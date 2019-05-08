Из рассекреченных архивов: «Фашисты смазывали советским детям губы ядом, сбрасывали их в яму и засыпали землей»

Многие зверские преступления гитлеровцев во времена Великой Отечественной даже спустя десятилетия так и оставались нераскрыты. Немцы засекречивали бесчеловечные расправы над советскими людьми в Херсонской области. Только там фашисты замучили и убили десятки тысяч мирных жителей. Их тела душегубы сбрасывали в безымянные ямы и засыпали землей, чтобы убитых после не нашли и не опознали. А солдатам вермахта запрещалось фотографировать казни и проводить пытки без свидетелей. Тоже для секретности.

Но тайну распутал начальник политуправления 3-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Михаил Рудаков. Он составил политдонесение начальнику Главного политического управления Красной Армии генерал-полковнику Александру Щербакову «О фактах чудовищных злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в городе Херсоне» от 3 апреля 1944 года. Читаешь подробности преступлений из архивов и чувствуешь, как внутри тебя душа в трубочку сворачивается. Фашисты травили ядами детей, занимались педофилией, калечили стариков, насиловали женщин и заживо хоронили красноармейцев.

В распоряжении «Комсомолки» оказались уникальные исторические документы, раскрывающие преступления немецких карателей в Херсонской области. Долгое время они были засекречены и лежали в фондах Центрального архива Минобороны России. Мы публикуем цитаты из них.

«ЕЩЕ ЖИВЫХ ЗАСЫПАЛИ ЗЕМЛЕЙ»

Страшную расправу учинили немцы над еврейским населением города Херсон 23 сентября 1941 года. Евреев в количестве 8,5 тысяч человек заключили в тюрьму и вывезли на машинах загород, где на участке сельхозколоний их расстреляли. Детей до 12 лет немцы умертвляли ядовитой жидкостью, которой мазали им губы. Немцы сбрасывали в ямы и засыпали землей и тех, кто еще был жив.

«ЦЫГАН ОБМАНОМ СОБРАЛИ НА КАЗНЬ»

Страшная участь постигла всех цыган, проживавших в районе города Херсон. В начале немцы объявили, что собирают их для отправки в Румынию. Когда собралось около 300 цыган, они были расстреляны возле городской тюрьмы и свалены в яму в районе Валов.

«БОЛЬНИЦУ РАЗГРАБИЛИ, А ПАЦИЕНТОВ РАССТРЕЛЯЛИ»

До войны, всеми километрах от города, работала прекрасно оборудованная психиатрическая больница. Оккупировав город Херсон, гитлеровские палачи разграбили имущество больницы, а находившихся на лечении 1200 душевно-больных расстреляли, свалив их в каменоломни.

«ГЕСТАПО ЗАМУЧИЛИ ДО 17 ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН»

Когда Красная Армия стала приближаться к Днепру, гитлеровский террор еще больше усилился. Тысячи мужчин и женщин были согнаны в лагеря для эвакуации. Советские граждане делали все возможное, чтобы не быть угнанными. Фашисты тотчас же расстреливали любого, кто был уличен в укрывательстве от немецкой каторги. Около хлебозавода было расстреляно и свалено в ямы 8 тысяч рабочих. За период оккупации Херсона гитлеровские злодеи расстреляли и замучили в гестапо до 17 тысяч мирных советских граждан.

«НЕМЦЫ НОЧЬЮ ВРЫВАЛИСЬ В КВАРТИРЫ, НАСИЛОВАЛИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ»

Немецкие оккупанты установили целую систему политического и экономического порабощения советских людей, унижая их национальное и человеческое достоинство. Жители были лишены элементарных человеческих свобод. В любое время дня и ночи немецкий солдат или офицер мог ворваться в квартиру, избить и ограбить любого гражданина, изнасиловать женщину. В первых числах декабря 1943 года немецкий солдат изнасиловал старушку Хараимову Гликерию Захаровну. Этот зверь также растлил пятилетнюю девочку Светлану.

«МОГИЛЫ НА КЛАДБИЩЕ-СВАЛКЕ ОТКАПЫВАЛИ СОБАКИ»

В августе 1941 года в город Херсон немцами было согнано много советских военнопленных. В обувной фабрике, в городской тюрьме и школе №28 были установлены лагеря. Первый лагерь представлял из себя площадь, изрытую рвами. Они набивались людьми так, что можно было лишь стоять, в лучшем случае - сесть. Военнопленных кормили один раз в день заваренными, а иногда размешенными в холодной воде отрубями. Изредка попадалась гнилая сырая картофелина. Каждому военнопленному полагалось 100 грамм хлеба в день, но он редко к ним попадал. <...> Ни днем, ни ночью не прекращались пытки. Жители города наблюдали, как немцы мучали красноармейцев, заставляли голыми подолгу лежать на льду, по 2-3 часа стоять с поднятыми вверх руками. В сутки погибало по сотне военнопленных. Мертвых, а иногда еще дышавших людей бросали через забор на кладбище, которое было установлено на городском мусорнике.

Очевидцы, проживавшие недалеко от тюрьмы рассказали, что в феврале 1942 года в один день немцы вывозили из лагеря трупы на 50 подводах. Многие еще дышали, протягивали руки в воздух и в бессознательном состоянии что-то шептали. Все трупы были выброшены в ямы, которые находятся в Валах. Плохо засыпанные землей подобные могилы иногда разгребались собаками.

«РОДИТЕЛИ БРОСАЛИСЬ ПОД ПОЕЗД, ПРОВОЖАЯ УГНАНЫХ ДЕТЕЙ В ГЕРМАНИЮ»

Установлено, что за время оккупации в Германию было угнано свыше 15 тысяч граждан города и окрестных поселков. При отправке молодежи, на вокзалах можно было видеть душераздирающие сцены. Родители, провожавшие своих детей, девушки и юноши, угоняемые в Германию, в отчаянии ломали себе руки, рыдали, вырывали волосы и часто падали без чувств. Многие матери цеплялись за вагоны, в которых увозили их дочерей. Они бежали до тех пор, пока не падали под колеса поезда или под откос.

«РУССКИЕ ШКОЛЫ ЗАПРЕТИЛИ – УЧИЛИ ТОЛЬКО НЕМЕЦКИЙ И УКРАИНСКИЙ ЯЗЫКИ»

Немцы запретили открывать русские школы, несмотря на большое количество русского населения в городе. В украинских школах, которые работали непродолжительное время, преподавались только арифметика, рукоделие, украинский и немецкий языки. Преподавание географии, истории и других дисциплин было запрещено.

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области

«Комсомолка» впервые публикует документы о расправах немцев в 41-м году в Херсонской области