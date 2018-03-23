Полезные продукты и напитки, которые нельзя сочетать с лекарствами

СЕГОДНЯ 02:00 2018-03-23T01:22:57+03:00

Не стоит запивать цитрусовыми соками и заедать апельсинками-мандаринками аспирин и другие лекарства, в состав которых входит ацетилсалициловая кислота Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чем на самом деле можно, а чем нельзя запивать и заедать разные пилюли, чтобы не снизить их действие и не вызвать побочные эффекты

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Большинство из нас вряд ли задумывались о том, что запивая лекарства, к примеру, молоком, мы сводим эффект лечения на ноль. Да и врачи далеко не всегда об этом предупреждают. А вот доктор фармакологии Джейн Олдер из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания), рассказывает о той пище, которую принимать вместе с лекарствами не стоит.

Цитрусы - отдельно, пилюли отдельно

Грейпфрутовый сок сам по себе очень полезен. В нем полно аскорбинки, он бодрит, сжигает жиры, «чистит» сосуды от холестерина, улучшает обмен веществ. Но при этом может оказать организму медвежью услугу, если вы станете запивать им сердечные препараты или противозачаточные пилюли. Все дело в содержащемся в нем фуранокумарине. Это трудно произносимое вещество замедляет работу печени. При этом сердечные гликозиды и гормональные средства выводятся также, в основном, печенью. А она как раз занята «разборкой на запчасти» грейпфрута! В результате концентрация лекарств в крови нарастает, и проявление побочных действий усиливается.

Также не сочетается грейпфрут с антидепрессантами, антигистаминами (средствами от аллергии), и статинами (лекарствами для контроля холестерина).

Сок грейпфрута подавляет активность одного из ферментов метаболизма (CYP3A4), что порой приводит к непредсказуемому действию лекарств. К примеру, если таким соком запить виагру, можно очутиться не в постели, а в реанимации. Сок серьезно повышает концентрацию препарата в крови, доводя ее до опасной, что приводит к повышению артериального давления, тахикардии.

Не стоит запивать цитрусовыми соками и заедать апельсинками-мандаринками аспирин и другие лекарства, в состав которых входит ацетилсалициловая кислота, например, цитрамон. Фруктовые кислоты вмешиваются в структуру лекарства и нарушают его действие.

Группы лекарств, которые лучше усваиваются с цитрусовыми - это препараты железа и лекарства для лечения туберкулеза. А вот препараты для терапии желудочно-кишечных заболеваний с ним взаимодействуют крайне плохо.

Также, если вы принимаете аспирин, не стоит есть какое-то время продукты, в которые входит пищевой краситель желтого цвета - тартразин (ищите его в составе выпечки, сладостей).

Всасывание ацетилсалициловой кислоты тормозит витамин К. Больше всего его в шпинате, листовых салатах.

Молоко и мясо антибиотикам не товарищи

С молоком абсолютно не считаются антибиотики тетрациклинового ряда. Они связываются молекулами кальция, и лечебный эффект сходит на нет - лекарство просто «пролетает» через пищеварительную систему, не всасываясь. То же самое происходит, если запивать молоком препараты от аллергии - антигистамины.

С антибиотиками не надо сочетать и блюда с добавлением уксуса - он снижает их действие.

Зато с молоком хорошо сочетаются эритромицин и средства, в состав которых входит йод.

Жареное мясо может снизить эффект препаратов на основе теофиллина (их применяют при лечении бронхиальной астмы и бронхитов).

Сыром с плесенью лучше не лакомиться, если вам прописали антибиотик с пенициллином. Ведь пенициллин тоже «выращивают» из плесени. И скажем, вместе с сыром типа дор-блю он может вызвать аллергическую реакцию.

Любая жирная пища замедляет действие лекарств (кроме жирорастворимых витаминов А и D). А медленные углеводы (зерновые хлопья, крупы, необработанный рис, овсянка, макароны из муки грубого помола) помогают нормальному усвоению противовоспалительных и обезболивающих препаратов.

Кроме того, имеет огромное значение до или после еды принимать лекарство. Принятое с едой лекарство, которое нужно принимать за полчаса до приема пищи, организмом просто не усвоится.

Чем запивать?

Вообще желательно все лекарства запивать простой водой. Хотя аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства (парацетамол, ибупрофен) также хорошо сочетаются с минералкой.

А вот крепкий чай (и черный, и зеленый) снижает действие практически всех лекарств. Танины (вяжущие вещества чая) образует с лекарствами нерастворимые соединения, которые не усваиваются, а выпадают в осадок.

Не запивайте кофе обезболивающие пилюли! Кофеин вместе с анальгетиками усиливает нагрузку на печень.

ВОПРОС В ТЕМУ

С какими пилюлями наиболее опасен алкоголь?

Любые сердечные пилюли ни в коем случае нельзя «лакировать» алкоголем, это может нарушить сердечный ритм, вызвать падение давления вплоть до коллапса.

Метронидазол (трихопол) при взаимодействии с алкоголем может вызвать серьезные проблемы со здоровьем - в виде осложнений на печень и почки.

Антибиотики и антидепрессанты тоже не дружат с «зеленым змием». И хотя эффективность антибиотиков от такого сочетания вряд ли снизится (это в большей части миф - для дисциплины пациентов), а вот риск развития аллергических реакций и побочных действий, действительно, резко возрастет.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья Опыхтина, фармаколог:

- Аспирин и прочие препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту следует принимать после еды, потому что они плохо действуют на слизистую желудка. Если же пить эти лекарства до еды, то запивать надо при этом чем-нибудь обволакивающим (например, киселем). Таким образом кислота не нанесет удар по слизистой желудка, а также быстрее и лучше подействует.

Лекарства на основе парацетамола нужно принимать после еды и запивать простой водой. Не сочетать с кислыми (особенно уксусом) и копчеными продуктами.

Аскорбинка или витамин С плохо сочетается с мясными и молочными белками. Так что лучше всего пить аскорбинку до еды.

Если вы принимаете тетрациклин или другие содержащие его антибиотики, воздержитесь от любых молочных продуктов. Йогурт, кефир или сметана на 80% снижают действие этих лекарств! Также не стоит запивать молоком препараты, содержащие пенициллин.

Сульфаниламидные противовоспалительные препараты (бисептол, сульфидимезин) следует запивать минералкой. В кислой и нейтральной среде продукты распада, к примеру, бисептола, образовывают камни, а щелочная минеральная вода их растворяет и выводит из организма.

КСТАТИ

Лишние витамины «убивают» иммунитет!

Нужно ли весной всем нам пить поливитамины с повышенной дозировкой - чтоб избежать гиповитаминоза после долгой зимы? Вопрос неоднозначный даже среди врачей и активно обсуждаемый. Вот что думает старший научный сотрудник кафедры лор-болезней Российского государственного медуниверситета к.м.н. Александра Гусева:

- С витаминами ситуация неоднозначная. Доказано, что аскорбинка, то есть витамин С, действительно повышает сопротивляемость организма простудным инфекциям. Но налегать на поливитаминные комплексы, тем более с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов не стоит. «Ударные» дозы не усвоятся организмом. Зато увеличат нагрузку на печень и почки, могут вызвать аллергию, особенно у ребенка. В итоге избыток витаминов только ослабит иммунитет.

К тому же «передозировка» жирорастворимых витаминов А, D и некоторых минералов вообще может вызвать серьезные осложнения.

Лучше всего усваиваются витамины естественным путем, то есть из пищи. Добыть аскорбинку проблем нет. Ее очень много в киви (особенно кожице), квашеной капусте (причем больше, чем в свежей), отваре или сиропе шиповника, облепихе. Чуть меньше - в цитрусовых, болгарском перце. Достаточно съедать каждый день обычные порции этих продуктов, и витамина С будет достаточно для защиты здорового организма. А самое верное средство укрепления иммунитета - закаливание. Никакие лекарства с ним не сравнятся. Но на это, увы, нужно время и терпение.

КСТАТИ

Не храните пилюли в ванной и кухонных шкафчиках

Неправильное «место жительства» лекарства в вашем доме может вмиг лишить его полезных свойств, а то и вовсе превратить в отраву.

- Нельзя держать любые лекарства в кухонных шкафах, где находятся пищевые продукты.

- Не пересыпайте пилюли из заводской упаковки в баночки и пакетики. Следите за сохранностью этикеток, надписей на упаковке. Даже если в упаковке осталась одна пилюля, пусть полностью читается название и срок годности.

- Храните лекарства в сухом месте, вдали от любого источника тепла. Лучше всего выделить для них отдельный ящик.

- Большинство настоек, таблеток и мазей портятся при попадании прямых солнечных лучей или при действии высокой температуры.

- Не оставляйте таблетки и капсулы в бумажных упаковках в ванной комнате – сырость может разрушить их.

- Жидкие средства предохраняйте от замораживания. Не храните медикаменты в холодильнике, если об этом специально не сказано в инструкции.

- Не держите дома лекарства с истекшим сроком годности. Химические составляющие со временем могут изменяться, превращая лекарство в яд. А выбрасывать медикаменты безопасней всего в канализацию.