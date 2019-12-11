5 упражнений, которые помогут прийти в форму к Новому году

Упражнения нашим читательницам показала Лана Ивашкина - хореограф и фитнес-инструктор.Фото: Андрей Минаев

У наших женщин есть нерушимые традиции. Например, худеть к отпуску и к Новому году. Попробуем им в этом помочь. Специально для занятых красавиц мы подготовили комплекс из 5 упражнений, выполнение которого займёт всего 10 минут в день! Но уже через 3-4 недели вы сможете увидеть в зеркале приятный результат. Упражнения нашим читательницам показала Лана Ивашкина - хореограф и фитнес-инструктор. Смотрите видео (наверху статьи) и повторяйте движения! Комплекс нужно сделать 2 раза.

Однако, конечно, одними лишь упражнениями кардинально изменить свой внешний вид вряд ли получится. Чтобы прийти в форму, важнее всего следить за своим питанием. Как минимум, нужно:

- уменьшить общую дневную калорийность питания;

- исключить из рациона фастфуд, сладкое, мучное, газированные напитки;

- увеличить количество фруктов и овощей в своём ежедневном меню.

Также важно пить достаточно воды и хорошо высыпаться.

Будьте здоровы, красивы и бодры в новогоднюю ночь и не только!

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