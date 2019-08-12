2019-08-12T13:00:03+03:00
В мире

Тест «КП»: Насколько хорошо ты знаешь биографию Фиделя?

13 августа лидеру кубинской революции исполнилось бы 93 года
Наталья ТАРАСОВАЭдвард ЧЕСНОКОВ
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Фидель в 1961 году Фото: ИТАР-ТАСС/АрхивФидель в 1961 году Фото: ИТАР-ТАСС/Архив
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Всё ли ты знаешь о жизни кубинского Команданте?

1Фидель был сыном дочки плантатора и повара.

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Правильный ответ:Всё с точностью до наоборот: отец Фиделя — разбогатевший эмигрант из Испании, ставший кубинским плантатором; мать — работавшая в его поместье кухарка.

2Фидель Кастро Рус получил такую часть имени, потому что его родители восхищались вождём российской революции — Лениным.

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Правильный ответ:«Рус» — девичья фамилия матери Фиделя.

3Будущий революционер учился в иезуитском колледже.

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Правильный ответ:Это правда — Фидель учился в элитном иезуитском колледже «Вифлеем».

4В юности Фидель встречался с Троцким.

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Правильный ответ:В середине 1950-х будущий Команданте действительно на время эмигрировал в Мексику, но то было уже много после гибели Льва Давидовича в Мехико 1940 году.

5Фидель Кастро помог Жаку-Иву Кусто изобрести акваланг.

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Правильный ответ:Кастро действительно очень любил дайвинг, но к появлению акваланга не причастен.

6ЦРУ пыталось ликвидировать Команданте, разбросав бомбы под видом раковин моллюсков на побережье, где он любил нырять.

.
Правильный ответ:Истинная правда; «адские машины» тогда разметал шторм, и покушение сорвалось.

7Несмотря на любовь к кубинским сигарам, великий курильщик Фидель сумел бросить пагубную привычку.

.
Правильный ответ:Из-за проблем со здоровьем Команданте бросил курить ещё 30 лет назад.

8Фидель прославился как страстный оратор — одна из его речей продолжалась 7 часов 10 минут.

.
Правильный ответ:Описываемый случай действительно имел место на III съезде Коммунистической Партии Кубы в 1986 году.

9На встрече с Юрием Гагариным Кастро предложил СССР построить космодром на Кубе, но из-за блокады острова этот план не был реализован.

.
Правильный ответ:Кастро действительно встречался с первым космонавтом и широко сотрудничал с Москвой. Но не в этом вопросе.

10Кастро дружил с великим колумбийским писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом.

.
Правильный ответ:Истинная правда.

11Кастро был страстным болельщиком мадридского футбольного клуба «Реал».

.
Правильный ответ:Кастро действительно любил футбол, но болел за лондонский «Арсенал».

12Во время посещения Кубы папой Бенедиктом XVI в 2012 году Команданте не счёл возможным встретиться с ним, сославшись на состояние здоровья.

.
Правильный ответ:Религиозные взгляды Команданте остаются предметом дискуссии (многие исследователи называют его атеистом), но тогда они с понтификом действительно встретились.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы агент ЦРУ, желающий убить Фиделя. Но поскольку вы ничего о нём не знаете, все ваши покушения потерпят фиаско.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы сестра Фиделя Хуанита, бежавшая в США в 1964 году. Знаете о нём многое, не недостаточно, чтобы понять истинные мотивы его поступков.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы верный соратник Фиделя, его младший брат Рауль Кастро. Вива ла Куба!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы настолько хорошо знаете Команданте, что достойны стать его новым воплощением. Куба либре! Родина или смерть!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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