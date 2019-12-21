Новогодние рецепты звезд: Бараньи ребрышки от Аллы Пугачевой и легкий десерт от Веры Брежневой

Вот-вот люди, наконец, закончат бегать по магазинам в поисках подарков и ринутся на кухни, чтобы приготовить что-то необыкновенное к новогоднему столу. Мы решили предложить читателям «КП» стать немного ближе к звездам: выяснили, какими вкусностями наши знаменитости будут радовать гостей в праздничный вечер и узнали у них рецепты. Некоторые - простые и быстрые, некотрые - на несколько часов возни. Но все - невероятно вкусные. Да и гостям можно так небрежно сказать: а на горячее у нас курочка - Сережа Лазарев рецептом поделился.

Сергей Лазарев:

Что может быть лучше курицы в апельсинах

Сергей Лазарев на Новый год пользуется проверенным рецептомФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Не все мужчины готовы провести на кухне канун праздника взбивая, карамелизируя и бланшируя. Многие и слов-то таких не знают. Специально для них - простое праздничное блюдо, кторое певец Сергей Лазарев проверил на себе и снова приготовит для встречи Нового 2017-го года.

ЧТО НУЖНО

Две или три куриные грудки. Порезать их на небольшие кусочки, перемешать с майонезом или йогуртом, приправой для курицы (она продается в пакетиках в магазинах - ред.) и оставить мариноваться где-то на час.

КАК ГОТОВИТЬ

Нужно разогреть сковороду, и обжарить на несильном огне кусочки курицы. Когда мясо будет почти готово, добавить апельсин, предварительно очищенный и нарезанный кубиками. Потушить еще минут 5-7. Блюдо готово!

Ани Лорак:

Самое главное в салате «Цезарь» - соус

Красавица Ани Лорак традиционному «Оливье» на праздники предпочитает «Цезарь»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ани Лорак - девушка хозяйственная, несмотря на образ воздушной птички. Любимых блюд у певицы много, но на праздничном столе всегда должны быть салаты. Традиционному «Оливье» Ани предпочитает «Цезарь», который готовить лекго и приятно.

ЧТО НУЖНО

Куриное филе - 400 гр, 4 яцйа, хлеб для тостов, пучок салата ромэн, оливковое масло, сыр пармезан.

КАК ГОТОВИТЬ

Куриное филе нарезать небольшими кубиками и обжарить до готовности в кипящем оливковом масле. Параллельно берем хороший хлеб для тостов нарезаем кубиками и подсушиваем в духовке, предварительно сбрызнув оливковым маслом. Как только появится симпатичная корочка, вынимаем. Отвариваем 4 яйца. Самое главное в «Цезаре» - это соус. Я готовлю его так: беру желток, чесночок, немного соли, оливковое масло - без него никуда, сок лимона. Все это взбиваю в блендере до однородного состояния. На тарелку сначала кладу листья салата ромен. Затем поливаю их соусом. На него - кусочки курицы. Затем снова соус, потом яйца, порезанные на 4 части каждое. Снова салат, сухарики, соус. И в финале посыпаем все тертым пармезаном.

Алсу:

Какой же праздник без татарского пирога «балиш»

Алсу радует свою большую семью национальными угощениямиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Тот, кто раз попробовал боюда татарской кухни, наавсегда останется их поклонником. А если, как певица Алсу, вырос на пирогах татарской бабушки, без них прожить невозможно. Поэтому на праздничном столе у Алсу всегда национальные угощения. В нынешнюю новогоднюю ночь - пирог «балиш».

ЧТО НУЖНО

Говядина - 400 гр, три-четыре картофелины, две головки репчатого лука, кефир, мука, 70 гр сливочного масла, петрушка и укроп.

КАК ГОТОВИТЬ

Начинка. Говядину нарежте небольшими кубиками и поставьте вариться. Нарежте небольшими кубиками картофель. Нашинкуйте репчатый лук, петрушку и укроп. Смешайте с отварной говядиной, добавьте смесь из зиры, перца и соли.

Тесто. В миску налейте кефир, к нему - размягченное сливочное масло (50 грамм), соль по вкусу и половину чайной ложки сахара, чайную ложку разрыхлителя. Перемешайте тесто, отставьте в сторону минут на 10, накрыв салфеткой. Затем разделите его на две части, чтобы одна была немного больше другой и раскатайте два круга. Возьмите форму, где будет готовиться пирог. Смажьте ее маслом и положите тесто так, чтобы его края чуть свисали через бортик. На него - начинку, в которую надо добавить кусочки сливочного масла. Вторым кругом теста накройте начинку и защипните по краю. Лишнее тесто надо обрезать, но не выкидывать. По центру пирога аккуратно надо вырезать небольшое отверстие. Из остатков теста скатать шарик и закрыть им отверстие.

Разогрейте духовку до 220 градусов. Через полчаса уберите шарик из теста и налейте в пирог немного мясного бульона, который остался после варки мяса. Затем снова закройте пирог шариком. Обмажте пирог сливочным маслом и выставьте температуру на 100 градусов. Пирог можно накрыть фольгой или бумагой, чтобы он пропитался бульоном. А, когда разрежете - какой будет аромат!

Анастасия Волочкова:

Рыбкой будете сыты, но фигуру сохраните

Анастасия Волочкова в своем доме в подмосковном поселке НоваховоФото: из личного архива

Рыбу, как любит Анастасия Волочкова, можно готовить в мультиварке или же в духовке.

ЧТО НУЖНО

Филе Дорадо - 1 килограмм, один лимон, специи по вкусу и один килограмм картофеля.

КАК ГОТОВИТЬ

Можно смазать рыбу специями, но я просто смазываю оливковым маслом, заворачиваю в фольгу и запекаю в духовке. Отдельно запекаю в духовке картофель в мундире, разрезанный на дольки. Главное - красиво выложить все на тарелку. Готовую рыбу нужно сбрызнуть соком лимона и украсить зеленью, потому что когда снимаешь фольгу, кожа у рыбы немного разваливается, а зелень как раз спрячет все неровности. гарнирую рыбку запеченным картофелем - и готово!

Вера Брежнева

Апельсиновое желе - максимум удовлльтвия, минимум калорий

ЧТО НУЖНО

Апельсины, 12 гр любых ягод для украшения, 60 мл желатина

КАК ГОТОВИТЬ

Этот десерт лучше делать вечером, чтобы оставить желе на ночь в холоде. Пять столовых ложек сока вылить в огнеупорную миску. Добавить желатин, настоять 3 минуты и поставить миску с содержимым в микроволновую печь на 1 минуту чтобы желатин растворился в соке. Добавить получившуюся смесь к свежевыжатому апельсиновому соку, разлить по формам и дать остыть несколько часов. Достать из холодильника и украсить перед подачей на стол.

Дана Борисова:

Мы с дочкой обожаем готовить

Дана Борисова с дочерью ПолинойФото: Из личного архива

Новогоднюю ночь, скорее всего, я встречу со своими друзьями в Подмосковье. А моя дочь Полинка уехала до 2 января на зимние каникулы к своему папе. Ребенок у меня очень любит готовить. Особенно мы обожаем плов с сухофруктами. Так называемый, «свадебный» плов. Это очень вкусное блюдо к праздничному столу, - рассказывает телеведущая Дана Борисова.

ЧТО НУЖНО

350 г сухофруктов, 350 г риса, 300 г репчатого лука, 250 г моркови, приправы и соль по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ

Сначала нужно замочить на пару часов сухофрукты, чтобы они стали мягкими. Потом чистим овощи, нарезаем их, как вам удобно, и пассируем в небольшом количестве оливкового масла на медленном огне. Затем в сотейник добавляем сухофрукты. Обжариваем их вместе с овощами, чтобы лук и морковь закарамелизовались. Ну, а потом приступаем к рису. Выкладываем его в сотейник слоями: рис, потом овощи с сухофруктами. И так чередуем слои. Потом заливаем плов кипятком, в который предварительно добавляем шафран. Уровень воды должен быть выше нашей массы на пару сантиметров. Когда вода выпариться и рис свариться, наш плов будет готов.

Алла Пугачева:

Алла Борисовна выбрала блюда на мангале

На праздничном столе в семье Галкиных-Пугачевой в этом году будут бараньи ребрышкиФото: Евгения ГУСЕВА

- В этом году на Новый год нельзя готовить курицу или другую птицу, поэтому будем с Аллой готовить баранину, - рассказала «КП» подруга Пугачевой бизнесвумен Алина Редель. - В этот раз будем готовить бараньи ребрышки на мангале.

ЧТО НАДО

Бараньи ребрышки - 2 килограмма, соль и перец по вкусу, оливковое масло - шесть столовых ложек, розмарин.

КАК ГОТОВИТЬ

Перед тем, как положить ребрышки на мангал, Алла несколько часов маринует мясо в оливковом масле со специями и розмарином. А потом жарит до готовности. Главное, с хорошим настроением.