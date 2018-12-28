Как снизить калорийность оливье в два раза

- «Оливье»в целом полезный салат, - говорит диетолог Людмила Денисенко. - Вареные картофель и морковка богаты растительными волокнами, лук и горошек содержат комплекс витаминов. В яйца входят все основные аминокислоты - кирпичики для наших белков. А соленые огурцы помогают восстановить в организме водно-солевой баланс, который расстраивается из-за алкоголя. Единственный минус оливье - жирный майонез.

Но мы подскажем, как можно уменьшить калорийность!

Как снизить калорийность оливье в два разаФото: Рушан КАЮМОВ

1. В картофеле много крахмала. Его нежелательно употреблять вместе с мясом. У кабачка меньшая углеводная емкость и более нежный вкус. Да и калорийность в 4 раза меньше. Правда, кому-то его вкус может показаться водянистым. Так что можете попробовать отварной корень сельдерея или цветную капусту.

2. У вареной морковки высокий гликемический индекс (провоцирует выброс сахара в кровь, из-за чего мы начинаем хотеть есть очень быстро). А красный перец содержит много витамина С и клетчатки, полезной для кишечника. Правда, далеко не всем нравится хрустящий оливье.

3. Хотя в классическом рецепте «оливье использовались именно маринованные пикули (крошечные огурчики), лучше их все же заменить солеными бочковыми огурцами. Для желудка маринованные огурцы не очень полезны. А соленые бочковые помогают восстанавливать водно-солевой баланс. Если хотите уменьшить количество соли в салате - возьмите малосольные. Ну и рассол на утро останется.

4. Даже если вы просто разбавите майонез йогуртом, уже снизите калорийность почти вдвое. Можете попробовать сделать еще более легкий вариант заправки: смешать нежирную 10-процентную сметану с горчицей, добавив немного оливкового масла. Вкус будет более нейтральный, чем у майонеза, за то «весить» такой соус будет около 120 калорий.

5. На выбор - куриная или индейки. Одинаково полезно. В традиционной колбасе много добавок, соли, жира, да и калорий. В грудке и калорий в два раза меньше, совсем нет жира, зато много полезного белка.

6. Куриные яйца сложно заменить на что-то другое. Если думаете, что перепелиные лучше (по крайне мере их резать проще), то их калорийность выше.

КСТАТИ

«Общипываем» шубу

Калорийность любимой селедки под шубой можно уменьшить, смазывая слои не толстым слоем майонеза, а полупрозрачным. А также уменьшив количество картофельных слоев. Например, картофель положить только в самый низ, под селедку. А над ней чередовать свеклу и морковку.

Кладем икру по-черному

С икрой тоже все не так однозначно. Конечно, это одиозное новогоднее блюдо. Но его польза может быть значительно снижена, если засунуть икру в тарталетки. Да, это удобно. Но тарталетки - очень калорийные, жирные и, как называю их диетологи, пустые. То есть никакой пользы для организма не несут, а вот вред для талии - очень даже.

Уж лучше класть икру на белый хлеб. Но еще лучше - на подсушенные тонкие тосты из бородинского или ржано-пшеничного хлеба.

НА ЗАМЕТКУ

В чем «легкость» майонеза?

Если традиционный майонез 68-процентной жирности содержит массу калорий, то не проще ли взять «легкий»? Этим вопросом задаются худеющие барышни и с удовольствием раскупают «лайт» варианты новогодней заправки.

- «Легкий» майонез, на самом деле, легкая профанация, - поясняет Людмила Денисенко. - В низкокалорийных майонезах часть растительного масла заменяют водой. За счет этого, действительно, уменьшается калорийность. Но чтобы придать соусу нужную консистенцию (которая получается при взбивании яиц и растительного масла), производители вынуждены добавлять массу загустителей, эмульгаторов. Да и цвет у него получается совсем другой, и вкус. Поэтому для привлечения потребителей, могут добавлять красители и усилители вкуса - какая уж тут польза.