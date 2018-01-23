Как отлично высыпаться даже в будни: семь лайфхаков от эксперта

23 Янв. 2018 2018-01-23T17:29:57+03:00

Сколько часов нужно спать на самом деле, поможет ли алкоголь при бессоннице и надо ли заставлять себя ложиться до полуночи - правду и мифы о здоровом сне рассказывает ведущий врач-сомнолог

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Зимой - в период самого короткого светового дня в году - особенно трудно высыпаться. Темнеет рано, светает поздно, солнца мало - вот многие и жалуются: вроде бы и спал ночью положенные 7-8 часов, а отдохнувшим себя не чувствуешь. Утром с трудом сползаешь с кровати, на работе тянет вздремнуть. Весной, конечно, дело пойдет веселее, тем не менее есть общие правила полноценного сна, которые стоит соблюдать независимо от сезона, чтобы чувствовать себя бодрым. Что это за правила, рассказывает руководитель Центра нарушений сна научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Александр Калинкин.

1. Полноценно выспаться можно лишь в полной темноте. Именно в такой обстановке вырабатывается гормон сна мелатонин. Это наша физиология. Потому, особенно если вы сова и встаете поздно, есть смысл создать в спальне ночь. Сейчас даже продаются специальные светонепроницаемые шторы и даже лампы, имитирующие рассвет.

2. При современной жизни отказаться от гаджетов даже перед сном - совет далеко не для всех. Но старайтесь избегать роликов и фильмов с тревожным саундтреком. Чистая биохимия: когда мы слышим тревожные звуки (даже если нас это не касается напрямую и не несет угрозы), в крови подскакивает уровень гормона стресса кортизола, он же напрочь убивает желание заснуть.

3. Не засиживайтесь допоздна в воскресенье. Именно ночь на понедельник определяет, будете ли вы высыпаться всю будущую неделю. Есть наблюдение: на восстановление после всего одной ночи жесткого недосыпа организму требуется 7-10 дней.

4. Не так важно лечь спать до полуночи, как приучить организм к одному и тому же режиму. Условно, если вам комфортно ложиться в час-два ночи и вставать в восемь-девять утра, то пусть так и будет. Но не устраивайте организму «веселые горки».

5. Не пейте на сон грядущий алкоголь - он не лечит бессонницу! Даже 50 граммов нарушают фазы сна (а наши задача, наоборот, восстановить их порядок). К тому же спиртное обезвоживает. В результате создается иллюзия крепкого сна, а на самом деле это забытье с перемешанными фазами. И наутро, даже если формально человек спал больше восьми часов, он встает разбитым. Лучше выпить бокал-два вина за обедом или хотя бы за 4-5 часов до сна.

6. Нормой принято считать ночной сон, который длится 7-9 часов. При этом послеобеденный отдых не считается. С точки зрения ученых, это приятный и даже полезный для здоровья бонус, но не взамен и не в зачет ночного. Также некорретно считать, что семь часов сна лучше, чем восемь, или наоборот.

7. Хронический недосып приводит к сбою в работе 400 генов в нашем организме, в том числе тех, которые отвечают за старение, работу мозга, обмен веществ. А физиологическое состояние человека, который провел хотя бы сутки без сна, сродни приличному алкогольному опьянению. В глубинных структурах мозга начинают отключаться центры контроля - как если бы вы выпили 200-300 граммов крепкого алкоголя.

КСТАТИ

БЕССОННИЦА - ИЗ-ЗА ПИЛЮЛЬ ОТ КАШЛЯ?

Считается, что нарушения сна могут быть симптомом более 90 заболеваний - от проблем с сердцем до нарушений пищеварения. Но нередко бессонницу вызывают и популярные лекарства:

- гормональные препараты, которые часто выписывают при астме (кортикостероиды),

- пилюли и сиропы от кашля (бронхолитики),

- лекарства, понижающие давление (гипотензивные препараты),

- некоторые обезболивающие, в состав которых входит кофеин.

Если вы заметили, что «чехарда» со сном началась после приема какого-то лекарства, немедленно сообщите об этом врачу. Возможно, надо будет скорректировать дозу или заменить средство.