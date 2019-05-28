Аллергия на тополиный пух: 5 рекомендаций от врачей

- Пух в этом году полетел поздно, когда уже отцвели основные аллергены: береза и травы - рожь и тимофеевка, - говорит к.м.н., врач-аллерголог Дмитрий Серов. - Скоро зацветет подорожник и гречишные, но, будем надеяться к тому моменту пух уже перестанет лететь. Ведь на самом деле, сам по себе тополиный пух - не аллерген, он лишь переносит пыльцу растений. Конечно, цепляет он на себя уличную пыль, а также, скажем так, отходы большого города - мельчайшие частички резины от шин автомобилей, выхлопные газы, споры грибов и так далее. Все это не добавляет здоровья аллергикам, но все же не так критично для них, как если бы пыление тополей совпало с цветением трав и деревьев. Ну и, кроме того, дожди прибивают и пыль, и пух, и пыльцу, что помогает легче дышать.

Но все же тополиный пух раздражает слизистую даже здоровых людей, а если попадает в глаз, то и вовсе вызывает бессильные слезы. Поэтому есть простые рекомендации от врачей, как пережить летний снег:

1. Старайтесь не пользоваться тональными кремами, только легкой минеральной пудрой. Тогда к коже не будут прилипать пыль и пух. И, соответственно, не будет никакой «аллергии на тополиный пух».

2. Носите очки, хоть солнечные, хоть обычные, без диоптрий: они защитят слизистую глаз от пуха.

3. На время откажитесь от контактных линз, если вы их носите. Если пух попадет под нее, избавиться от вредного и болезненного семечка на улице будет сложно. Если даже сможете вытащить пух, то вместе с ним под линзу может попасть грязь, а от нее избавиться куда сложнее. Это, конечно, не аллергия на тополиный пух, но тоже очень неприятно. Если же нет возможности отказаться от линз, то носите солнечные очки.

4. Совет, конечно, почти невыполнимый, но все же: девушки, постарайтесь не красить ресницы во время тополиного полета. Врачи обязательно рекомендуют после того, как прогуляйтесь по улице, умыть лицо, тщательно прочистить нос, чтобы смыть все частички с кожи и ресниц. С накрашенными глазами это будет проблематично.

5. Постарайтесь не выходить на улицу в разгар ясного солнечного дня: с 11 до 18 часов тополиный пух летает особенно высоко и буйно. Чем теплее, тем он поднимается выше. Кроме того, в сухую ветреную погоду в воздухе наивысшая концентрация пыльцы. Дожди нас пока спасают от этой напасти, но лишь частично.

ВАЖНО!

Самые распространенные симптомы поллиноза (аллергии на пыльцу или другие раздражители):

- Слезотечение, покраснение глаз, ощущение «песчинок в глазу», непереносимость яркого света, болезненность и припухлость век.

- Заложенность, зуд в носу, насморк, частое чихание без ощущения простуды.

- Кожный зуд, иногда отечность, крапивница.

- Першение в горле, затруднение дыхания (порой даже невозможность вздохнуть полной грудью), одышка без физнагрузки.

Если вы отметили, что один или несколько этих симптомов у вас никак не проходят, обязательно обратитесь к врачу. Тесты на аллерген сейчас делать не бесполезно (в сезон, во время обострения аллергии результат будет смазанный). Тем не менее, опытный врач сразу сможет определить, на что конкретно вы чихаете и плачете.

КСТАТИ

Плачете на рожь? Не пейте квас

Если вы аллергик, то наверняка знаете - использовать косметические средства, содержащие экстракт вашего аллергена, вам категорически запрещено. Если же аллергия настигла вас первый раз в этом сезоне, то имеет смысл на время отказаться от косметике с экстрактами растений.

Да и на еду тоже может начаться так называемая перекрестная аллергия. Например, на орехи. Или фрукты, растущие на деревьях и кустарниках. И даже на хлебный квас, если вдруг у вас аллергия на цветущую рожь или другие злаковые. А также на морковь, петрушку и даже сельдерей. Поэтому, если заметили у себя симптомы аллергии, лучше в ближайшие пару недель от этих продуктов воздержаться.

Кстати, во время цветения деревьев и злаковых аллергикам лучше отказаться от плановой вакцинации и плановых же операций.