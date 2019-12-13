Новогодние подарки своими руками: делаем серьги и браслет
Что может быть лучше подарка, сделанного своими руками, в который вы вложили частичку своей души? Чтобы к Новому году порадовать близких, предлагаем вам вдохновиться идеями дизайнера украшений Ирины Гусевой. Основательница бренда Irenajewelry показала читательницам KP.RU, как самостоятельно сделать для подружек серьги и браслет.
Новогодние подарки своими руками: делаем серьги.Что может быть лучше подарка, сделанного своими руками? Показываем, как сделать к Новому году серьги для мамы, сестры или подруги.Елизавета СОВЦОВА
Что вам понадобится для серёжек:
Бусины - 24 шт. (от 50 )
Швензы - 1 пара (от 100 )
Пины - 22 шт. (от 100 )
Штифт крючок - 2 шт. (20 )
Цепочка - 8 звеньев (20 )
Итого: от 300
Новогодние подарки своими руками: делаем браслет.Как смастерить красивый браслет своими руками, потратив на это минимум времени и средств, нам показала дизайнер Ирина Гусева.Елизавета СОВЦОВА
А вот что нужно для изготовления браслета:
Бусины - 17шт (от 50 )
Бейлд -1 шт (от 20 )
Подвеска - 1шт (от 50 )
Резинка - 1 катушка (300 )
Итого: от 420
Купить всё это можно в любом магазине для рукоделия! Когда запасётесь необходимым, повторяйте действия Ирины, записанные в нашей видеоинструкции. Вы останетесь приятно удивлены, как легко можно сотворить своими руками настоящую красоту. А уж как она понравится тем, кому вы её вручите!
С наступающим Новым годом всех!
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