Почему советский Новый год приносил людям больше счастья

С середины декабря страну охватывает традиционная предпраздничная лихорадка. Граждане тоннами закупают продукты и алкоголь, чтобы, рискуя жизнью, уничтожить все это за неделю каникул. Закупается, дарится и передаривается огромное количество бесполезных подарков. Новогодняя ночь вкусна и богата спецэффектами. Единственное, чего мы не находим за столом, - это ощущение восторга и счастья, которое испытывали в детстве.

КУДА ДЕЛИСЬ ЕЛКИ, «КАК В ДЕТСТВЕ»

Может быть, увлеченные погоней за соблюдением праздничных ритуалов, мы что-то упустили из виду? Осмыслить новогодний подарочный бум мы попытались вместе с профессором Школы культурологии ВШЭ Яном Левченко.

- Новый год, на мой взгляд, переоцененный праздник, - считает профессор. - Стать одним из наиболее устойчивых универсальных ему помогли советские времена, где он в известной степени заменил Рождество и стал единственным праздником, сохранившимся с дореволюционных времен. Все остальные торжества устанавливались новым советским календарным циклом. Новый год оказался единственным личным, семейным праздником, когда не надо было кричать «Ура!» на митингах и маршировать на демонстрациях. Он, безусловно, давал людям ощущение радости. В советские годы это было проще сделать, потому что на фоне тотального дефицита доставить удовольствие друг-другу можно было самыми нехитрыми подарками. Не случайно в магазинах в канун 31 декабря начинали кампанию по "выбрасыванию" продуктов и товаров на прилавки. Можно было что-нибудь эдакое достать по знакомству или привезти из другого города. Но в наши дни, когда имеет место потребительский бум и перенасыщение рынка различными товарами, смысловая наполненность Нового года выхолащивается. Подарок, который раньше казался чем-то выдающимся, сейчас не вызывает совершенно никаких эмоций. А, скорее, даже рождает чувство неловкости. Потому что социальные ритуалы предписывают испытывать благодарность за дар. А мы ничего не чувствуем.

В советские времена Новый год в известной степени заменил Рождество и стал единственным праздником, сохранившимся с дореволюционных времен. ФОТО Мусаэльян Владимир, Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС

- Заелись в сытые годы?

- Мы здесь не одиноки. Весь мир живет сейчас в состоянии фундаментальной перестройки потребления. Человек перестал обращать внимание на утилитарные потребности. Чистая польза от предмета уже не так важна, как его символическая ценность.

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ЭТО ПЛОХО?

- Можете на примере пояснить?

- Такое понятие, как «общество впечатлений», ввел в оборот немецкий социолог Герхард Шульце. Согласно его теории, основная установка современного человека - это интенсивное наполнение своей жизни эмоциями и переживаниями. Давайте проанализируем, чем продиктован выбор автомобиля в наши дни. Если мы внимательно изучим сообщения пользователей на автофорумах, то увидим, что две вещи стоят на вершине автомобильной иерархии: черный цвет и размер, вне зависимости от семейной необходимости перевозить грузы. Черный цвет как показатель солидности - это символическая категория, которая переползла от бандитских машин 90-х к чиновничьим машинам нулевых и десятых годов. А размер – это индикатор, насколько крепко человек стоит на ногах. Если у тебя черный внедорожник, как у героя сериала «Физрук», то, по дворовым понятиям, ты в авторитете. При этом потребительские свойства автомобиля отходят на второй план. Есть и более изощренные случаи переживаний, превращенных в товар. Например, в Государственном Музее в Амстердаме вы можете за немалые деньги поужинать в зале с "Ночным Дозором" Рембрандта. Услуга пользуется большим успехом. А с чем, как не с чистой символикой, связана популярность масла, сделанного по советскому ГОСТу? Ведь ничего в нем особенного не было... Можно вспомнить и более новогодний пример. Известно, что дешевое «Советское шампанское» внутри границ бывшей советской империи ассоциируется у народа с праздником. И дело здесь не в цене и не во вкусе, потому что знатоки вам скажут, что это далеко не самый изысканный напиток. Суть в том, что его черная с белым этикетка отсылает к тем временам, когда, достав дефицит к Новому году, ты испытывал неподдельное ощущение счастья! Вы покупаете не столько напиток, сколько эмоции.

В наше время деньги стали частым и вполне привычным подарком на Новый год.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Почему сегодня в роли подарка стали все чаще выступать деньги или подарочные сертификаты? Мы стали более черствыми и прагматичными?

- Представление, согласно которому дар в виде денежного эквивалента оскорбителен, в обществе потребления является, скорее, архаичным предрассудком. Признание за одариваемым права на собственный выбор - это в известном смысле проявление социального такта. В ситуации, когда дефицит уже не подарок, любой даритель находится на развилке: либо предоставить одариваемому возможность самому решить, что он хочет получить в дар; либо искать значимый и насыщенный значениями подарок, что в значительной степени усложняет задачу дарителя. Сейчас набирает обороты индустрия так называемых "странных подарков", которые попытались поставить на поток с помощью магазинов типа "Красный куб". Но практика показала, что это на поток не ставится. Тем не менее, люди находят выход. Например, все чаще заказывают, условно говоря, подушки с принтами, где изображены шашлыки, которые вы с друзьями успешно «выпили» два года назад. То есть сугубо утилитарный носитель украшается чем-то индивидуальным, чего по определению не может быть у других. Это сильная альтернатива денежным эквивалентам.

ОТМЕЧАТЬ ПО-СОВЕТСКИ, ПО-ЯЗЫЧЕСКИ ИЛИ ПО-ПРАВОСЛАВНОМУ?

- Можно ли сказать, что в связи с религиозным ренессансом Новый год теряет актуальность и центр тяжести праздников начинает смещаться в сторону Рождества?

- Мне кажется, что новогодние праздники - это специфическая постсоветская история, где перепутались языческие, католические, православные и советские традиции. Это связанно с тем, что единая некогда общность под названием "советский народ" распадается на сегменты. Праздничный марафон для россиян начинается с середины декабря. Жители крупных городов не видят ничего зазорного в том, чтобы со всей Европой отпраздновать католическое Рождество. При этом люди не находят в этом связи с христианскими ритуалами и католическое Рождество празднуется как бы «понарошку». Затем перед нами возникает Новый год - вершина этого треугольника - и все отмечают языческий праздник. Дальше траектория начинает спадать и мы встречаем православное Рождество. Оно обладает двойственным значением. Для воцерковленных православных это одно из главных событий в жизни. И в то же время, Рождество имеет формальное значение для всех остальных россиян, которые являются совершенными атеистами, несмотря на то, что, проезжая мимо церкви, они могут снять шапку и осенить себя крестным знамением. Да, они выполняют некоторые внешние ритуалы. Но если человек празднует Новый год, ест салат оливье и продолжает водкой, то для него православное Рождество имеет точно такой же смысл, что и католическое, которое он только что отпраздновал. Потому что Рождество - это соблюдение поста, это сознательное самоограничение в течение месяца, после чего праздник совершенно иначе ощущается. Он воспринимается как освобождение, очищение перед началом новой жизни. При этом воцерковленные православные христиане практически игнорируют Новый год в том изводе, который принят во всем остальном обществе. Они не выпивают на Новый год, соблюдают пост и с католическим Рождеством чувствуют значительно больше ритуальной связи, чем все остальные россияне-атеисты.

Прихожанка во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Свято-Троицком храме.Фото: Роман ЗЛОБИН

ВОПРОС ДНЯ

А у вас с чем ассоциируется советский Новый год?

Наталья ПОКЛОНСКАЯ, депутат Госдумы:

- Когда я была ребенком, родители подарили мне маленький зонтик. Это был самый запоминающийся подарок. Для меня Новый год всегда был семейным, добрым и сказочным праздником. Всегда ждешь перемен к лучшему, светлому и доброму!

Алексей КОРТНЕВ, лидер музыкальной группы «Несчастный случай»:

- С посещением Кремлевской елки. В постсоветские времена я на ней уже не был - вырос, наверное. И там всем детям, в том числе и мне, подарили пластмассовую Спасскую башню. Она раскладывалась на две части, и из нее можно было вытряхивать конфеты. Когда я все съел, эта опустевшая башня много лет простояла у меня на полке, даже выцвела с одного бока. Правда, потом куда-то затерялась…

Дмитрий ДИБРОВ, ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?»:

- Все зависит от возраста. Я же еще помню те елочные игрушки, которые выпускали при Сталине: малыши на санках и прочее. Такие были у моих родителей. А еще я помню подростковые ощущения. При СССР был дефицит жилья. Нельзя было так просто пойти к друзьям и встретить Новый год. Нужно было, чтобы у кого-то мама и папа ушли в гости. И для нас это был единственный способ легально не ночевать дома. Нам, южным ребятам, хотелось любви и секса, как всем нормальным людям. Однако нарушать «моральные устои» коммунисты не позволяли.

Филипп КИРКОРОВ, певец, народный артист России:

- С мандаринами, с фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!» и с коньками. На один из праздников мне родители подарили чехословацкие коньки, и я на них катался.

Юрий ЛОЗА, музыкант:

- С шампанским, конечно! Салаты делали разные, но вот запоминается именно шампанское советское. Замечательная традиция - открыть бутылку под бой курантов, загадать желание. А еще мы брали живую елку. Сейчас просто веточку ставим. Приоритеты изменились. Рождество важнее. И тем более последние 15 лет я соблюдаю православные посты. И 31 декабря как раз входит в Рождественский пост.