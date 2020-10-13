Мог ли Николай II избежать расстрела и закончить свои дни в Бразилии

Вокруг персоны Николая II много мифов и легенд. Фото из собрания Исторического музея

«Разоблачена еще одна ложь «святой» эпохи Ельцина!» Такая сенсация гуляет сейчас в Интернете. Оказывается, в 1998 году в Петропавловской крепости под видом императорской семьи с большой помпой захоронили абсолютно чужие останки. Выходит, царь-то не настоящий в Питере лежит! Это на 100 процентов доказал профессор Токийского института микробиологии Тацуо Нагаи. А распространил благую весть профессор Российской академии истории и палеонтологии Вадим Винер. Он уверен, что заявление японских ученых может спровоцировать в России новый политический скандал. Мало нам заварухи с «Матильдой»...

Звоню Владимиру СОЛОВЬЕВУ. Старшему следователю-криминалисту Следственного комитета РФ. Еще в 1991-м по поручению Генерального прокурора России он курировал рассмотрение материала по обнаружению останков девяти человек под Екатеринбургом, а с 1993 по 2015 год вёл следствие по уголовному делу убийства царской семьи.

- Вы знакомы с профессором Винером, Владимир Николаевич?

- Да. В начале 90-х тема «екатеринбургских останков» была очень популярной. На этой волне и Винер решил подняться. Громогласно объявил, что останки мы нашли не те. Мол, у него есть подлинный дневник матроса Ваганова. Тот писал, что одновременно с Романовыми расстреляли семью каких-то купцов. Царскую семью сожгли, а купцов закопали в Поросенковом логу. И мы, дескать, купеческие кости ошибочно выдаем за царские. Ваганов - реальный персонаж, кронштадтский матрос. Был правой рукой цареубийцы Ермакова, чей отряд хоронил расстрелянных в Ипатьевском доме. Ваганов сопровождал тела Романовых, охранял Ганину яму.

Приглашаю Винера. Прошу предоставить следствию дневник. «Не могу, отвечает, это слишком большая ценность. Вы его опубликуете, а я хочу сам литературно обработать, издать.» - «Хорошо, засекретим его. Но надо же познакомиться с важными свидетельствами, кардинально меняющими ход следствия…» - « Увы, дневник в Америке!» - «Дайте хотя бы копию, фото...»

Владимир Соловьев первым официально начал расследовать убийство царской семьи. Фото: Личный архив

- Ну и что?

- Как я и предполагал, никакого дневника и в помине не было, Винер все выдумал. Некогда было Ваганову описывать события той ночи. Вскоре после расстрела царской семьи в город вошли белогвардейцы. Контуженный в бою матрос спрятался в родном доме. 10-летняя девочка его засекла, набежали соседи с охотничьими ружьями. И пристрелили садиста. Да и образование у матроса – два класса церковно-приходской школы. Какие уж тут дневники?!

Прославился Винер в Екатеринбурге еще и тем, что объявил себя сразу единственным полномочным представителем «Ее императорского высочества Великой Княгини Марии Владимировны Романовой», и Российского Имперского Союза-Ордена, расположенного в США. Я обратился к Сергею Колотвинову, председателю Уральского дворянского собрания, чтоб разобрался, так ли это. Были у меня сомнения. Помню, на торжественном заседании уральских дворян Винер сидел в первом ряду. И Колотвинов вдруг зачитал телеграмму от Марии Владимировны. Княгиня категорически протестовала против самозваного представителя. Тот расплакался, убежал с заседания. Даже жалко стало парня. Авантюрист и есть авантюрист. Кстати, вы напрасно называете его профессором. Даже я, следователь, так и не смог найти следов знаменитой "Российской академии истории и палеонтологии", где он якобы преподает. Первый, похоже, случай, когда человек для престижа выдумывает под себя целую Академию. Теперь переключился на более выгодный бизнес. Туристический. Хотя и там его сопровождают скандалы. Зато член сразу двух туристических Академий!

- А как же его сенсационное интервью о «фальшивых останках», заполонившее сейчас Интернет?

- Так Винер его давал еще в … 2001 году. Так что политического скандала не ждите.

Вот это номер! А народ-то верит, что новость свежая. Особенно на фоне скандала с фильмом «Матильда».

ФАЛЬШИВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НАГАИ

- Ну что, журналист, закрываем следствие по делу Винера за давностью лет? - смеется Соловьев. – Конец беседы.

- Извините, Владимир Николаевич, не могу. Слишком большая волна пошла. На днях сам Александр Глебович Невзоров заявил с голубого экрана, что «костяшки царя»- фейк!

В 2004 году сам японский император пригласил к себе профессора Нагаи. И лично поручил ему, как главному генетику страны, разобраться с подлинностью останков последнего русского императора. Тот убедительно доказал, что они фальшивые. Так что, сказал Александр Глебович, расстрела не было, царь перекрасил усы, бороду и уехал в Бразилию или Аргентину. Вот это действительно сенсация! Чем же вы тогда занимались четверть века?

- К Бразилии еще вернемся. А по поводу «убедительного стопроцентного исследования» японца могу ответственно заявить: Тацуо Нагаи, как и сам император Страны Восходящего Солнца, никогда не обращался в правительство России и органы следствия с просьбой передать биологические образцы царской семьи и никогда официально не получал их.

- Намекаете, что Нагаи «схимичил»? Но Винер обвинял в чистой халтуре именно российскую правительственную комиссию по останкам и вашу бригаду. Для генетических исследований вы почему-то использовали троюродных родственников Николая Второго, и очень дальнее родство по линии его супруги Александры Федоровны - принца Филиппа. Японец же взял ближайшее родство, как и положено. Брата царя Георгия, племянника Тихона и даже ДНК из частичек пота с императорской одежды. Сравнив их с ДНК екатеринбургских останков, Нагаи пришел к выводу, что они не принадлежат Николаю Романову и членам его семьи. Звучит убедительно, пусть Винер и псевдопрофессор!

- Такое обвинение до сих пор звучит из уст разных «экспертов». Придется подробно объясниться.

Когда в 1991 году вскрыли захоронение царской семьи под Екатеринбургом, была организована проверка по обнаружению девяти трупов со следами телесных повреждений, причиненных огнестрельным и холодным оружием. Проводил ее Валентин Волков, помощник прокурора Свердловской области по КГБ. По законодательству того времени полноценные исследования нельзя было провести в рамках проверки, а только при расследовании уголовного дела. В 1993 году уголовное дело было возбуждено не по политическим причинам, а для того, чтобы в ходе судебных экспертиз полноценно исследовать останки всех девяти человек.

Молекулярно-генетические исследования тогда проводил профессор Павел Леонидович Иванов, лауреат Государственной премии. В лаборатории Питера Гилла, главного генетика министерства внутренних дел Великобритании. На тот момент лучшей в мире по исследованиям древней ДНК. Получили результат – 99.99, что это Николай и его семья. Но у Николая Второго была редчайшая генетическая мутация. Оппоненты потребовали дополнительных исследований. Вокруг них весь сыр-бор и пошел.

КРОВЬ СУПРУГА АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВЫ

- Для экспертизы требовался близкий родственник, - продолжает рассказ старший следователь Владимир Соловьев. - Таким, на взгляд генетиков, был Тихон Николаевич Куликовский-Романов. Сын родной сестры царя Ольги. Я позвонил ему в Канаду. Тихон категорически заявил, что представителям коммунистической прокуратуры свою кровь не даст! Вскоре, весной 93-го, Тихон умирает. Но оставляет кровь для будущих экспертиз. Осенью собирается правительственная комиссия по останкам. Речь зашла о новых исследованиях. Но кровь, завещанную Тихоном, вдова нам не предоставила. Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, сам юрист, прекрасно понимал, какие исследования нужно провести и, вполне естественно, как качественно и поскорее поставить жирную точку в «царском деле». Он предложил вскрыть гробницу ближайшего родственника царя в Петропавловской крепости. Это был самый правильный и короткий путь. Правительственная комиссия приняла такое решение. Выбор пал на родного брата царя, Великого князя Георгия Александровича.

- А могила отца, Александра III?

- Вопрос о нем не стоял вообще. В то время умели с «древней» ДНК работать только по материнской линии. У Николая и Георгия от матери одинаковая митохондриальная ДНК. Оппоненты до сих пор часто говорят, мол, Соловьев взял какую-то косточку древних Романовых в Петропавловке, экспертиза недействительна… Должен заявить: мы проводили экспертизы, как это ни парадоксально, не по родственным линиям Романовых. По Николаю - датская королевская линия. По его супруге Александре Федоровне – английская. Сам принц Филипп Маунтбаттен (он потомок Николая I), муж действующей королевы Великобритании, дал нам кровь для исследований!

- Почему царский род Романовых игнорировали?

- Генотип Романовых давно угас. У Петра Первого жена немка, Екатерина Вторая немка, следующие российские государи женились на европейских принцессах… У цесаревича Алексея и его сестер была 1/264 часть русской крови.

- Господи, кто же правил Россией?!

- Выполняя решение правительственной комиссии, я вынужден был в 1994 году вскрыть захоронение Георгия Александровича в Петропавловском соборе.

- Ходили упорные слухи, что большевики в поисках сокровищ на заре советской власти разорили романовские могилы.

- Подтверждаю, могила Великого князя была в целости и сохранности. Мы наивно думали: придем, крышку саркофага снимем, откроем гроб, быстренько сделаем экспертизу. Как бы не так! Сначала пришлось убирать весь саркофаг. Под ним была толстая плита в несколько тонн. Пришлось ее поднять. Под плитой – склеп. Кирпичи были настолько крепко сцеплены, что ни одного целого достать не смогли для музея Санкт-Петербурга. В склепе - медный ковчег. В нем - цинковый гроб. А уж внутри цинкового – деревянный с телом Георгия Александровича. Сохранились ветви пальм, положенные на гроб. Ценностей больших в гробу не было. Лишь золотой кулон. Такие после чудесного спасения Александра Третьего при крушении поезда носили все Романовы. Нательный крест, прядь волос, да фотография. Видимо, любимой девушки покойного. Он умер молодым. Но изображение не сохранилось.

Кости отвезли в морг Военно-медицинской академии. Образцы отправили на исследование в главную лабораторию Пентагона. У нас полноценной судебной генетики тогда еще не было. Митохондриальные ДНК, в том числе мутация, полностью совпали. Мы получили подтверждение, что под Екатеринбургом действительно были найдены останки Николая Второго.

- Значит, опять обманул «профессор» Винер, утверждавший, что команда Соловьева не исследовала ДНК родного брата царя.

- Как видишь, исследовали. Еще в 1994 году. За несколько лет до японца. Под протокол. А вот чьи ДНК изучал Нагаи, большой вопрос. И как к нему вообще попали биологические образцы Великого князя Георгия Александровича.

На месте, где были найдены царские останки, установлен памятный крест. Фото: РИА Новости

КРАДЕНАЯ ПОДКЛАДКА

- И как попали?

- Их банально вынесли из морга Военно-Медицинской академии Петербурга.

- Кто?

- Один профессор.

- Винер?

- Нет, настоящий. Работал в моей группе.

- Говорят, что японский генетик провел экспертизу по поту Николая II?

- Для проведения идентификации останков необходимо было активно работать в музеях. Вместе с антропологами и судебными медиками мы действительно искали царскую одежду, обувь, головные уборы,чтобы установить длину рук, ног, объем головы. Судебный медик обратил мое внимание на то, что на подкладке охотничьей куртки были разводы от пота. Николай бегал не только за Матильдой Кшесинской, но и за зверями на охоте. Я еще спросил, можно ли сделать генетическую экспертизу? Медик ответил, что куртку многие уже трогали, да и нет у нас ясных методик работы по поту (свыше 20 лет назад это было!) Тогда решили не брать ДНК и курткой уже не занимались. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что некие люди приходили в музей и якобы по моему поручению взяли образцы ДНК с куртки вместе с частью её подкладки. Через некоторое время и биологические образцы великого князя Георгия Александровича, и образцы ДНК с охотничьей куртки императора оказались в Японии. Для вывоза таких образцов нужно было иметь разрешение следствия, Правительства, пограничных органов, медицинские разрешения и многое другое. Все вопросы, как я понимаю, решили очень просто – вывезли образцы контрабандным путем.

Великий князь Георгий Александрович умер от туберкулеза. И когда я отправлял в Пентагон его кость для генетической экспертизы, столько мороки было с документами, разрешениями. Туберкулез! Опасная болезнь! А в Японию все ушло без всякого оформления. И что за образцы вообще были? В каком состоянии? С чем сравнивали? Поэтому серьезные ученые со скепсисом приняли результаты экспертизы Нагаи.

- Вы же следователь, Владимир Николаевич! Почему не возбудили дело по факту кражи?

- Признаюсь, были такие мысли. Но для возбуждения дела нужен материальный ущерб от кражи. Скажите, пожалуйста, во сколько можно оценить фрагменты тела брата царя? Рынка продаж великокняжеских костей в мире нет. Что предъявлять-то?

- Как вы оцениваете результаты японской экспертизы?

- Склеп великого князя Георгия Александровича в одно из петербургских наводнений залило водой. Найти биологические препараты для экспертизы было достаточно сложно. Понятно, что в Японию пошло не то, что было пригодно, а то, что удалось утащить из морга. В результате опубликованное Тацуо Нагаи заключение, с точки зрения науки, ничтожно. В 2008 году лауреат Государственной премии России Евгений Рогаев провел сравнительное исследование по крови Николая II и сравнил истинный генотип с генотипом останков. Это поставило точку в деле.

«ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ»

- Нет слов по поводу этой кражи. Кроме цензурной фразы «Японский городовой!»

- А вы знаете, откуда она появилась?

- Разумеется. Я писал в «Комсомолке». В 1891 году будущий наш царь-батюшка путешествовал по Японии. В городе Оцу на него набросился фанатик-полицейский, трижды ударил саблей по голове. Николай выжил. Но до конца дней своих страдал от головных болей. А в народе появилась эмоциональная фраза о террористе - «Японский городовой».

- Для меня та история с покушением тоже стала большой головной болью.

- С чего бы?

Мне бы хотелось напомнить о роли в «царском деле» Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой. Я не могу сейчас рассказать обо всем, но без их участия никогда бы не состоялось захоронение царской семьи в 1998 году. Людмила Борисовна побывала в Японии и от неё я узнал о существовании полотенца, которым перевязали голову цесаревича Николая после ранения. Казалось, что финал близок, оставалось только провести генетическую экспертизу по японскому полотенцу. Но, Япония далеко, денег в начале 1990-х годов никто не давал. Нарусова попросила Мстислава Ростроповича помочь нам. Он дал концерты в Японии, на эти деньги генетик Павел Леонидович Иванов смог сделать экспертизу. К сожалению, полотенце побывало в руках у множества людей и генотип царя тогда выделить не смогли. Кстати, часто пишут, что японский генетик Тацуо Нагаи исследовал «царское» полотенце, но это не так.

К счастью, позже мы обнаружили в Эрмитаже окровавленную рубаху, в которой Николай был в день покушения. Ее как сняли с раненого цесаревича, свернули, привезли в Зимний, так и лежала с той поры невостребованной. Эту рубаху исследовали три независимые группы. Все пришли к выводу, что генотип совпадает. Этот образец крови использовали как эталон.

ЕЩЕ ВОПРОС

ВЫЕМКА НА ЧЕРЕПЕ

- И все-таки с черепом царя незадача у вас, судя по Винеру и другим критикам. После сабельного удара японского городового врачи извлекли из раны кусок кости. Должна остаться выемка, так называемая костная мозоль. А на черепе, который вы выдали за императорский, выемки нет.

- Еще до революции депутат первой Государственной Думы Российской империи В.П. Обнинский написал пасквильную книгу «Посл дній Самодержецъ. Очеркъ жизни и царствованія императора Россіи Николая II-го» и анонимно издал её в Германии. В книге говорилось, что когда в 1891 году японский полицейский несколько раз ударил саблей по голове будущего императора, голова у него треснула. Появились костная мозоль и опухоль в мозгу. Байку подхватили, пошла молва, что из-за этого царь стал пьяницей, чокнутым. В духе антимонархической пропаганды той поры.

Эта «костная мозоль» тоже долго была моей головной болью. Может, действительно чужой череп нашли под Екатеринбургом? Видимых повреждений-то на нем нет.

С директором Российского государственного архива Сергеем Владимировичем Мироненко стали копать глубже. И обнаружили в архиве переписку князя Владимира Барятинского, который сопровождал будущего царя в поездке по Японии. Приглядывал за ним, как дядька. Нашли его письмо о покушении «городового». К нему был приложен Акт освидетельствования цесаревича с подробным описанием ранений. На черепе повреждения были незначительные. Скол кости толщиной с лист писчей бумаги. Возьмите бумагу писчую в руки, сами посмотрите. А поскольку царский труп чекисты поливали кислотой, видимого повреждения не сохранилось.

(Действительно ли Николай Второй мог скрыться в Бразилии, чья заспиртованная голова хранилась в сейфе Ленина, Андропова, сколько семей-двойников было у последних Романовых...Читайте продолжение)