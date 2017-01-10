«Фильм о том, как язычник обретает Бога. Оружие и исторические тонкости не главное»

Фильм оказался с точки зрения аудитории успешным Фото: кадр из фильма

После выхода в прокат российского «Викинга» на фильм полились ушаты критики. Мол, и вооружение у дружинников не то, и князя Олега не там убили. Да и вообще не так наши предки в Древней Руси жили. Среди потока ненависти, словно лучик света, пробилась рецензия от директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко. Он уверен, что в этой художественной ленте все исторические детали, которые только доктор наук разобрать сможет, не главное. Не про это «Викинга» снимали. Своим мнением Минченко поделился с «Комсомолкой».

В АУДИТОРИЮ «ВИКИНГ» ПОПАЛ

- Расходы на «Викинга» перевалили далеко за миллиард рублей. И многие обвиняют, что бюджетные деньги потратили впустую. Не жалко казённых рублей?

- Уже сейчас он бьет все рекорды. Таких сборов не было еще ни у одного фильма за первые дни проката. Не происходит обвала зрительской аудитории. Думаю, он окупится. Фильм оказался с точки зрения аудитории успешным.

- А с точки зрения отклонений от истории?

- Да, не состыковок много. Даже я, не будучи специалистом по истории древней Руси, могу сказать, что какие-то вещи не соответствуют «Повести временных лет». С другой стороны, это художественное произведение. На днях встречался с режиссером картины. Он говорит, что образ Свенельда – обобщенный, не исторический. Он собирает в себе черты нескольких персонажей, которые существовали в реальности. Это полный метр, двухчасовая картина, в которую надо спрессовано уложить историю князя Владимира. Всех нюансов не учесть. Я не припомню за последнее время ни одного исторического фильма в мире, где скрупулезно, минута в минуту, были бы воссозданы исторические события.

Среди потока ненависти, словно лучик света, пробилась рецензия от директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко

- А как же «28 панфиловцев»?

- Мы же знаем, что не было 28 панфиловцев. Был подвиг, но не было конкретно 28 панфиловцев. В диалоге один из героев рассказывает сюжет фильма «Семь самураев», который был снят в 50-е годы. При этом хороший фильм про войну, мне понравился.

БАНИ В ТЕ ВРЕМЕНА НЕ БЫЛО

- Многих раздражает постоянная грязь в фильме.

- Тут вопрос к историкам. Кто-то говорит: к сожалению, это реальность. Увы. Наши предки не всегда были очень чистоплотные. Баня - это северорусская традиция, а в Южной Руси ее в те времена не было.

- Но вот образ волхвов из «Викинга» далёк от нашего представления. Разве нет?

- Мы бородатых волхвов знаем по художественной литературе. Это додумки. Для фильма взята картинка волхвов из Радзивиловской летописи. Автор увидел так. Что они были лысые. Подобного рода картинки существуют в традиции, хотя тоже в достаточно поздней.

ДАЖЕ В БЫЛИНАХ ВЛАДИМИР НЕ ГЕРОЙ – ЭТО ФАКТ

- Некоторые православные обиделись, что сценаристы поглумились над Владимиром.

- Он грешник, да. Мощные сексуальные аппетиты, участие в убийстве брата - это часть его биографии. Как сказал епископ Тихон: «Это тоже факты жития святого равноапостольного князя». Я светский человек и не могу быть большим защитником церкви и ее святых, чем епископ Егорьевский.

- В «Викинге» Владимира выставили не отважным воином, а безучастным к происходящему персонажем. Так ли оно было?

- Он не герой. Даже в былинах не говорят о его уникальной личной храбрости. Владимир был человеком осторожным и не очень физически сильным. Дружина компенсировала эти недостатки. Думаю, что для автора было важно показать его нравственные искания. Это фильм о том, как грешник обретает Бога.

- Специалисты считают чудовищным бредом чёрные мечи и гонки дружинников по суше на кораблях. Важна ли такая правда зрителю?

- Думаю, для художественного произведения это далеко не главный критерий. У меня много претензий к западной продукции исторической. Там тоже встречаются странные вещи. Но узких специалистов, которые способны со знанием дела рассуждать на эти темы, на мой взгляд, во всем мире десятки или сотни. Было бы здорово и им тоже угодить. Но это не всегда получается.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий ФОРСТ, историк:

- В фильме, прежде всего, важна историческая правда. Легенды, в которых представлен такой мужественный Владимир, не имеют значения. Посмотрите киевские былины. Князь был чучелом, над которым смеялись абсолютно все - Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович. Но снимать такой фильм, наверно, не правильно. Можно сделать картину, умалчивающую о каких-то страницах. "Викинг" снят вполне в допустимых рамках, правда, если бы там только не было металлических водопроводных труб. Тогда бы историческая правда была соблюдена. Фильм ругают интеллектуалы, наша либеральная интеллигенция. Давайте покажем зрителям, как к жене Владимира в его присутствии приставал Калин-царь. Кому интересна эта грязь? Это должно как-то обсуждаться? Нет! Вот мы смотрим фильм "Броненосец Потёмкин". Там факты искажены на 70%. Это был пустой и обречённый бунт. Тем не менее, это шедевр мирового кинематографа. А чего ждали от фильма про Владимира? Хотели посмотреть, как он встречается с сотнями своих наложниц? Хотели подвигов? Владимир совершил один настоящий подвиг - принятие христианства. Это и есть героизм!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Не судите строго ярмарочную сагу о Руси

Кинокритик «КП» считает, что коммерческий успех фильма-миллиардера «Викинг» говорит сам за себя

«Викинг» - мрачное фэнтези на историческую тему, а не «исторический фильм» в том смысле, как понимали этот жанр в советские времена. В основе – события раннего Средневековья, о которых осталось очень мало свидетельств (одно из них – «Повесть временных лет»), и как эти события разворачивались «в реале» не знали даже древние летописцы. Насколько реалистичен был «Гладиатор» или другие голливудские хиты на историческую тему, тоже говорить не приходится. Можно говорить лишь о художественной убедительности. «Это же не документальный фильм!» - как справедливо заметил после просмотра президент РФ. (подробности)