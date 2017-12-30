Книжные новинки 2017 года: что почитать на новогодних праздниках

СЕГОДНЯ 01:05 2017-12-26T13:09:36+03:00

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"КП" составила свой рейтинг самых громких книжных новинок 2017 года. Тут и нон-фикшн, и беллетристика; и серезные романы, и авантюрные, и такие, что соединяют в себе два последних свойства. Главное - что об этих книгах активно говорили весь год (а о некоторых, вышедших под конец 2017-го, будут говорить и в начале следующего). И новогодние каникулы - прекрасный повод ознакомиться с тем, что вы прочесть не успели.

Дмитрий Миропольский, "Тайна трех государей"

Издательство "Комсомольская правда"

Дмитрий Миропольский, "Тайна трех государей"

Поверьте, мы сейчас рекламируем это роман не потому, что сами его издали. Скорее мы издали его потому, что считаем одним из лучших образцов приключенческого жанра за последние годы. Книга Дмитрия Миропольского сильно напоминает романы Дэна Брауна - за тем исключением, что Миропольский гораздо лучше. Он с таким же упоением жонглирует фактами, легендами и тайнами (розенкрейцеры! тамплиеры! Эхнатон! Аненербе! Самураи! Интерпол! Чеченские старейшины! Ротшильды и Рокфеллеры!) - и связывает это в замечательное, легкое повествование, от которого наутро не тошнит, как от некоторых брауновских произведений. А начинается действие 14 марта, в международный день числа "Пи" (которому тоже отведено немало страниц). Майор Одинцов, бывший офицер элитного спецназа, переквалифицировался в начальника охраны Михайловского замка в Петербурге и хмурым утром решил подвезти на машине молодого научного сотрудника Мунина. Когда тот вышел из автомобиля, на него напали два парня. Одинцов пришел на помощь, в драке нападавшие погибли. Причиной же нападения явно была научная работа Мунина, посвященная трем российским государям: Ивану IV, Петру I и Павлу. Все они управляли страной по единому плану, словно кем-то специально разработанному для них... Ну а дальше Мунин и Одинцов пускаются в бега от преследователей - а преследователей, заинтересованных в раскрытии тайны государей, окажется много. Лев Данилкин, "Ленин. Пантократор солнечных пылинок"

Издательство "Молодая гвардия".

Лев Данилкин, "Ленин. Пантократор солнечных пылинок"

Официально - лучшее, что в этом году было написано русским автором (а кому еще верить, если не жюри "Большой книги", крупнейшей литературной премии страны?) Никто еще так не писал о Владимире Ильиче Ленине - с легкостью, иронией, неподдельным интересом. Ленин у Данилкина предстает не как статуя и не как мумия, а как школьник, упивавшийся античной литературой; как неутомимый путешественник, объехавший всю Европу и с легкостью способный пуститься в 400-километровый пеший поход; как муж, искренне влюбленный в прекрасную девушку Крупскую; как коммуникабельный и смешливый человек; и, наконец, как удивительный, гениальный в своем роде, перекроивший мир политик, вызывавший ненависть, презрение, восторг - любые чувства, кроме скуки.

Дэн Браун, "Происхождение"

Издательство АСТ

Дэн Браун, "Происхождение"

А вот и Браун - свежайший его роман, вышедший по-английски осенью, а на русском - 19 декабря.

Эдмонд Кирш, сорокалетний миллиардер, блестящий ученый и изобретатель, проводит в испанском Бильбао, в музее современного искусства, презентацию. На которой собирается сообщить человечеству нечто, что положит конец всем организованным религиям на Земле, а заодно ответит на два ключевых вопроса человечества - "Откуда мы?" и "Куда идем?" Но в самый разгар церемонии, еще до того, как Кирш добрался до сути, его убивают метким выстрелом. Рядом с Киршем, помимо десятков гостей, находился профессор Роберт Лэнгдон, знавший его со студенческой скамьи. Теперь ему предстоит самому понять - что именно Кирш собирался сообщить человечеству. И начинается типичная для Дэна Брауна беготня по древним городам, на сей раз испанским. Изюминка в том, что среди главных действующих лиц - искусственный интеллект, накануне созданный Киршем и сопровождающий Лэнгдона. Поклонники американского писателя останутся в восторге; возможно, и те, кто раньше терпеть его не мог, на этот раз заинтересуются.

Дэвид Митчелл, "Голодный дом"

Издательство "Иностранка"

Дэвид Митчелл, "Голодный дом"

В глухом проулке есть дверца в стене, кто ее откроет - попадет в сказочной красоты сад, услышит музыку, увидит чудесный особняк, окажется не в унылом городе, а в пленительном сне. Но сон постепенно начнет оборачиваться кошмаром - выйти обратно у несчастного уже не получится. Кто-кто в доме живет? Брат и сестра, которым, чтобы выжить, нужно раз в девять лет питаться кое-чем экзотическим. Новая повесть автора "Облачного атласа" - чтение необязательное, но увлекательное, кого-то даже всерьез напугает. Кстати, в прошлом году вышел другой фантастический роман Митчелла, "Простые смертные", а заодно в новом переводе его старые "Тысяча осеней Якоба де Зута"; если "Голодный дом" понравится, и их не пропустите.

Виктор Пелевин, "iPhuck 10"

Издательство "Эксмо"

Виктор Пелевин, "iPhuck 10"

Многим кажется, что это лучший роман Пелевина за долгие годы: предельно ядовитый и остроумный. Действие разворачивается в будущем, когда Россией правит император Аркадий VI, клонированный главным образом из левого уса Никиты Михалкова. Герой - полицейский алгоритм Порфирий Петрович, арендованный искусствоведом и куратором Марухой Чо якобы для исследования рынка, а на самом деле - для сложной аферы. Главное здесь - виртуозные по меткости плевки Пелевина в современное (нам, людям начала XXI века) искусство, в европейскую философию, в журналистов (и особенно в литературных критиков), в феминисток, в общество (как западное, так и российское), в человеческую природу и под конец в жизнь как таковую.

Борис Акунин, "Седмица Трехглазого"

Издательство АСТ

Борис Акунин, "Седмица Трехглазого"

Новый сборник Акунина вышел вмесе с очередным томом его "Истории российского государства". Как обычно, в одной книге - исторические факты и их осмысление (те, кому про это читать скучно, могут пропустить), в другой - красочная беллеристика, которая все это дело иллюстрирует.

Седмица - это неделя, Трехглазый - прозвище главного героя. На самом деле его зовут Маркел, и в сборнике семь рассказов о его приключениях от детства до глубокой старости - туда вмещается множество событий российского XVII века. Мальчиком Маркел воспитывается в почти полностью разрушенной обители у одинокого монаха (и становится свидетелем окончательной ее гибели), юношей в Москве расследует гибель княжны, молодым человеком с особым поручением едет в шведскую Ригу, взрослым ищет кошку наследника российского престола, и так далее. В качестве бонуса - маленькая пьеса "Убить змееныша" с участием будущего императора Петра I.

Дмитрий Глуховский, "Текст"

Издательство АСТ

Дмитрий Глуховский, "Текст"

Приличный молодой человек, студент филфака Илья попадает в колонию: повздорил во время облавы в ночном клубе с сотрудником ФСКН по имени Петр, и тот подкинул ему наркотики. После семи лет за решеткой Илья возвращается в родную Лобню и узнает, что его мать два дня назад умерла от инфаркта. Напившись, он в соцсетях находит своего обидчика, едет к нему (он по-прежнему работает в ФСКН) и убивает. Забирает с собой его пистолет и телефон. А придя в себя дома, совсем не знает, что ему делать: его ведь вот-вот вычислят. Но на телефон убитого начинают приходить СМС, и выясняется, что Петр ждет большую сумму от продажи наркотиков. А Илье даже мать не на что хоронить. Илья решает притвориться Петром, чтобы выручить деньги хотя бы на похороны...

По словам самого Глуховского, это история не о мести, а о "постановке себя на место своей жертвы, история испытаний, искупления и перерождения, хотя элементы триллера в ней есть тоже". А по мнению многих критиков, это лучший на сегодня роман автора "Метро 2033".

Ю Несбё, "Жажда"

Издательство "Азбука-Аттикус"

Ю Несбё, "Жажда"

Вроде бы в жизни полицейского Харри Холе все устаканилось. Не в том смысле, в каком обычно - пить он как раз бросил, счастливо женился на давней пассии Ракель, живет в хорошем доме, стал преподавателем в полицейской академии. Но приходится снова участвовать в расследовании; на этот раз за женщинами в Осло гоняется маньяк, вставивший себе в рот специальные железные зубы и возомнивший себя вампиром. Спокойно состариться своему герою главный скандинавский детективщик Ю Несбё не даст - а его поклонники будут ждать все новых книг о полицейском с тяжелым нравом.

Дмитрий Иуанов, "Вокруг света за 100 дней и 100 рублей"

Издательство "Эксмо"

Дмитрий Иуанов, "Вокруг света за 100 дней и 100 рублей"

Едва успев окончить университет, московский блогер-сорвиголова Дмитрий Иуанов пустился в поездку, цель которой полностью описана в названии книги - и добился цели. Изначально у него действительно было с собой только 100 рублей - но он мог в дороге зарабатывать деньги, принимать их в дар, клянчить и так далее; а еще у него был рюкзак с нищебродским набором предметов (если не считать хороших ноутбука, телефона, камер и т.д.), лекарства и два паспорта, российский и заграничный с визами. Он передвигался то автостопом, то зайцем, ночевал то у случайных знакомых, то в палатке. Проехал почти всю Россию, Китай, Монголию, Америку и Европу, пообщался с самыми разными (зачастую удивительными) людьми, и набрал впечатлений на 480-страничный документальный авантюрный роман.