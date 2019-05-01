2019-05-01T13:57:28+03:00
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Рецепты сочного шашлыка для майских праздников

Лучшие рецепты сочного шашлыка из курицы, свинины, баранины
Ксения КАРПОВА
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Курица в сладком маринаде с ананасами Фото: фотобанк Лори, globallookpress.com.Курица в сладком маринаде с ананасами Фото: фотобанк Лори, globallookpress.com.
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Курица в сладком маринаде с ананасами

Гавайско-тропический вариант приготовления нашей отечественной птицы.

На 4 - 5 порций/по 385 ккал.

НАДО: 1 кг филе курицы · 1 банка консервированного ананаса · 2 зубчика чеснока · 80 мл соевого соуса · 3 ст. ложки меда · 1 ст. ложка яблочного уксуса · 0,5 ч. ложки молотого имбиря.

ГОТОВИМ:

1. Чеснок очищаем, пропускаем через чеснокодавилку. Из банки с ананасом сливаем лишнюю жидкость. Мякоть нарезаем очень маленькими кусочками.

2. Смешиваем чеснок, ананас, жидкий мед, соевый соус, яблочный уксус и молотый имбирь. Перемешиваем.

3. Курицу режем кубиками. Заливаем приготовленной смесью, тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом. Оставляем в холодном месте на 3 - 4 часа.

4. Готовим замаринованную курицу на шампурах на мангале до румяной корочки.

Свинина в томатах

Можно вместо покупного томатного сока сделать ингредиент для маринада самостоятельно, измельчив помидоры в собственном соку - так будет даже интереснее.

На 6 - 8 порций/по 420 ккал.

НАДО: 2 кг свинины · 4 луковицы · 1 л томатного сока · 100 мл яблочного уксуса · 1 ч. ложка паприки · 1 ч. ложка молотого кориандра · 0,5 ч. ложки мускатного ореха.

Свинина в томатах Фото: фотобанк Лори, globallookpress.com.

Свинина в томатах Фото: фотобанк Лори, globallookpress.com.

ГОТОВИМ:

1. Свинину режем кусочками. Смешиваем паприку, кориандр и мускатный орех. Натираем мясо солью, перцем и смесью приправ.

2. Луковицу чистим, режем полукольцами. В кастрюлю выкладываем мясо и лук слоями.

3. В томатный сок добавляем яблочный уксус, перемешиваем. Заливаем мясо с луком. Закрываем крышкой и встряхиваем или перемешиваем ингредиенты. Оставляем на ночь.

4. Маринованное мясо насаживаем на шампуры или шпажки, предварительно замоченные в холодной воде. Готовим на мангале на природе, на гриле или даже дома в духовке - по желанию.

Баранина в лимонном соусе с травами

Не нравится специфический запах мяса барашка? Этот маринад изменит аромат в лучшую сторону. Поверьте и проверьте!

На 6 - 8 порций/по 405 ккал.

НАДО: 2 кг баранины · 1 - 2 лимона · 1,5 стакана минеральной воды с газом · 0,5 пучка мяты · 0,5 пучка кинзы · молотый перец · соль.

Баранина в лимонном соусе с травами Фото: фотобанк Лори, globallookpress.com.

Баранина в лимонном соусе с травами Фото: фотобанк Лори, globallookpress.com.

ГОТОВИМ:

1. Лимон моем, разрезаем пополам. Выжимаем сок. Оставшуюся мякоть и цедру режем дольками. Мяту и кинзу моем, обсушиваем, мелко рубим. Соединяем минеральную воду, лимонный сок и мякоть, измельченную зелень.

2. Баранину промываем, нарезаем средними кубиками. Отправляем в приготовленный маринад, перемешиваем. Накрываем, ставим под гнет. Отправляем в холодильник на 4 - 5 часов. Оставлять на 8 - 9 и более часов не стоит, иначе вкус лимона станет слишком ярким.

3. Вынимаем кусочки мяса из маринада, насаживаем на шампуры. Жарим до румяной корочки с каждой стороны.

Мясо с беконом и пряным луком

Чтобы бекон не пригорел, стоит сделать кусочки поменьше. И, конечно, внимательно следить за мясом на шампурах.

На 4 - 5 порций/по 450 ккал.

НАДО: 1 кг свинины или говядины · 300 г бекона · 2 луковицы · 2 зубчика чеснока · 0,5 ч. ложки красного перца · 0,5 ч. ложки молотого кориандра · 0,5 ч. ложки сушеного тимьяна · растительное масло · соль · черный молотый перец.

Мясо с беконом и пряным луком Фото: фотобанк Лори, globallookpress.com.

Мясо с беконом и пряным луком Фото: фотобанк Лори, globallookpress.com.

ГОТОВИМ:

1. Лук чистим, нарезаем полукольцами. Чеснок очищаем, пропускаем через чеснокодавилку. Соединяем лук и чеснок, солим, перчим. Перемешиваем и мнем руками. Добавляем оставшиеся специи: кориандр, тимьян, перец и пару ложек растительного масла.

2. Свинину или говядину режем на кусочки, срезаем пленки и лишний жир. Отправляем в емкость с маринадом, еще раз перемешиваем руками. Оставляем мариноваться на 4 - 6 часов.

3. Вынимаем кусочки мяса, стряхиваем остатки маринада. Насаживаем на шампур. Каждый кусочек оборачиваем беконом - целой полоской или половинкой. Жарим на углях до готовности мяса и румяности бекона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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