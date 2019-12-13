2019-12-22T00:57:03+03:00
Встречаем Новый год 2020

Новогодние подарки своими руками: делаем серьги и браслет

Как смастерить красивые украшения, потратив на это минимум времени и средств, нам показала дизайнер Ирина Гусева [видео]
Александра ЛЯБИНА
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Основательница бренда Irenajewelry показала читательницам KP.RU, как самостоятельно сделать для подружек серьги и браслетОсновательница бренда Irenajewelry показала читательницам KP.RU, как самостоятельно сделать для подружек серьги и браслетФото: Кадр видео
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Что может быть лучше подарка, сделанного своими руками, в который вы вложили частичку своей души? Чтобы к Новому году порадовать близких, предлагаем вам вдохновиться идеями дизайнера украшений Ирины Гусевой. Основательница бренда Irenajewelry показала читательницам KP.RU, как самостоятельно сделать для подружек серьги и браслет.

Новогодние подарки своими руками: делаем серьги.Что может быть лучше подарка, сделанного своими руками? Показываем, как сделать к Новому году серьги для мамы, сестры или подруги.Елизавета СОВЦОВА

Что вам понадобится для серёжек:

Бусины - 24 шт. (от 50 )

Швензы - 1 пара (от 100 )

Пины - 22 шт. (от 100 )

Штифт крючок - 2 шт. (20 )

Цепочка - 8 звеньев (20 )

Итого: от 300

Новогодние подарки своими руками: делаем браслет.Как смастерить красивый браслет своими руками, потратив на это минимум времени и средств, нам показала дизайнер Ирина Гусева.Елизавета СОВЦОВА

А вот что нужно для изготовления браслета:

Бусины - 17шт (от 50 )

Бейлд -1 шт (от 20 )

Подвеска - 1шт (от 50 )

Резинка - 1 катушка (300 )

Итого: от 420

Купить всё это можно в любом магазине для рукоделия! Когда запасётесь необходимым, повторяйте действия Ирины, записанные в нашей видеоинструкции. Вы останетесь приятно удивлены, как легко можно сотворить своими руками настоящую красоту. А уж как она понравится тем, кому вы её вручите!

С наступающим Новым годом всех!

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