и ЛНР
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
В МГУ не допустили к экзамену студента в кипе
МЧС: в Москве ожидается сильный туман ночью и утром в среду
Директор ЦРУ: Путин стремится восстановить величие России
Глава ВТБ сравнил с объявлением войны возможное введение новых санкций США против России
В ООН заявили о жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов в районе Африна