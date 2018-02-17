Учёные опробовали секс-игрушки для дельфинов

СЕГОДНЯ 10:44 2018-02-17T10:44:37+03:00

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Зоологи из Университета Далхаузи (Канада) и нескольких исследовательских учреждений США изучили физиологию половых органов трёх видов китообразных. Они выяснили, что самки двух из этих трёх видов способны избавляться от спермы не подходящих им самцов и таким образом выбирать, кто станет отцом их потомства. Научная статья об исследовании опубликована в Proceedings of the Royal Society B.

Авторы исследования создали модели пенисов и вагин афалин (Tursiops truncatus), дельфинов-белобочек (Delphinus delphis) и морских свиней (Phocoena phocoena) на основе половых органов, изъятых из трупов этих животных. Для этого эксперимента собирали случайно погибших в сетях у берегов США и Канады особей. Отрезанные от трупов пенисы надували до размеров “живых” эрегированных членов у соответствующих видов и фиксировали в таком состоянии. С влагалищ погибших самок делали слепки и формировали их модели в силиконе.

Авторы исследования создали модели пенисов и вагин дельфинов. ФОТО phys.org

Также в исследовании аналогичным образом моделировали половые органы обыкновенных тюленей (Phoca vitulina). Они относятся к другому отряду — ластоногих. Половые члены их самцов отличаются от дельфиньих наличием в них кости — бакулюма.

Исследователи помещали мужские половые органы в модели влагалищ самок соответствующего вида. Положение гениталий друг относительно друга подбирали так, чтобы член входил в вагину на максимальную глубину. Полученные конструкции сканировали с помощью магнитно-резонансного томографа (МРТ).

Трёхмерные МРТ-сканы показали, что для разных видов китообразных секс имеет неодинаковое значение. У дельфинов-белобочек половой акт однозначно ведёт к оплодотворению. Однако у афалин и морских свиней влагалище устроено так, что самка при желании может удалить из него семя, если оставивший его самец ей не понравился, и предотвратить нежелательное оплодотворение. Теоретически это значит, что морские свиньи и афалины более устойчивы к вымиранию, так как могут рожать от лучших самцов.