Болезни глаз у человека: Офтальмолог профессор Эрика Эскина ответила на вопросы слушателей

Офтальмолог профессор Эрика Эскина в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) ответила на вопросы слушателей о болезнях глаз у человека.

Близорукость по наследству

- Офтальмолог осматривает ребенка еще в роддоме. Важно понимать, что, если в семье были близорукие родственники - мама-папа, бабушка-дедушка, - то высока вероятность, что близорукость разовьется и у ребенка. И нужен тщательный контроль и специальные меры (в зависимости от наследственности и особенностей развития они могут быть разными). Например, врач может порекомендовать специальные ночные линзы, корректирующие зрение. Или капли, которые будут помогать лучшему кровоснабжению. Все зависит от ситуации.

Есть, кстати, и генетическая предрасположенность к развитию той или иной патологии глаза. Так, среди азиатских детей около 80 процентов - близорукие. А вот народы Кавказа редко нуждаются в очках. Но у них возможны другие патологии зрения.

Отслоение сетчатки

- Если врач говорит, что у вас отслоение сетчатки, то необходимо принимать меры. И чем раньше, тем лучше, пока отслоение сетчатки не привело к падению зрения. Лечится это только хирургически. И чем больше времени прошло с момента начала отслоения сетчатки, тем хуже будет зрение, тем сложнее его будет восстановить. К сожалению, если вовремя не сделать операцию, глаз слепнет, развивается его атрофия как ненужного больше органа. Но часто пациенты путают отслойку с периферической дистрофией сетчатки. Она не требует оперативного вмешательства, достаточно лазерного укрепления сетчатки.

Синдром сухого глаза

- Для синдрома сухого глаза должны быть причины, поскольку само по себе это не заболевание. Если мы только лечим следствие, но не причину, то синдром сухого глаза так и будет возвращаться, какими бы современными средствами вы ни пользовались. Глаз - это не просто зеркало души, но и зеркало организма. Едва ли не половина заболеваний тела проявляются через глаза. В том числе иногда о каких-то внутренних проблемах дает знать и синдром сухого глаза. Важно пройти обследование.

Дешевые и вредные очки

- Роль солнцезащитных очков - защищать сетчатку и глаза от повреждающего действия света и воздействия ультрафиолета. Если очки не выполняют эту роль, то глазам будет некомфортно. Если уже есть проблемы - астигматизм, плохое зрение, - то очки, которые не защищают наши глаза, только усугубят недуги. Но если совсем не пользоваться солнечными очками, глаз будет уставать от ярких лучей, может развиться зрительная астенопия (утомляемость), начаться головные боли. И снизиться зрение.

Офтальмолог Эрика Эскина.

Сколько можно сидеть у монитора

- В зависимости от возраста разрешенные минуты или часы - разные. Самое главное - комбинация гаджетов с подвижными играми. Особенно рекомендуются спортивные игры, в которых нужно много смотреть вдаль - баскетбол, волейбол, футбол. Если говорить о школьниках-подростках, то безопасное время, проведенное за монитором или с гаджетом, - 40 минут. Потом обязательно нужно сделать перерыв на гимнастику.

Замучил ячмень - проверь кишечник

- Если мучают постоянные ячмени, которые невозможно вылечить, стоит проверить желудочно-кишечный тракт, - советует Эрика Эскина. - Именно о его неблагополучии говорит постоянно выскакивающая болячка. Если не помогают никакие препараты, выписанные окулистом, обратитесь к терапевту за направлением на обследование желудочно-кишечного тракта. Но изначально - все равно к офтальмологу, потому что ячмень - это заболевание придатка глаза и может вызвать осложнение.

НА ЗАМЕТКУ

Операции по коррекции: делать или нет?

1. Какие они бывают

Лазерные операции по коррекции зрения сейчас очень распространены. Важно воспользоваться услугами той клинки, где есть все необходимое оборудование и подтверждена высокая квалификация врачей.

Операции бывают поверхностные, глубокие и полностью фемтосекундные (выполняется сверхточным лазером, который срезает тончайший роговичный лоскут заданной толщины).

2. Кому нужны

У каждой из перечисленных операций есть свои показания и противопоказания. Например, по скорости восстановления зрения, по ограничению физических нагрузок, по влиянию на сетчатку глаза. Все это необходимо учитывать при выборе подходящей вам операции.

Операции по восстановлению зрения нужны всем, кто не хочет носить очки и уже не может носить контактные линзы. Обычно это происходит примерно чрез 10 лет от начала ношения линз, если вы соблюдаете все правила. А также они показаны тем, кому просто необходимо хорошее зрение и нежелательно использовать очки или контактные линзы: летчикам, машинистам метро, спортсменам, пловцам.

3. Будут ли последствия

На сегодняшний день лазерная коррекция зрения - это настолько технологичная манипуляция, что мы ее уже и не называем операцией. Современные технологии абсолютно безопасны. Уже на следующий день после коррекции вы можете сесть за руль и вести автомобиль без очков с полноценным зрением.

Бояться можно только каких-то особенностей организма. Поэтому очень важно рассказывать врачам любые нюансы, которые вас волнуют.

КСТАТИ

В цветных линзах нельзя спать и плавать

1. Каких типов они бывают

Бывают тонированные, цветные и карнавальные. Отличаются степенью интенсивности тонирования линз.

2. Как правильно выбрать

Не только по цвету. А еще и основываясь на медицинских составляющих - они такие же, как у любых других мягких контактных линз:

частота замены (однодневные, недельные или месячные);

состав - гидрогель или силикон-гидрогель;

газопроницаемость, влагосодержание.

3. Противопоказания

Цветные контактные линзы несколько толще, чем обычные мягкие для коррекции зрения. Но правила их ношения такие же. Категорически запрещено в них плавать - есть риск занести инфекцию. Нельзя в них спать. А также нужно тщательно мыть руки перед тем, как надеть или снять линзы. Соблюдая эти простые правила, вы сохраните здоровье глаз. В остальном цветные контактные линзы совершенно безопасны.

ПРОФИЛАКТИКА

Пять правил для офисных работников

Очень важна правильная организация рабочего места:

1. Если вы правша, то свет должен падать с левой стороны. Если левша - с правой.

2. Яркость на мониторе должна быть настроена правильно.

3. Освещение в помещении должно быть таким, чтобы на мониторе не возникало бликов.

4. Чтобы сохранить зрительную работоспособность, надо устраивать перерывы в работе примерно каждые 40 минут. И делать короткую зарядку для глаз, то есть смотреть на точку вблизи и вдали. Желательно каждым глазом в отдельности.

5. Если в помещении есть кондиционер или накурено, используйте увлажняющие препараты для защиты поверхности глаза.

ВАЖНО

Когда бежать к окулисту

- Самые первые звоночки, говорящие, что пора на прием к офтальмологу, - потеря четкости восприятия, - объясняет наш эксперт. - Порой мы этого даже не осознаем, но начинаем мучительно щуриться. Может меняться контрастность, цветовосприятие, во время ночного вождения яркий свет ослепляет, и зрение долго не возвращается к норме. Появляется повышенная раздражительность глаз. Все это - сигналы о неблагополучии.