Убийство Григория Распутина организовала британская разведка

О Распутине снято немало фильмов, сериалов, написаны книги, песни… Почти сто лет считалось: его прикончили патриоты России, чтобы избавить монархию от «святого черта», «нечистой силы». Официально организовал заговор князь Феликс Юсупов, представитель одной из богатейших семей империи, женатый на племяннице Николая II. Ему помогали великий князь Дмитрий Павлович Романов, двоюродный брат Николая II, и влиятельный депутат Государственной Думы Владимир Пуришкевич, богатый бессарабский помещик, известный монархист-черносотенец.

Великий князь Дмитрий Павлович Романов, двоюродный брат Николая II.

Операция «Темная сила»

- На самом деле спецоперация по устранению Распутина была разработана в Англии в начале 1916 года, - говорит историк разведки, писатель Геннадий СОКОЛОВ. - Точно не известно, как она называлась, в архивах этого нет. Но оперативный псевдоним объекту ликвидации в МИ-6 дали. «Темная сила». Англичане не мудрствовали лукаво. Именно так звали Распутина Милюков, Пуришкевич, прочие российские политики, как либералы, так и монархисты.

Инициатором операции, судя по материалам британских историков, которые я читал, стал подполковник Самюэль Хоар. Большой любитель писать начальству аналитические записки, смахивавшие на блестящие литературные эссе. Был талант у человека! На этот раз он расписал шефу Ми-6 Мэнсфилду Каммингу, что Григорий Распутин является агентом Германии. По его мнению, старец за немецкие деньги дал согласие убедить супругу русского царя Александру Федоровну, немку по происхождению, находившуюся под его большим влиянием, а также самого Николая Второго в необходимости заключения сепаратного мира с Германией. Это вывело бы из войны Россию и высвободило немецкие армии на восточном фронте. Англии и Франции пришлось бы воевать против значительно более сильного противника.

Сотрудник Ми-6 Освальд Рейнер был на дружеской ноге с распутинским врагом.

- При таком раскладе Германия могла и победить в Первой мировой. Так что повод для беспокойства у британцев был. Известно, что Распутин еще в 1912 г убедил царя не вступать в балканские войны, чем на два года отодвинул фактически Первую мировую. Да и в 1914-м буквально умолял русского самодержца не воевать с Германией, предсказывая большие беды стране. Но Николай не послушал…

- Хоар убедил Камминга в необходимости ликвидации Распутина. Он рассчитывал на успех благодаря сильному козырю. Сотрудник Ми-6 Освальд Рейнер был на дружеской ноге с распутинским врагом князем Феликсом Юсуповым. Они вместе учились в Оксфорде, имели гомосексуальную связь. Юсупов к тому же был англофилом, западником, имел друзей в высших сферах Петербурга. Мог устроить русский заговор против старца, чтоб англичане не светились.

Хоар здесь не открывал Америку. Точно также руками влиятельных российских вельмож англичане убрали в 1801 г императора Павла Первого.

- Его-то за что?

- Павел готов был пойти на союз с Бонапартом против англичан. И даже отправил в Британскую Индию экспедиционный корпус - 22 тысячи казаков. Сразу после убийства Павла поход отменили.

И здесь ситуация была похожая.

Как видим, опыт у англичан имелся, как загребать жар чужими руками и сухими выходить из воды. Чтобы никто не пронюхал об их участии в убийстве. Этот вариант и решено было повторить в случае с Распутиным, чтобы не допустить выхода России из войны.

Григорий Распутин с редактором «Царскосельской газеты» Дмитрием Ломаном и князем Михаилом Путятиным в 1910 году.Фото: РИА Новости

Пирожные с цианидом

- Об операции доложили премьер-министру Герберту Асквиту (его сменил после отставки 6 декабря 1916 года Ллойд Джордж), - продолжает рассказ писатель Геннадий Соколов. - Летом 16-го года плану МИ-6 по устранению Распутина был дан зеленый свет. Хоара отправили в Петербург резидентом британской разведки.

Он выехал в командировку вместе с Рейнером.

Поскольку Россия и Англия были союзниками, то официально резидентура Ми-6 звалась британской военной миссией. Но кроме военных дел занималась и разведкой в стане своего союзника.

Состав резидентуры - 18 человек, из них половина штатских. Носили русскую военную форму. Штаб-квартира – в гостинице «Астория». Предшественник Хоара Кадбер Торнхилл тоже остался в столице России. Замом резидента. Непосредственную организацию убийства поручили контрразведчику Джону Скейлу, оперативникам Стивену Элли и Освальду Рейнеру. Эта пятерка и занималась «Темной силой».

Как конкретно они сделали Феликса Юсупова, секс-партнера Рейнера, главой «русского заговора», точно неизвестно.

Депутат Государственной Думы Владимир Пуришкевич - известный монархист-черносотенец.

- Зато из дневника депутата-монархиста Пуришкевича известно, как в середине ноября 1916 года он готовил речь в Думе против Распутина. И к нему заявился Юсупов. «Ваша речь не принесет тех результатов, которых вы ожидаете, - заявил он мне сразу. - Государь не любит, когда давят на его волю, и значение Распутина, надо думать, не только не уменьшится, но, наоборот, окрепнет, благодаря его безраздельному влиянию на Александру Федоровну, управляющую фактически сейчас государством, ибо государь занят в ставке военными операциями».

«Что же делать?» - заметил я. Он загадочно улыбнулся и, пристально посмотрев мне в глаза немигающим взглядом, процедил сквозь зубы: «Устранить Распутина».

- Занятное чтиво – «Дневники» Пуришкевича. Он признается, как выманили старца во дворец к Феликсу. Якобы познакомить с молодой замужней графиней М., на которую положил глаз Распутин.

- Так у Пуришкевича. Юсупов же позже писал, что приманкой стала его жена-красавица Ирина, племянница царя. Ее в тот день вовсе не было в Петербурге.

- Пуришкевич подробно пишет, как в ожидании старца они фаршировали пирожные цианистым калием, добавляли его в рюмки с вином. Опасаясь, как бы Феликс сам не выпил по ошибке отраву. Гость прибыл поздно ночью. Феликс стал его угощать, а остальные заговорщики спрятались неподалеку, ожидая сигнала от князя. Вот занятная цитата: « Вошел опять Юсупов, расстроенный и бледный. - Представьте себе, он выпил две рюмки с ядом, съел несколько розовых пирожных, и, как видите, ничего, решительно ничего, а прошло уже после этого минут пятнадцать. Ума не приложу, как нам быть, тем более, что он уже забеспокоился, почему графиня не выходит к нему так долго, и я с трудом ему объяснил, что ей трудно исчезнуть незаметно, ибо там наверху гостей не много, но что, по всем вероятиям, минут через десять она уже сойдет; он сидит теперь на диване мрачным, и, как я вижу, действие яда сказывается на нем лишь в том, что у него беспрестанная отрыжка и некоторое слюнотечение.»

Григорию Распутину в МИ-6 дали оперативный псевдоним «Темная сила».

- Так и не дождавшись действия яда, Юсупов выстрелил старцу в грудь из дамского браунинга. Тот упал замертво. Потом вдруг ожил, побежал во двор. Пуришкевич помчался следом, дважды выстрелил из «соважа», промазал, укусил себя за руку, чтоб та не дрожала и добил выстрелом в спину. Потом еще живого сбросили в прорубь.

- Известная легенда, которой слепо верили десятки лет. А многие – и поныне. Все это ложь! Во-первых, зачем было англичанам сразу травить старца? Сначала требовалось узнать, с кем из германских разведчиков он контактировал, что успел сказать царице, что решил Николай Второй про сепаратный мир? Недаром операцию возглавил английский контрразведчик! Есть все основания полагать, что во дворце Юсупова прятались двое оперативников МИ-6, Стивен Элли и Освальд Рейнер. Старца жестоко пытали. Во всяком случае, у него была раздавлена мошонка. Как катком! Англичане, видно, надеялись, что от дикой боли Распутин признается в связях с немцами и выложит все. Но, думаю, у него не было контактов с германской разведкой. И не в чем было признаваться.

Дальше – еще интереснее. Из заключения патолого-анатомического вскрытия трупа Распутина профессором Военно-Медицинской Академии Д. П. Косоротовым: «В желудке жертвы не обнаружено никаких следов яда… Три пули в жертву были выпущены из оружия разного калибра… Первая попала в левую часть груди и прошла через желудок и печень (выстрел Юсупова – Ред.)… Вторая вошла сзади в правую часть спины и попала в почку (выстрел Пуришкевича)… Третья пуля пробила лоб и вошла в мозг».

Книга Ричарда Каллена о Распутине.

Писатель на службе МИ-6

- Контрольный выстрел!

- Вопрос – кто его сделал?

- Кто же?

- «В ночь убийства у князя Юсупова был браунинг, у Пуришкевича – «соваж», – пишет английский историк Гайлз Милтон. - Из них Распутин был ранен в грудь и спину… Но смертельным был выстрел в лоб из английского револьвера уэбли-455. Это было любимое оружие Освальда Рейнера!" Ему вторит британский историк разведки Майкл Смит: «В Распутина стреляли несколько раз из трех различных орудий убийства, но смертельным был выстрел Рейнера из его личного револьвера уэбли.»

Сотрудник МИ-6, давний любовник Юсупова Рейнер и добил Распутина. Webley 455 – популярная марка револьвера в британской армии и разведке. Пуля большого калибра. Поэтому на посмертном фото Распутина дыра здоровенная во лбу. А в русской армии наганы были. Которые мы по соглашению с бельгийскими братьями Наганами выпускали с конца 19 века в Туле. У нагана калибр маленький.

«Хотя все прошло не совсем по плану, наша цель достигнута... Смерть «ТЕМНОЙ СИЛЫ» всеми воспринята положительно… Рейнер обязательно проинформирует вас лично по первому требованию, » - сообщил Стивен Элли Джону Скейлу в начале января.

Между прочим, сразу после убийства Николай Второй прибыл в Петроград и вызвал к себе британского посла Джорджа Бьюкеннена. Беседа касалась убийства Распутина. Царь сказал, что по его информации в Юсуповском дворце в ночь убийства присутствовали два британских офицера. «Нет-нет, Ваше Величество, этого не было и быть не должно, - ответил посол. - У Вас неверные сведения.» Об этом разговоре посол доложил в Форин - Офис – министерство иностранных дел Великобритании. Так морочили голову царю союзники, скрывая английский след. Все лавры отдали Юсупову, Пуришкевичу.

«Это преступление своим влиянием затмит устоявшиеся моральные принципы, а своим результатом изменит ход истории на целое поколение, » -писал Сэмюэль Хоар, резидент британской разведки МИ-6 в Петрограде в письме английскому королю Георгу V 1 января 1917 года.

Самого Хоара вскоре отозвали из России, наградили, повысили в звании. А на его место прислали резидента из Женевы Сомерсета Моэма.

Григорию Распутину в МИ-6 дали оперативный псевдоним «Темная сила».

- Знаменитого английского писателя?

- Его самого. Служба Моэма в МИ-6 долгие годы скрывалась.

Задача нового резидента в Петербурге кардинально изменилась. Ведь вскоре после убийства Распутина грянула Февральская революция. Опасности выхода России из войны при Временном правительстве не было. Беспокойство возникло лишь после октябрьского переворота большевиков.

- Они все-таки заключили сепаратный Брестский мир с Германией.

- Да и угроза мировой революции появилась. Британцы решили бить по верхам. Сомерсет Моэм по приказу шефа МИ-6 Камминга готовил ликвидацию Ленина. Спецагент МИ-6 Пол Дюкес по заданию стал любовником одной из партийных подруг Ильича. Должен был убедить ее убить вождя. Но что-то пошло не так. Планировалось также убийство Сталина. Но штатный киллер английской разведки неожиданно отказался выполнять приказ.

- Почему именно Сталина наметили в жертву? Он тогда был не на первых ролях.

- Мне тоже непонятно, почему он, а не Троцкий, Каменев, Зиновьев? Но об этом очень коротко говорится в рассекреченных документах МИ-6 и книгах историков. Так что можно лишь строить догадки. Обе операции для резидента Моэма оказались провальными, в отличие от распутинского дела предшественника. Его отозвали из России. Появился новый резидент, громкие операции типа «Заговора послов», дело Сиднея Рейли…

Князь Феликс Юсупов был врагом Распутина.

Миф о демоне

- Но вернемся к Распутину. Зачем было придумывать байку про цианистый калий?

- Нашим участникам заговора – Юсупову, Пуришкевичу, великому князю Романову надо было как-то оправдать участие в громком преступлении. Вот они и пытались доказать, что избавили Россию от демона, дьявола, которого и яд не брал, и пули, потому и пришлось топить еще живого. Истинная нечистая сила! Хотя в Неву они сбрасывали уже труп. В легких Распутина воды патологоанатом Косоротов не нашел, как и яда в желудке. Заодно скрывали участие англичан в заговоре.

Первым эту версию озвучил в «Дневниках» Пуришкевич. Уже после его смерти Феликс Юсупов в эмиграции издал в 1927 г «Смерть Распутина», написанную явно под диктовку МИ-6.

Эту жвачку про отравленные пирожные, мадеру миру скармливали десятки лет.

Начальник Ми-6 Мэнсфилд Камминг.

- Модный писатель Валентин Пикуль выпустил популярный роман о Распутине «Нечистая сила»!

- Правду мы так никогда и не узнали бы, если б не сотрудник Скоттланд-Ярда Ричард Каллен. Уже после краха СССР он прибыл к нам для обмена опытом с российскими коллегами. Тогда еще милиционерами. Заинтересовался в музеях Питера документами об убийстве Распутина. Начал свое независимое расследование, по собственной инициативе. Бывают такие фанаты! Лет через десять набрал документальный материал, пообщался с дочерью Рейнера… И опубликовал сенсационную книгу в 2004 г. Объявив миру: «Убийство Распутина было организовано Джоном Скейлом, Освальдом Рейнером и Стивеном Элли благодаря гомосексуальным отношениям между Юсуповым и Рейнером».

К столетию МИ-6 в 2006 году вышла еще дюжина документальных книг британских историков. Где были фрагменты о Распутине. Опираясь на рассекреченные документы разведки, материалы Национального архива Британии, воспоминания родственников других участников заговора, они подтвердили версию Каллена об английском следе в убийстве старца.

Россия могла избежать большой беды, благодаря Распутину, - считает писатель Геннадий Соколов.

- А как вы прокомментируете строки резидента Хоара английскому монарху, что убийство Распутина изменит ход истории?

- Думаю, он прав. Нельзя было исключать сепаратного мира с Германией. И немцы были заинтересованы в нем, и мы. Чувствовалось, что Россия влетает в революционное лихолетье, надо было срочно мириться. Иначе война станет спусковым крючком для революции. Англичане первыми это поняли. И сделали все, чтобы Россия продолжила войну, истекая кровью за британские интересы. А использованные ими Пуришкевич, Юсупов искренне считали, что спасли страну от нечистой силы. Другое дело, мы не знаем, как развивались бы события в случае сепаратного мира. Может, было бы поздно все равно.

И до сих пор мы так и не разобрались, кем же на самом деле был Григорий Распутин. Нечистой силой, по версии Юсупова и стоявших за ним англичан?

Почти сто лет считалось, что Григория Распутина прикончили патриоты России.

- Или праведником? Были же призывы в 90-е объявить его святым! По одной из версий, Распутина специально топили заговорщики якобы живым. Ведь утопленников русская православная церковь не канонизирует.

- Ясно одно – это был провидец, лекарь. Болел за Россию. Конечно, личность неоднозначная, и женщин любил, и денежка к рукам липла. Но если брать в историческом плане, он помог царской семье в самый трудный момент, когда страдавший гемофилией цесаревич был совсем плох. Отговаривал самодержца с супругой от войны с Германией. И мог действительно спасти нашу родину от большой беды, связанной с грядущим большевистским путчем, кровью в гражданскую войну, репрессий, Большого террора… Россия могла избежать этого. Распутин старался, во всяком случае. Так что не стоит рисовать образ изувера, демона, нечистой силы.

- Во всяком случае, одно пророчество старца точно сбылось. О судьбе Императорского дома. «Покуда я жив, будет жить и династия». Убили Распутина, и уже через два с половиной месяца, в марте 1917 года, Николай Второй вынужден был отречься от престола. А потом династию Романовых, взошедшую на престол в Ипатьевском монастыре, расстреляли в подвале Ипатьевского дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Святого черта» рисовали в виде алкоголика и любовника царицы

Еще при жизни Распутин стал героем многочисленных карикатур

Об этом «КП» рассказал Владислав Аксенов, старший научный сотрудник Института российской истории РАН.

- Для одних Распутин был символом разврата, для других - носителем правды. Бывший единомышленник, а позже заклятый враг Распутина иеромонах Илиодор (Сергей Труфанов) выпустил о нем в 1915 году за границей книгу «Святой черт» - название очень точно отражает противоречивость его образа. (подробности)