Семь проблем с организмом, решить которые поможет секс

Секс - это вам не шутки, а сложнейший биохимический процесс. До, во время и после него в организме много чего происходит: кровь течет быстрее, сосуды приходят в тонус. Идут такие «игры гормонов», что «Игра престолов» позавидует. Так надо пользоваться этими минутами в постели по полной - на благо здоровья.

Вот как минимум семь проблем с организмом, которых можно избежать, если вести активную половую жизнь.

1. Выращиваем новые сосуды

Исследователи Королевского университета в Белфасте (Ирландия) выяснили, что у мужчин в возрасте 40-55 лет, которые занимаются сексом три раза в неделю или чаще, вероятность инфарктов и инсультов снижается вдвое.

А вот «внезапные» инфаркты в постели с некоторыми немолодыми любителями острых ощущений случаются не из-за секса как такового, а из-за банального физического перенапряжения и переоценки собственных возможностей.

Любовная игра и ее энергичное завершение требуют работы десятков мышц, некоторые из которых простаивают даже при активном занятии спортом. Сердце активнее качает кровь, и она устремляется по сосудам с большим напором. Из-за этого не только раскрываются самые мелкие капилляры, но даже могут прорастать новые. Представляете, начинают расти новые кровеносные сосуды! По науке это называется ангиогенез.

2. При диабете - «постельный режим»

При накоплении сексуального напряжения (то есть при воздержании) выработка инсулина снижается. А после оргазма и у мужчин, и у женщин все железы внутренней секреции, в том числе и поджелудочная приходят в тонус. Выработка инсулина повышается, стимулируется углеводный обмен. Потому эндокринологи считают регулярные занятия любовью отличной профилактикой диабета второго типа.

3. Это нам по зубам

Во время бурных ласк увеличивается не только выработка слюны, но и повышается концентрация в ней антибактериальных веществ, которые уничтожают вредных микробов, разрушающих зубную эмаль. Так что секс (и не обязательно со стоматологом) в определенной степени можно назвать самой приятной в мире профилактикой кариеса.

4. Оргазм против Альцгеймера

С возрастом память ни у кого лучше не становится. Известно, что после 40-летнего возраста мы теряем до 7000 клеток мозга ежедневно. Хорошие новости: регулярный секс стимулирует образование новых клеток-нейронов. Ученые из Принстонского университета, проведя опыты на животных, предположили, что секс вызывает рост клеток в гиппокампе - части мозга, ответственной за память и обучаемость.

Стресс и депрессия гиппокамп уменьшают, а вот секс и физические нагрузки ему очень полезны. Специалисты предполагают: сохранение половой активности в пожилом возрасте спасает от слабоумия. Ведь в момент любви в мозг поступает больше крови, повышается уровень кислорода, активность мозга увеличивается.

А кроме того, секс делает нас чуть-чуть умнее. Дело тут в гормоне тестостероне, который улучшает концентрацию внимания и активизирует в мозгу центры запоминания информации.

5. У вас депрессия? Раздевайтесь

Немецкий психоэндокринолог Вальтер Ридингер провел исследование на тему «Секс - лучшее лекарство от стресса». Как известно, вся наша психология - это сплошная биохимия. И доктор Ридингер на основании научных опытов доказал, что во время сексуальных утех организм переключается с психотравмирующей ситуации на волну счастья. Причина - выброс в кровь нашего природного антидепрессанта - гормона радости окситоцина, и при этом снижение уровня гормона стресса - кортизола.

6. Это не больно

Непосредственно перед оргазмом увеличивается образованию гормонов счастья эндорфинов, которые оказывают болеутоляющий эффект при любом типе боли, начиная от головной и заканчивая болями в суставах и невралгиях. У женщин занятия сексом стимулируют выработку яичниками женского полового гормона - эстрогена, который может подавлять боли и неприятные ощущения, связанные с ПМС.

7. Теперь не простудишься

В университете Пенсильвании было произведено исследование, согласно результатам которого у людей, которые занимаются сексом один или два раза в неделю, количество антител под названием Иммуноглобулин А на треть выше, чем у тех, кто занимается им реже. Эти антитела известны тем, что они укрепляют иммунную систему и препятствуют развитию инфекционных заболеваний. В том числе снижают восприимчивость организма к сезонным вирусам - гриппу и ОРВИ. Правда, не стоит строить глазки тому, кто уже простужен. Даже самые бурные ласки не спасут от заражения, если любимый на вас чихнет.

КСТАТИ

Желание секса отбивают булки

Ученые назвали продукты, которые снижают либидо

Ну, казалось бы, как такой безобидный продукт как белый хлеб, может повлиять на сексуальное влечение? Однако же американские эндокринологи утверждают обратное и называют выпечку из пшеничной муки одними из главных пищевых виновников снижения либидо у современного человека

Все дело в том, что в белом хлебе и сдобе содержатся быстрые или «пустые» углеводы, которые быстро всасываются и оседают на нашей талии и бедрах. А обилие в рационе этих углеводов не только добавляет лишние кило, но и снижает сексуальное влечение. Углеводы в белом хлебе нас полнят и лишают необходимой энергии для активной жизни, в том числе сексуальной. Также преобладание углеводистой пищи ведет со временем к снижению выработки половых гормонов у мужчин. Тестостерону нужны белки.

Ученые утверждают, что повысить свою сексуальную активность можно и без лекарств. Большинству мужчин достаточно исключить из своего рациона те продукты, после употребления которых в организме резко повышается уровень сахара. Ведь резкий скачок глюкозы в крови приводит к упадку сил, вялости и энергетическому спаду. Какой уж тут секс, поспать бы.

А еще настоящими врагами либидо сексологи и диетологи объявили и безалкогольные тонизирующие напитки, содержащие хинин. Кроме того, понижают сексуальное влечение болеутоляющие средства, препараты, снижающие артериальное давление, жаропонижающие средства, некоторые антидепрессанты и противозачаточные таблетки.