Пять главных советов от похмелья

ГАЗИРОВКА С ЛИМОНОМ ИЛИ ЛАЙМОМ

Китайские ученые из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу посчитали это лучшим лекарством от похмелья. Изучая особенности метаболизма этанола, они протестировали ряд напитков, чтобы установить их антипохмельный потенциал. В итоге из всего списка в почти 50 наименований победила простая газировка с лимонным вкусом.

Как оказалось, она содержит в своем составе компоненты, которые ускоряют реакцию организма на спиртное и тем самым «лечит».

Оказывается, когда человек выпивает алкогольный напиток, его печень выделяет ферментацетальдегид, который влияет на интоксикацию, и чтобы облегчить неприятные симптомы, концентрацию ферментацетальдегида в организме необходимо минимизировать.

А любой газированный напиток со вкусом лимона как раз и понижает уровень этих веществ. И, соответственно, облегчает состояние «бодуна».

КАПУСТНЫЙ РАССОЛ

Старые дедовские методы еще никто не отменял! Рассол из-под кислой капусты и соленых огурцов - исконное русское средство от похмелья. И одно из самых лучших: в нем содержится оптимальный состав минералов и соли, который восстановит нехватку потраченных на веселье веществ.

Однако важно “спасаться” именно солеными огурцами, а не маринованными, во втором случае состав рассола совсем иной и он не только не сможет улучшить ваше состояние, но иногда даже наоборот - только усилить симптоматику.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК

Британские ученые решили-таки найти самое эффективное средство от похмелья. И подошли к исследованию со всей тщательностью. Сначала вычислили самые полезные методы лечения "бодуна", потом собрали 2000 добровольцев, употребляющих регулярно. Им нужно было пройти анкетирование и ответить на главный вопрос - какой из видов опохмела быстрее всего возвращал их из сумрачного состояния.

В итоге победителем масштабного опроса стал знаменитый английский завтрак - почти 40% добровольцев сошлись во мнении, что наутро после сильного возлияния нет ничего лучше, чем жареные яйца и бекон с несколькими фасолинками.

Как показали дальнейшие “замеры”, любители такого завтрака полностью восстанавливались от симптомов похмелья в течение трех часов. Лишь 19% участников исследования добились того же самого эффекта с помощью обезболивающих лекарств.

А вот наименее эффективным методом оказался обычный отдых. Только 3% людей, которые просто лежали в постели, смогли достичь желаемого за тот же самый период времени.

Как же справлялись с похмельем наши пращуры?Фото: EAST NEWS

“КИСЛОМОЛОЧКА”

Тан, айран, кефир - в общем, любые кисломолочные продукты - еще одно отличное и стопроцентное средство для перегруженного вчерашними излишествами желудка и кишечника. Такие продукты обеспечивают организм протеином, витаминами и минералами, и все это благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Плюс восстанавливает силы.

Содержащаяся в таких продуктах молочная кислота снабжает организм энергией, помогает в использовании пищевых углеводов, благотворно влияет на печень. А бактерии защищают печень, подавляя активность метаболитов .

Но важно помнить, что при похмелье кисломолочные продукты лучше и полезнее принимать натощак и небольшими глотками.

"А как все начиналось..."Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

КУРИНЫЙ БУЛЬОН

Как, думаете, справлялись с похмельем наши пращуры, когда не было ни алкозельцеров, ни аптек на каждом углу, ни интернета под рукой? В ход шли рассолы (см. выше) и куриный бульон! И надо сказать, они неплохо справлялись с поставленной задачей, не хуже современных новомодных препаратов!

Несомненный плюс бульона - восполнение потери солей и жидкости. При этом пить его нужно горячим, перчёным и слегка подсоленым.

Тем же, кто настроен продолжать праздновать, но кому исполнять планы мешает чувство похмелья, можно попробовать совместить приятное с полезным. Смешать правильный коктейль. Но и тут это надо делать правильно! Как именно? Читайте ТОП-3 лучших коктейлей от похмелья!

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