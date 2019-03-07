Весной опасайтесь аллергии на сыр, хлеб, пиво и плесневые грибки

С первым весенним потеплением отступают “зимние” инфекции, грипп уже позади. Но организм еще ослаблен. И у многих проявляется повышенная чувствительность к различным природным аллергенам. И прежде всего это не пыльца цветов и деревьев, как принято считать, а плесневые грибы, рассказывает наш эксперт - руководитель научно-клинического консультативного центра “Аллергология и иммунология” профессор Юрий Смолкин. Установлено, что среди аллергенов помещений грибы занимают второе по значимости место после клещей домашней пыли. Они начинают активно расти при первых признаках тепла.

Не редкость, когда люди, отправляясь в парк подышать свежим воздухом, неожиданно начинают кашлять, чихать, у них слезятся и краснеют глаза, из носа течет. Все дело в том, что споры плесневых грибков, которые в избытке обитают в сырой земле, оттаявших палых листьях, прошлогодней траве и хвое, вместе с воздухом попадают в дыхательные пути. Особенно бурно реагируют на это безобразие люди с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями легких и бронхов и страдающие аллергией на различные виды грибов.

Как узнать, есть ли у вас аллергия на плесень?

Очень часто люди не понимают, на что именно возникает аллергическая реакция. Врач-аллерголог же может разобраться в этом достаточно быстро.

Можно заподозрить этот вид аллергии, если состояние быстро и явно ухудшается в весеннем парке, лесу, сырых и влажных помещениях, а также при употреблении в пищу продуктов, содержащих аллергены грибов, весенних работах в саду (например, при уборке прелых листьев).

Проявления “синдрома таяния снега” могут быть различны:

- Покашливание, першение в горле.

- Одышка, ощущение сдавленности грудной клетки.

- Насморк, который, в отличие от простудного, возникает при контакте с аллергеном и исчезает, когда вы покидаете “опасное место”.

- Аллергический конъюнктивит (воспаление, покраснение век).

- Кожные - чаще всего атопический дерматит (экзема). Чаще проявляется у детей, после того, как они покопаются в весенней земле.

При большой концентрации в воздухе грибки могут вызывать даже тяжелые поражения легких, например, экзогенный аллергический альвеолит. Иначе это заболевание называют «легкое фермера», «легкое сыровара».

Чтобы точно узнать, есть ли у вас аллергия на грибки, нужно обратиться к аллергологу и пройти аллергологическое обследование, которое включает кожные тесты и анализ на наличие антител к этому аллергену в крови (например, RAST – радиоаллергосорбентный тест или другие методы), поясняет профессор Юрий Смолкин.

Не допускайте сырости в ванной

Если проявилась реакция на прелые листья, скорее всего она будет и на бытовую плесень, и возможно на комнатные цветы, вернее на грибки, которые водятся в горшечной земле. Потому нужно принять меры, чтобы грибков вокруг вас было как можно меньше.

- Не гулять в парках, пока там не уберут всю прошлогоднюю грязь.

- Дома регулярно мыть помещения, условия в которых способствуют росту плесени (ванную комнату, подвал в частном доме), после пользования душем насухо вытирать все влажные поверхности, использовать для уборки растворы, предотвращающие рост плесени.

- Не заниматься пересадкой комнатных цветов, поскольку земля в горшках и части растений могут служить средой для роста плесневых грибков.

- Не впрягаться в дачные работы, связанные с уборкой лежалых листьев и травы.

- Не находиться рядом с собранными или горящими листьями, заплесневелым сеном или соломой.

ВАЖНО!

Сыр с плесенью и квашеная капуста и дрожжевое тесто - тоже аллергены

Если у вас подтвердилась аллергия на плесневые грибки, придется отказаться от продуктов, которые содержат плесень (реакция может проявиться и на них). Это: острые сыры рокфор, камамбер и чеддер, сыры с плесенью, ограничить кисломолочные продукты, квас, пиво, шампанское, а также копчености, дрожжевое тесто, квашеную капусту.