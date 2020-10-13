Одиночество: ученые назвали девять факторов здоровья, на которые оно влияет

Чем дольше вы испытываете чувство одиночества, тем больше склонны к гипертонии, высокому холестерину и ожирению Фото: EAST NEWS

Одиночество негативно сказывается на здоровье человека, считают ученые.

Однако при этом они также обращают внимание на то, что прежде чем продолжать разговор, нужно разобраться, что именно понимается под словом «одиночество».

Итак, одиночество - это не значит быть не замужем или неженатым. В современном мире наличие семьи уже не является приоритетом. Более того, некоторые достаточно самодостаточные люди без штампа в паспорте чувствуют себя бодрее, чем если бы были обременены семейными узами и тяготами. Если у вас нет мужа/жены, зато много друзей, вы часто с ними встречаетесь, есть интересная работа и увлечения, это вовсе не одиночество.

Одиночество – это долгосрочное чувство изоляции и отсутствие общения, именно это оказывает негативное влияние на здоровье человека в долгосрочной перспективе.

Ученые назвали 9 факторов здоровья, на которых в наибольшей степени сказывается одиночество.

ИМУННАЯ СИСТЕМА

Ощущение одиночества и «никому не нужности» может активировать те же гормоны, что и стресс. А те, в свою очередь, давят на иммунную систему. Не в лучшую сторону. Вот почему одинокие люди чаще болеют, а их лечение и процесс выздоровления часто проходит медленнее.

- Мы обнаружили, что у людей, у которых было меньше поддержки, как домашней, так и социальной, симптомы простудных заболеваний были более серьезными по сравнению с остальными. И это касалось всех, независимо от размера социальной сети индивида, - говорит соавтор исследования, психолог Энджи Лерой из Университета Райса в Хьюстоне.

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

По мнению экспертов, одиночество, продолжающееся четыре или более лет, может увеличить вероятность высокого кровяного давления, независимо от других факторов, таких как возраст, пол, диета или семейный фон. Поэтому часто врачи, назначающие кучу анализов и не могущие найти причину гипертонии у человека, должны поинтересоваться его социальным окружением, увлечениями и наличием близких.

Женщины чаще страдают депрессиями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СНИЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Активный образ жизни помогает нам оставаться здоровыми как на уровне физического здоровья, так и психического. Одна из самых больших ошибок, которые совершают одинокие люди, это прекращают тренироваться. Если так поступать, то поначалу люди не будут замечать, как начинается ухудшаться их их состояние. А когда заметят – будет уже сложно вернуться на прежние позиции. Поэтому эксперты призывают одиноких людей проявлять особую активность в тренировках (и не только).

«Прогуляйтесь с друзьями, идите в спортзал, заведите собаку и начинайте бегать вместе с ней – главное, действуйте! Это лучший способ заставить организм чувствовать себя лучше. Норма упражнений для человека - не менее 2,5 часов в неделю.

УМСТВЕНЫЕ СПОСОБНОСТИ

Одиночество также может оказать негативное влияние на память и способность решать проблемы. А также увеличивает вероятность заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера. Поэтому эксперты рекомендуют продолжать заниматься в любом возрасте и неизменно поддерживать связь с другими людьми.

КУРЕНИЕ И ДРУГИЕ ЗАВИСИМОСТИ

Курение связано с рядом заболеваний - начиная от диабета и заканчивая раком легких. Этот порок поражает почти все органы тела. И как видно из статистики - среди одиноких людей большинство курящих (а также тех, кто любит «закладывать»).

Хотя часто чувство одиночества как раз и становится причиной того, что человек становится жертвой пагубных привычек. Курение, алкоголь и наркотики могут дать ложное чувство повышенного настроения. Но это никогда не будет длиться долго - со временем человеку требуется доза все больше и больше.

Одинокие подхватывают простуду чаще Фото: Елена ВАХРУШЕВА

ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕ

Чем дольше вы испытываете чувство одиночества, тем больше склонны к гипертонии, высокому холестерину и ожирению. А одинокие женщины имеют и более высокий уровень заболеваемости ишемической болезни сердца.

ДЕПРЕССИЯ

От одиночества до депрессии один шаг. Если вы испытываете такие симптомы, как чувство безнадежности, отсутствие интереса к вещам, которые всегда вам нравились, усталость, проблемы со сном или изменение вкуса, обратитесь к специалисту. Чтобы ваш стресс или депрессия не превратились в хроническое состояние.

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

Одинокие люди также более склонны к избыточному весу и ожирению. Это, опять же, из-за отсутствия физических упражнений. А также переедания: одинокие чаще едят для успокоения, а также по причине наличия большого количества свободного времени - вместо времяпрепровождения с семьей или друзьям, одинокие частенько коротают вечера перед телевизором с упаковкой чипсов или булочкой с чаем.

Если вы вдруг начали набирать вес, стоит проанализировать не только свой рацион, но и свои эмоции.

Из-за негативных чувств у вас могут быть проблемы со сном. И наоборот! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СОН

Из-за негативных чувств у вас могут быть проблемы со сном. В результате также меняется и настроение, и гормоны, и другие параметры. А также развиваются такие болезни, как диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, депрессия или ожирение. Вывод? Он напрашивается сам собой: ищите себе общение и решайте проблему с одиночеством!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

* По данным ВОЗ, от депрессии страдает 350 миллионов человек из всех возрастных групп.

* Депрессия излечима, однако до сих пор около 50% серьезных депрессивных состояний остаются нелеченными.

* Депрессия является основной причиной инвалидности в мире и вносит значительный «вклад» в глобальное бремя болезней.

* Женщины в большей мере подвержены депрессии, чем мужчины.

* Депрессия - частая причина самоубийств.

КСТАТИ

Нейрофизиологи из Великобритании нашли серьезные различия в том, как проявляется депрессия у мужчин и у женщин. Оказалось, что представители сильного пола чаще страдают от постоянной депрессии, в то время как женщинам свойственны эпизодические приступы хандры. Кроме того, развитие этого заболевания у мужчин обычно ведет к более серьезным последствиям. В частности представители сильного пола могут начать употреблять наркотики или вовсе покончить с собой. Однако при этом женщины страдают от депрессии чаще.