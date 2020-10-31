Четыре верных признака, что муж изменяет

Жены, подозревающие мужей в изменах, оказываются правы в 80 случаях из 100.

В австралийской компании Lipstick Investigations, которая более 20 лет «выводит на чистую воду» неверных супругов, обобщили накопленный опыт. И теперь уверяют: признаки измен универсальны. Теоретически они подходят, как мужчинам, так и женщинам. Но представители сильного пола демонстрируют эти признаки чаще и ярче. Поэтому распознать в них неверность проще.

Статитстика свидетельствует: почти все мужья-изменщики, встав на скользкую и порочную дорожку, начинают вести себя определенным образом. Как именно? Об этом рассказывает глава компании Дэвид Кинг (David King).

Признаки супружеской неверности могут показаться банальными. Но Дэвид настаивает: ничего вернее их, простите за каламбур, нет. Разве что произойдет уж совсем очевидное - жена застукает мужа с любовницей непосредственно в процессе измены.

1. Не такой, как прежде

Муж, который редко мылся, брился и душился, вдруг начинает это делать чаще — например, каждый день. Сама по себе тяга к чистоте и опрятности ничего — в смысле угрозы супружеской верности — не значит. Важна резкая перемена.

Дополняет картину одежда: муж начинает красиво и аккуратно одеваться. То ли, скотина, на кого нацелился, то ли уже изменяет.

Муж, внезапно ставший элегантным, подозрителен.

2. Какой-то он скрытный

На смартфон изменщика начинают приходить сообщения, которые могут показаться странными, а то и бессмысленными. В адресной книге появляется некий, допустим, Лёня или Натан или Василий — подозрительными мужскими именами изменщики обычно шифруют своих любовниц.

Пароль для входа в смартфон и короткие разговоры, когда жена рядом, с односложными ответами — тоже поводы заподозрить супруга в неверности.

Тайны изменщиков хранят смартфоны.

3. Муж часто злится и скандалит

Как правило, после интенсивного и страстного секса с любовницей мужчине не хочется интимно общаться с женой. Но ведь она может настаивать. В таких случаях изменщики устраивают небольшой скандальчик, после которого можно «обидеться» и тем самым отказаться от исполнения супружеского долга. Чем чаще подобные скандалы — особенно перед сном — тем обоснованнее подозрения в измене.

Кстати, и психологи полагают, что частые скандалы - это не случайно. Изменщики могут чувствовать за собой вину и от этого раздражаться, придираясь по пустякам.

После скандала, супружеский долг можно и не отдавать.

4. Буду поздно, не жди, ложись спать

Изменщику надо выкроить время на общение с любовницей. И не только на интимное. С ней сходить куда-то надо — в театр или хотя бы в кино. Поэтому изменщик ищет поводы уйти из дома, как правило, вечерами или по выходным. Ищет и находит — прикрывается совещаниями, встречами по работе, вплоть до деловых обедов, неожиданными командировками, сверхурочной работой. Или даже «начальник позвал в баню, посидим с одним мужиками, потолкуем, ты знаешь, я этого не люблю, но надо...»

Поведение подобного рода, вошедшее в норму, один из самых серьезных симптомов.

Изменщики ищут поводы уйти из дома - скажем, на совещение.

Дэвид подчеркивает: какой-нибудь один признак не должен вызывать сильное подозрение. Но все вместе ничего хорошего они не сулят.

Исключения бывают, но редко. По словам поднаторевшего в супружеских изменах исследователя, подозрения женщин оправдываются в 80 случаях из 100.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зачем гадать изменяет или нет, когда есть умный матрас с системой распознавания любовников?

Смартрас, он же умный матрас (smarttress) - от слов смарт и матрас - так назвали свое изобретение новаторы из испанской фирмы Durmet. Это упруго-мягкое чудовище определяет, один ли человек на нем лежит или несколько. Например, двое. Что иной раз выглядит весьма подозрительно - допустим, в тех случаях, когда жена осталась одна дома, а муж ушел на работу. Или наоборот,.

Далее матрасу хватает ума, чтобы понять, насколько оправданы предварительные подозрения. Он анализирует характер движений, которые совершают лежащие. И распознает ритмичные, которые, как правило, сопутствуют прелюбодеянию. А нехарактерные движения - скажем, прыгающих на кровати детей, матрас в рассмотрение не берет.

Схема умного матраса с ультразвуковыми датчиками.

Матрас такой умный не сам по себе, а из-за вмонтированной внутрь «сигнализации» - под названием Lover Detection System (Система распознавания любовников). Работает система совместно с пружинами матраса и 24 ультразвуковыми датчиками, которые позволяют микрокомпьютеру создать динамичный 3D отпечаток взаимодействующих на поверхности матраса тел.

Lover Detection System посылает on-line картинку на смартфон заинтересованного пользователя. А он или она уже решают что делать: то ли бежать и ловить любовников на месте «преступления» - то есть, прямо на умном матрасе, то ли подшить компромат к делу для последующего уличения в супружеской измене в суде. Чтобы правильно поделить имущество.

Информацию о творящемся на матрасе матрас передает на смартфон.

Скрытно установленная Lover Detection System позволяет либо подтвердить подозрения из числа перечисленных Дэвидом Кингом, либо опровергнуть их ему же на зло.