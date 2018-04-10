Тест «КП»: Изобретения, которые появились случайно
В этом году микроволновая печь отмечает 70 лет. Ее изобрел американский инженер Перси Лебарон Спенсер - совершенно случайно!
Случайные изобретения двигают прогресс!Фото: кадр из фильма
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Вообще-то он работал над оборудованием для военных радаров. По легенде, как-то раз ученый включил испытуемый прибор - и у него в кармане растаяла плитка шоколада. Так выяснились побочные эффекты микроволн. И в итоге в 1947-м увидела свет первая микроволновка. Она была огромная - высотой с человека! И это не единственный пример, когда изначально вещи изобретались совсем для другого.
1Веб-камера. Кто и для чего придумал это устройство?
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Правильный ответ:Первая веб-камера создана в 1991 году сотрудниками одного из отделов Кембриджского университета. Виной всему бытовые неудобства. Кофеварка у них находилась в одном конце коридора, а сами они сидели в другом. Частенько мотались к машине зазря, кофейник был уже пуст: напиток выпивали более расторопные коллеги. Вот умники и придумали поставить камеру.
2Туфли на платформе существуют очень давно. С какой целью создали это чудо?
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Правильный ответ:Обувь на платформе носили еще жители Древнего Египта. Они надевали такую обувь перед тем, как идти на пашню. Земли там были илистые, рыхлые, и платформа помогала более уверенно передвигаться по полю.
3Суперклей - когда-то эту субстанцию планировали использовать по-другому. А как?
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Правильный ответ:В 1942 году компания Kodak искала прозрачный пластик для орудийных прицелов. Тестировали одну химическую формулу за другой. Один из промежуточных продуктов имел странный запах (ну да к этому химикам не привыкать) и буквально намертво приклеивался ко всему, на что попадал.
4Помпон - шарик из ниток на шапке. Какую функцию ему определили создатели?
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Правильный ответ:Обратите внимание на форму моряков некоторых стран. На головном уборе - помпон. Как раз, чтобы уберечь служивых от ударов о судовые перекрытия.
5Упаковочная пленка с пузырьками. Ее собирались:
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Правильный ответ:Пленку придумали для того, чтобы наклеивать на стены. Иными словами, это были оригинальные обои. Но идея провалилась. Тогда пленку пытались продавать как парниковый материал. Рынок не отреагировал. Но тут маркетологам пришла гениальная идея: они предложили известной на весь мир компании, производителю компьютеров, использовать ее как защиту для техники.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы человек конкретный и уверены, что у каждой вещи свое, одно-единственное предназначение. А эти изобретатели даже сути своего открытия не разглядели!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы эрудит, а возможно, непризнанный гений с богатой фантазией. Может быть, вам самому попробовать что-то изобрести?
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