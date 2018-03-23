Невеста принца Гарри умеет делать массаж и танцевать стриптиз: 10 фотофактов из биографии Меган Маркл

СЕГОДНЯ 02:05 2018-03-23T02:04:43+03:00

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Британия раскололась надвое — и все из-за свадьбы принца Гарри, назначенной на май 2018 года. Шутка ли: избранница внука королевы Елизаветы — простолюдинка, разведенная американка. Меган Маркл 36 лет, она на три года старше своего жениха. Девушка - звезда сериалов, снималась в постельных (хоть показанных весьма целомудренно) сценах.

Впрочем, у эффектной брюнетки в Туманном Альбионе уже появилось немало поклонников. И они уверены: положительных качеств у Меган столько, что они с лихвой перевешивают все имеющиеся с точки зрения чопорной аристократии минусы. «Если бы принцесса Диана была жива, она была бы в восторге от такой невестки, - считает британская Daily Mail. - Потому что Меган - та женщина, какой Диана всегда хотела быть: независимая и добившаяся всего сама». Наверняка в браке с ней Гарри, славившийся раньше своими шумными загулами, окончательно остепенится.

Мы вспомнили самые яркие факты из биографии Меган, которые отличают ее от других девушек принца Гарри, претендовавших на его сердце.

1. ОНА МУЛАТКА

Меган родилась в Лос-Анджелесе в смешанной семье: ее отец – белый, мама – темнокожая. Она с детства проявляла бескомпромиссный характер и была готова постоять за себя.

Меган в детстве и ее мама Дориа Радлан.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«В седьмом классе я заполняла анкету, в которой надо было указать свою расовую принадлежность - белая, афроамериканка, латиноамериканка или азиатка, - рассказывала актриса, - Я сказала учителю, что это будет означать отказ от одного из моих родителей, и поставила знак вопроса в графе ответа». Тем временем букмекеры уже принимают ставки, на кого будет похож будущий ребенок Меган — на нее или на Гарри. А ну как гены ее мамы возобладают, и следующий наследник британского престола родится темнокожим?

2. ВЕДЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Гибкость и любовь к йоге Меган унаследовала от мамы. Фото: Инстаграм.

Любовь к йоге актриса унаследовала от мамы: Дориа Радлан работает тренером в клинике для людей с расстройствами памяти. Меган любит здоровую еду, ведет в интернете кулинарный блог и обожает готовить. Даже предложение руки и сердца от Гарри она получила, когда жарила для него курицу.

3. ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ

Меган помогает детям из Руанды. Фото: Инстаграм.

Став женой наследника престола, Меган, как и всем женщинам королевской семьи, придется посвятить себя благотворительности. Но если для многих аристократок посещение школ и больниц — нудная повинность, ей это только в радость. Меган активно занималась благотворительностью с 20 лет, вступив в организацию помощи детям из неблагополучных регионов. Все эти годы она опекала ребятишек из Руанды и много ездила по Африке с гуманитарными миссиями.

4. ВЗЯЛА СОБАК ИЗ ПРИЮТА

У Меган две собаки — Гай и Богарт. Фото: Инстаграм.

У Меган две собаки — Гай и Богарт, которых она взяла из приюта. И других актриса призывает поступать так же: не покупать питомцев, а спасать брошенных животных. Один из псов переехал вместе с хозяйкой в Лондон и поселился в Кенсингтонском дворце. Другого она, скрепя сердце, оставила в США: песик слишком стар, чтобы перенести перелет через океан. Меган уже полюбили собаки Елизаветы II породы вельш-корги. «Я привык, что на меня гавкали 30 лет подряд. А Меган пришла — и они смирно сели у ее ног», - изумился Гарри.

5. БРОСИЛА КАРЬЕРУ РАДИ БРАКА

В сериале "Форс-мажоры" Меган делила постель со своим экранным мужем - актером Патриком Джей Адамсом. Фото: кадр сериала.

Ее отец Том Маркл работал директором по свету на съемках двух популярных сериалов – «Женаты, с детьми» и «Центральный госпиталь», и даже получил премию «Эмми». Неудивительно, что Меган решила поступить в школу актерского мастерства. Начинающая актриса работала моделью и «девушкой с чемоданчиком» - выносила денежный приз на съемках телелотереи «Deal No Deal» (аналог «Русского лото»). Ее голливудская карьера не задалась: в комедиях «Больше, чем любовь» и «Несносные боссы» она мелькает в крошечных эпизодах. Зато на телевидении ей повезло больше. Меган стала звездой сериала «Форс-мажоры», в котором она снималась семь сезонов подряд, с 2011 года. От восьмого актриса отказалась — ради свадьбы с принцем.

6. ДЕЛАЕТ МАССАЖ И ПОКАЗЫВАЕТ СТРИПТИЗ

Не так давно всплыло старое актерское резюме Меган, которое она оставляла в агентствах во время поисков работы. Актриса обладает впечатляющим набором навыков, необходимых, чтобы перевоплощаться в разных персонажей. Меган искусна в разных видах спорта - верховой езде, сноуборде, бейсболе, гольфе, плавании, метании копья и даже жонглировании. Она знает три языка, хорошо поет и танцует, а так же играет на гитаре, барабанах и тамбуринах. А еще – умеет делать массаж и танцевать стриптиз! Всему этому, как подчеркивается в резюме, мисс Маркл не придется учиться для роли – она уже владеет вышеперечисленными навыками. Так что и с новой для себя ролью супруги принца тоже наверняка справится блестяще.

Благодаря умению танцевать стриптиз Меган без стеснения раздевалась на съемках сериала "Форс-мажоры". Фото: кадр сериала.

7. БЫЛА ЗАМУЖЕМ, НО В ГРОМКИХ РОМАНАХ НЕ ЗАМЕЧЕНА

Удивительно, но до принца Гарри в биографии Меган значится только один мужчина — голливудский продюсер Тревор Энгельсон, ее бывший муж. Они поженились в 2011 году после шести лет отношений. А через два года развелись, устав жить на две страны (Тревор – в Лос-Анджелесе, Меган – в Торонто, где семь лет подряд снимались «Форс-мажоры»).

Меган и голливудский продюсер Тревор Энгельсон встречались шесть лет и были женаты еще два года.Фото: EAST NEWS

Сейчас Тревор занят на съемках комедии под рабочим названием «Развод – это тяжело». Сценарий Энгельсон написал сам, и он – вот совпадение – о голливудской звезде, которая оставила мужа ради принца.

8. НА ПОМОЛВКУ ПОЛУЧИЛА БРИЛЛИАНТЫ ИЗ БОТСВАНЫ

На помолвку Гарри подарил Меган кольцо, дизайн которого придумал сам.Фото: REUTERS

Меган и Гарри встретились полтора года назад, их познакомила на вечеринке общая подруга. До того Гарри никогда не слышал о Меган – он не смотрел сериал «Форс-мажоры». Всего через пару свиданий принц пригласил актрису поехать с ним в Ботсвану в пятидневную поездку. Именно там наследник престола понял, что окончательно влюбился. На помолвку Гарри подарил Меган очень символичное кольцо, дизайн которого придумал сам. Для украшения были использованы бриллианты из коллекции леди Дианы, добытые в Ботсване.

9. НА САМОМ ДЕЛЕ ЕЕ ЗОВУТ РЭЙЧЕЛ

На самом деле невесту принца зовут Рэйчел Маркл. Об этом свидетельствует фото из ее школьного альбома.Фото: EAST NEWS

На самом деле она не Меган, а Рэйчел. Свое второе имя Рэйчел Меган Маркл сделала сценическим псевдоним, решив, что оно лучше запоминается. Но, видимо, скоро ей придется вернуться к первому. После свадьбы королева дарует им с Гарри титул герцогов Сассекских. И официально обращаться к герцогине нужно будет «леди Рэйчел».

10. СМЕНИТ ГРАЖДАНСТВО

Ради свадьбы с принцем Меган придется поменять гражданство — она станет британкой по паспорту. А еще веру: протестантка перейдет в лоно англиканской церкви. Меган и Гарри собираются обвенчаться, и это — еще один щелчок по носу аристократии, ведь разведенной женщине не положен брак у алтаря. Даже отец Гарри принц Чарльз, который после развода с леди Дианой женился на любовнице, тоже разведенной Камилле Паркер-Боулз, ограничился гражданской церемонией. Но для Гарри папа не указ!

Ради венчания с принцем Меган сменит вероисповедание и гражданство.Фото: REUTERS

ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ

Девушки принца Гарри, которых прочили ему в жены

1. Челси Дэйви

Челси Дэйви - первая любовь Гарри.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наследница многомиллионного состояния знала Гарри с пеленок и училась с ним в школе по соседству. Они встречались шесть лет (с 2004 по 2010 годы): веселились на бурных вечеринках с алкоголем, курили тайком «косячки» (периодически попадаясь на глаза папарацци) и изменяли друг другу направо и налево. Челси очень не нравилась Елизавете II, и Гарри расстался с девушкой.

3. Флоренс Браденелл-Брюс

Флоренс Браденелл-Брюс - девушка с обложки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель, «лицо» бельевого бренда Triumph — они встречались в 2011 году.

4. Крессида Бонас

Крессида Бонас едва не стала женой принца.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юную аристократку, дочь модели и светской львицы леди Керзон называли главной претенденткой на роль жены Гарри. Они были вместе больше двух лет (с 2012 по 2014 годы), но расстались по неизвестным причинам.

И САМ НЕ БЕЗ ГРЕХА

Самые громкие скандалы внука Елизаветы II

1. Нацистская форма

В 2005 году Гарри появился на костюмированной вечеринке в военной форме времени нацистской Германии. Британия, воевавшая против гитлеровцев во Второй мировой войне, была в шоке. Королевский дом немедленно выступил с публичными извинениями: «Несомненно, это был неудачный выбор костюма».

2005 год: угодил в нацистский скандал.

2. «Грязный Гарри»

В 2006 году британский таблоид Sun поместил на обложку с заголовком «Грязный Гарри» фото принца, сжимающего… грудь своей бывшей пассии, телеведущей Натали Пикхэм в одном из лондонских клубов. Принц, к слову, тогда уже официально встречался с другой — с Челси Дэйви.

2006 год: пошалил с бывшей подружкой.

3. Бильярд на раздевание

Во время отдыха в Лас-Вегасе в 2012 году Гарри напился и сыграл в бильярд на раздевание с девушками в бикини. Продул и остался нагишом. Девчонки сняли его на мобильные телефоны и продали снимки таблоидам. Королева немедленно вызвала Гарри домой и отправила на военную службу в Афганистан — смывать позор кровью. К счастью, обошлось без ранений.

2012 год: Гарри сыграл в Лас-Вегасе в биллиард на раздевание.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Жениться по любви не может ни один король

Подобная свадьба с разведенной американкой уже была в истории Виндзоров 70 лет назад. И стоила жениху короны.

В 1936 году умер король Георг V. На британский престол взошел его старший сын принц Уэльский, ставший Эдуардом VIII. Новый король имел связь с замужней американкой Бесси Уоллис Симпсон. У дамы была неоднозначная репутация. С первым мужем-летчиком развелась. Вышла замуж за бизнесмена. Поселилась с ним в Лондоне. Где и познакомилась с наследником престола. Одновременно она встречалась с несколькими женатыми мужчинами, включая немецкого посла в Лондоне фон Риббентропа. Будущего министра иностранных дел Третьего Рейха. Позже ФБР рассекретило донесение агента: «В Англии Риббентроп посылал Уоллис Симпсон каждый день по 17 гвоздик. Предполагается, что 17 раз они спали друг с другом». Ясно, такая женщина никак не могла стать супругой короля в чопорной Англии. Тем более, монарх является одновременно главой Англиканской Церкви, ему запрещён брак с лицом, ранее состоявшим в расторгнутом браке.

Правительство «рекомендовало» прессе не освещать роман нового короля, чтоб не принести ущерб империи. А Эдуарду премьер Болдуин поставил ультиматум: корона или свадьба. Эдуард, в принципе, мог послать правительство и жениться на разведенке, но тогда в стране разразился бы конституционный кризис. Просидев на троне менее 11 месяцев, король Эдуард VIII подписал отречение от престола за себя и своих потомков. Так объяснив по радио народу свое решение: «Я нашёл невозможным нести тяжёлое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю».

Эдуард VIII оставил престол ради замужней американки Бесси Уоллис Симпсон.Фото: EAST NEWS

Дождавшись, когда Уоллис получила развод от второго мужа, Эдуард женился на любимой во Франции в июне 1937 года. А престол достался его брату Георгу, отцу нынешней королевы Елизаветы.

Если бы не эта сумасшедшая любовь, Англией сегодня правили бы потомки Эдуарда. И в мире не было бы ажиотажа вокруг грядущей свадьбы принца Гарри на разведенной американке. Впрочем, Гарри подобная трагедия с потерей короны не грозит. Ведь он – лишь пятый в очереди на трон. И явно его не получит. Поэтому может жениться по любви.

Евгений ЧЕРНЫХ.

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