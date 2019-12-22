Что было на новогоднем столе советского человека

«Советское шампанское», «Оливье», мандарины — без всего этого, кажется, Новый год не наступит. Но помните ли вы, в какую цену обходились праздничные деликатесы в годы советского дефицита?

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Продукты для новогоднего стола не покупали. Их доставали. Дефицит в том или ином виде был в Советском Союзе всегда, особенно во времена Брежнева и позже. А значит, востребованы были пути, по которым можно достать что-то вкусное. Молва о том, что в универсаме «выкинули» мандарины или колбасу, разлеталась, казалось, со скоростью звука. Знакомые и родственники, имевшие отношения к торговле, становились особенно дороги и близки сердцу. Подготовку к новому году начинали заранее — в октябре уже нужно было крепко думать, где достать шампанское, зеленый горошек, конфеты.

Еще одним препятствием в веселом квесте «Собери продукты к новогоднему столу» были очереди. Нынешним столпотворениям у касс гипермаркетов далеко до советских стояний в магазинах. Отдать должное нужно было каждому отделу: постоять за отдельно за колбасой, отдельно за сыром, отдельно за консервами. Потом покупатели выстраивались в общую вереницу на кассу. А напоследок — зайти в винный отдел, где, как правило, касса своя.

Консервный банки, изготовленные на Находкинской жестянобаночной фабрике, 1974 год. Фото Юрия Муравина /Фотохроника ТАСС/

Советский человек был готов к ударам судьбы вроде объявлений «В одни руки не больше двух...». Значит, путешествие в магазинный ад нужно было повторить еще раз. Или брать с собой товарища.

Было в жизни многих советских людей такое волшебное слово - «заказ». То есть набор продуктов, которые к празднику продавали сотруднику по месту работы. Чем престижнее контора, тем богаче заказы.

КУЛЬТ ЕДЫ

Историки подсчитали, что в 70-80 годы стоимость новогоднего стола колебалась в районе 100-150 рублей. А если удавалось достать консервированные ананасы или настоящий финский сервелат, цифра оказывалась еще больше. А ведь это и так неплохая зарплата!Поэтому чаще всего собирались большие компании — вскладчину праздник не так ощутимо бил по карману.

За мясом нужно было идти на рынок, цена на хорошую говядину могла доходить до пяти рублей за кило, свинина дешевле — 3.50. Выручала курица, но в 80-е она стала жутким дефицитом. В пять рублей запросто могла обойтись палка сервелата. Самым шиком считался финский. Для нарезки брали еще буженину за четыре целковых и сыр — его можно было и за три отыскать.

Новогодний стол образца середины 80-х. ФОТО Фото Альберта Пушкарева /Фотохроника ТАСС/

Настоящая находка для новогоднего стола — это рыбные консервы. Во-первых, это вкусно. Даже сейчас мы покупаем и шпроты, и бычки в томате. А во-вторых, хранить их можно долго. Урвал где-то летом и приберег до 31 декабря. Самый шик, конечно, лосось. Его часто ставили на стол прямо в банке, чтобы гости не подумали, что их обманывают. Лосось уплетали просто с хлебом, а что попроще шло в салат «Мимоза».

САЛАТ — ВСЕМУ ГОЛОВА

Кстати, о салатах — вот уже без чего нельзя было обойтись в ночь с 31 на 1.

Во-первых, «Оливье». У каждой хозяйки был свой особенный рецепт, но оставались и универсальные ингредиенты. Нужна вареная колбаса (2.20-2.60 рублей), баночка майонеза (33 копейки), яйца (больше рубля за десяток), жестянка консервированного зеленого горошка (39 копеек). Не так уж дешево, но зато можно настругать тазик и питаться им всю ночь, а потом еще похмельное 1 января.

Другой обязательный элемент программы - «Селедка под шубой». Тут главное найти подходящую рыбину (дешевле 1.30 не сыщешь) и отмыть руки после того, как натрешь свеклу.

СИМВОЛЫ ПРАЗДНИКА

Представить себе Новый год без мандаринов невозможно. Особенно в советские времена, ведь в остальное время год их в продаже не было. И только в декабре оранжевые плоды тоннами «выбрасывали» на прилавки. Цена вопроса — от рубля 20 копеек, но могла быть и в два раза больше.

Самый шик — икра. Это поколение 50-60 годов иногда жалуется, что видеть икру не может, потому что переело ее в детстве. К 80-м она оказалась страшнейшим дефицитом, и если уж получало урвать заветную баночку, ее хранили к празднику. Цена вопроса — четыре целковых за сто грамм черной. Красная подешевле, но не намного. Советские пищевые технологи изобрели искусственную икру, но она популярности не снискала. Ходили слухи, будто делают ее из глаз кильки, хотя на самом деле в ход шло селедочное масло.

Главный напиток, конечно, «Советское шампанское». Сейчас все знают, да и тогда догадывались, что никакое это не шампанское, но выбора не было. Бутылка стоила 3,67. Компанию ей на новогоднем столе составляли молдавское (подешевле) или грузинское (подороже) вино, коньяк «Три звездочки» (от четырех с половиной рублей, лучше брать тот, что в два раза дороже, праздник же) и, непременно, бутылка «беленькой». Цифры 3,62 намертво врезались в память все любителей горячительного, а в 80-х цены на поллитровку прибавили еще больше.

Продукция завода по производству шампанского "Новый свет", Крым, 1972 год. Фото Валентина Кунова /Фотохроника ТАСС/.

ВАЖНО

«Комсомольская правда» собирает воспоминания читателей о новогодних хлопотах. Узнали в нашем тексте себя или своих родителей 30-40 лет назад? Поделитесь с нами в комментариях, что было на вашем праздничном столе, и как вам удавалось это доставать. Самые интересные и забавные истории будут опубликованы в КП.