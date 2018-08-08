СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-08T10:38:36+03:00

Запеканка с курицей, тыквой и подосиновиками Фото: фотобанк Лори, globallookpress.com, Depositphotos/PhotoXPress.ru.

Знатоки говорят, этим летом грибы что надо: практически встречают вас у лесной тропинки и сами просятся в корзины. Что ж, не стоит заставлять их ждать. Мы публикуем рецепты вкусных блюд со свежими грибами для тех, кто вернулся из леса с богатым уловом

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Запеканка с курицей, тыквой и подосиновиками

Хотите запеканку, которая понравится даже гуру правильного питания? Не обжаривайте заранее продукты, кладите их в форму сырыми. Только время готовки не забудьте чуть увеличить. Мы же приготовим по классическому рецепту.

На 5 - 6 порций/по 310 ккал.

НАДО: 300 г подосиновиков · 2 филе куриной грудки · 300 г тыквы · 1 морковь · 2 картофелины · 100 - 150 мл молока · 2 яйца · 100 г сыра · сушеный базилик · растительное масло · соль.

ГОТОВИМ:

1. Подосиновики промываем, чистим, измельчаем. Кладем в сковороду с небольшим количеством растительного масла, солим. Готовим до выпаривания влаги.

2. Морковь, картофель, тыкву чистим, режем средними брусочками. Тушим, помешивая, до полуготовности.

3. Куриное филе измельчаем. Солим, перчим, приправляем базиликом. Обжариваем до румяности на растительном масле.

4. Смазываем форму для выпечки. В произвольном порядке выкладываем все подготовленные ингредиенты: грибы, картофель, тыкву, морковь. Яйцо с молоком взбалтываем вилкой, слегка солим и перчим. Заливаем смесью запеканку. Готовим в духовке 20 - 25 минут при 180 °С.

5. Сыр натираем на средней терке. Посыпаем почти готовую запеканку и возвращаем блюдо в духовку еще на 7 - 10 минут.

Жюльен из белых грибов в булочке

Не мелочитесь, выбирайте «съедобную тарелку» побольше. Грибным жюльеном при желании можно целый каравай нафаршировать.

На 4 - 5 порций/по 385 ккал.

НАДО: 700 г белых грибов · 2 луковицы · 1 - 2 зубчика чеснока · 200 - 250 г сметаны · 150 г сыра · 1,5 ст. ложки муки · 4 - 5 круглых булочек · растительное масло · соль.

Жюльен из белых грибов в булочке Фото: фотобанк Лори, globallookpress.com, Depositphotos/PhotoXPress.ru.

ГОТОВИМ:

1. Лук и чеснок очищаем от шелухи. Луковицы измельчаем. Чеснок пропускаем через чеснокодавилку. Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.

2. Белые грибы промываем, чистим, режем средними кусочками. Кладем в сковороду к луку и чесноку. Солим. Тушим до испарения жидкости. Присыпаем смесь мукой, добавляем сметану. Перемешиваем. Прогреваем 1 - 2 минуты и снимаем с огня. Досаливаем при необходимости.

3. Сыр натираем на средней терке. Кладем немного в сметанно-грибную массу, перемешиваем. Срезаем верхушки у булочек, вынимаем мякиш. Наполняем хлебные тарелки начинкой. Щедро посыпаем сверху сыром.

4. Отправляем заготовки в духовку. Запекаем около 10 минут при температуре 180 °С, чтобы хлеб прогрелся, а сыр расплавился. Вынимаем жюльен в булочке, украшаем зеленью и подаем.

Грибная икра

«Икра черная, икра красная, икра заморская, баклажанная»... Следующая на очереди - икра лесная, то есть из грибов.

На 10 - 12 порций/по 60 ккал.

НАДО: 1 кг любых лесных грибов · 2 луковицы · 1 - 2 моркови · 0,5 лимона · растительное масло · соль · молотый перец.

Грибная икра Фото: фотобанк Лори, globallookpress.com, Depositphotos/PhotoXPress.ru.

ГОТОВИМ:

1. Грибы промываем, очищаем. Кладем в кастрюлю с подсоленной водой, варим 20 - 30 минут. Вынимаем грибы шумовкой, промываем под холодной водой. Измельчаем с помощью мясорубки или блендера.

2. Лук чистим, измельчаем, пассеруем на растительном масле. Морковь очищаем, натираем на мелкой терке. Кладем к луку, солим, тушим до мягкости овощей. Слегка остужаем, отправляем в блендер или мясорубку.

3. Измельченные ингредиенты соединяем, перемешиваем до однородности. Добавляем сок из половины лимона. Солим и перчим по вкусу. Финальный раз тщательно перемешиваем. Можно подавать на поджаренном тосте с зеленью.

Картофельный суп с лисичками

На 6 - 7 порций/по 245 ккал.

НАДО: 800 г картофеля · 400 г лисичек · 500 мл нежирных сливок · 1 луковица · растительное масло · соль.

Картофельный суп с лисичками Фото: фотобанк Лори, globallookpress.com, Depositphotos/PhotoXPress.ru.

ГОТОВИМ:

1. Картофель моем, снимаем кожуру, режем крупными кусочками. Кладем в кастрюлю, заливаем водой, солим. Варим до полной готовности. Сливаем отвар в отдельную емкость, он может нам еще пригодиться. Картофель разминаем в пюре.

2. Лисички перебираем, моем, чистим. Крупные грибы измель-

чаем. Луковицу чистим, мелко режем. Обжариваем на растительном масле. Добавляем грибы и доводим до готовности. Солим. Несколько небольших лисичек откладываем для подачи блюда.

3. Грибы с луком перекладываем в чашу блендера. Измельчаем до состояния пюре. Смешиваем с картофелем. Вливаем сливки, перемешиваем. Если суп получается слишком густым, разбавляем картофельным отваром до желаемой консистенции.

4. Еще раз перетираем суп с помощью блендера. Возвращаем на огонь, прогреваем пару минут, но не доводим до кипения. Готовый суп разливаем по тарелкам или кружкам, кладем в каждую порцию по 3 - 5 лисичек и подаем.

У вас есть любимые рецепты вкусных блюд со свежими грибами? Поделитесь ими в комментариях