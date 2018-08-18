СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-17T18:53:01+03:00

На носу Яблочный Спас. Вкусные и простые рецепты из яблок от русских писателей, а также диетические и полезные - от наших экспертов

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19 августа - Яблочный Спас. Самое время вспомнить любимые рецепты из яблок русских писателей, и узнать полезные рецепты наших экспертов

Но для начала пару слов о хранении:

Собирайтесь хранить - не обтирайте

Главный секрет хранения яблок - не бить, не царапать и не обтирать. То есть плоды должны быть не поврежденные, без признаков побитости, без коричневых пятен. И не обтирайте матовую пленочку с яблок - это их естественная защитная пленка, природный воск, предохраняющая от проникновения болезней и загнивания.

Яблоки, уже упавшие на землю, храниться не будут - скорее всего, в них поселились червяки. Или они уже слишком перезрели. Снимать яблоки нужно аккуратно, оставляя черенки-плодоножки, так они дольше хранятся. И главное - температура: помещение для хранения должно быть прохладным (от 5 до 8 градусов тепла), но не влажным. Так поздние и зимние сорта яблок сохранятся до весны.

Итак, вкусные и простые рецепты из яблок от русских писателей и не только.

Яблочные лепешки от жены Льва Толстого

Кулинарными делами в доме Льва Толстого ведал не только повар Николай Румянцев, но и жена писателя Софья. Именно она бережно собирала и записывала все рецепты особенно любимых писателем блюд. Из яблок в доме Толстых готовилось очень много чего. Например, яблочные лепешки.

Нужно: 10 штук Антоновки, 0,5 кг сахара (в рецепте - один фунт, то есть 450 грамм), цедра одного лимона.

Яблоки нарезать кусками и томить их в кастрюле на водяной бане, пока не станут совсем мягкими. Протереть через сито. Протертые яблоки сложить обратно в кастрюлю, добавить сахар и тонко нарезанную цедру, поставить на слабый огонь. Помешивать, пока масса не станет отставать от стенки.

Массу выложить на железный лист (лучше накрыть противень пергаментной бумагой, чтобы не прилипало). Толщина слоя - примерно в полпальца. Отсудить. Нарезать лепешки.

Яблочный крем

Еще один рецепт из поваренной книги Софьи Толстой.

2 стакана яблок печеных, 2 чашки сахара, яйцо – 1 шт. Ложка желатина. Ваниль или ванильный сахар.

Нарезать 5-7 штук антоновских яблок кусками и томить их в кастрюле, пока они сделаются мягкими. Протереть сквозь сито. Два стакана печеных протертых яблок, две чашки мелкого сахару и один белок взбить тщательно. Сварить желатин и положить кусочек ванили. Все это вбить в яблоки с сахаром и разлить по формам.

Моченые яблоки Пушкина

Великий русский поэт был в пище неприхотлив, еду любил простую, в приступе вдохновения ел много и охотно. И в его доме никогда не переводились моченые яблоки.

Нужны кисло-сладкие яблоки осенних сортов, например, Антоновка. Берите столько, сколько влезет в большую эмалированную емкость - кастрюлю или ведро. На ведро яблок потребуется примерно 5-6 литров заливки. Ее нужно периодически подливать.

Нужно: ведро яблок, 300-400 грамм сахара, 3 столовые ложки соли, листья вишни, малины, смородины.

Яблоки тщательно промываем, удаляем черенки-плодоножки. На дно емкости укладываем слой листьев - вишни или малины, сверху слой яблок. Слои пересыпайте листьями. На плите вскипятите литр воды, разведите в нем соль и сахар. Остудите, разведите раствор на пять литров. Залейте яблоки. Положите сверху гнет. Например, дощечку или тарелку, а сверху камень или гирю. Настаивать в теплом месте 7 дней, периодически доливая маринад - яблоки очень хорошо его впитывают, следите, чтобы верхний слой всегда был под водой.

Через неделю емкость с яблоками нужно убрать в прохладное место. И забыть на 40-45 дней. А потом можно пробовать. Вдруг и вам явится муза Пушкина?

Диетические чипсы

- Очень полезные для талии яблочные чипсы - отличный перекус в пост, а сейчас как раз идет Петров пост, который продлится до 28 августа, - говорит наш постоянный эксперт, диетолог Людмила Денисенко. - Яблочные чипсы - вкусные, сладковатые, хрустящие - сохраняют почти все витамины, а также полезнейший для пищеварения пектин. Отличная альтернатива вредным конфеткам.

Хорошо промытые яблоки нарежьте как можно тоньше, можно с помощью специальной терки-ломтерезки. Разложите их на противень, на тефлоновый или пергаментный лист. Запекайте в разогретой до 100-110 градусов духовке примерно час. Потом переверните, и подсушите еще минут 40 на другой стороне. Готово! Можно посыпать ванильным сахаром или корицей.

Сок от Андрея Туманова

Отобрать яблоки без гнильцы, тщательно вымыть, побитые места обрезать. Отжать сок в обычной соковыжималке, поставить на плиту. В это время простерилизовать банки на пару. Сок довести до кипения, но не кипятить! И горячим сразу разлить в горячие банки. Закатать. Такой сок хранится по два-три года, но обычно выпивается в зимние месяцы без остатка. Быстро и просто! Домашний сок может расслоиться, но вкус у него отменный, не то что у соков из пакетов. А запах!...