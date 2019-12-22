Тест "КП": С наступающим лёгким паром!
В канун Международного дня кино и Нового года самое время поговорить о самом любимом фильме
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28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (не Капуцинов) состоялся первый сеанс синематографа братьев Люмьер. А 1 января 1976 года в 17:45 МСК по первой программе ЦТ прошла премьера фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Старшее поколение знает его наизусть - вплоть до отчеств Нади Шевелёвой (Васильевна) и Жени Лукашина (Михайлович), номеров их квартир (12)... Но мы все же постараемся вас запутать.
1Песня «Со мною вот что происходит» написана на стихи Евгения Евтушенко, «По улице моей» - Бэллы Ахмадулиной, «Мне нравится» и «У зеркала» - Марины Цветаевой, «Я спросил у ясеня» - Владимира Киршона. Стихи какого поэта прозвучали в песне «Если у вас нету тёти (Ария московского гостя)»?
Правильный ответ:Первое четверостишие произведения Цветаевой «По улице моей» знают все. Пора бы выучить второе: «Запущены моих друзей дела, / нет в их домах ни музыки, ни пенья, / и лишь, как прежде, девочки Дега / голубенькие оправляют перья». А всего их девять.
2Ещё о стихах. Произведение Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне» знало наизусть большинство девочек СССР. Кто исполнял его в фильме?
Правильный ответ:Александр Кочетков (1900 — 1953) - прекрасный поэт. Но единственная прижизненная публикация состоялась в альманахе «Золотая зурна» (Владикавказ, 1926), пьесы при жизни не публиковались. Печатался только как переводчик поэзии и прозы с западных и восточных языков.
3В начале фильма в исполнении Сергея Никитина звучит песня на стихотворение Евгения Евтушенко «Со мною вот что происходит». Оно использовалось в фильме, вышедшем в 1972 году, но без музыки. В каком?
Правильный ответ:«Холодно — горячо» — телефильм, снятый в 1971 году режиссёром Николаем Розанцевым. Лента о любви 29-летней матери-одиночки и 20-летнего абитуриента. Может, был бы хорош, но цензура вырезала всё самое интересное.
4Как известно, на роль Нади пробовались Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Ольга Волкова, Антонина Шуранова и Валентина Талызина. На роль Жени - Станислав Любшин, Петр Вельяминов, Андрей Миронов и Олег Даль. Тем не менее, двое «отсеянных» все же мелькнули в фильме. Кто?
Правильный ответ:Гурченко и Миронов видны в одном из эпизодов, в котором по телевизору идёт фильм «Соломенная шляпка».
5В начале фильма Женя и Галя несколько раз упоминают Катаняна, приглашавшего их встречать Новый год. Вполне реальный персонаж. Кем он был?
Правильный ответ:Фамилия Катанян звучит и в других фильмах Рязанова — «Забытая мелодия для флейты», «Вокзал для двоих» и «Привет, дуралеи!»
6Эльдар Рязанов сыграл в картине раздражённого пассажира самолёта, на котором уснул Лукашин. Кого сыграл режиссёр в «Служебном романе»?
Правильный ответ:Всего Рязанов снялся в эпизодических ролях в 29 фильмах. А в «Невероятных приключениях итальянцев в России» он сыграл две роли - доктора на крыле самолёта и сторожа на складе Петропавловской крепости.
7Кто автор цитаты, прозвучавшей на XXVI съезде КПСС: «Градостроительство нуждается в большей художественной выразительности и разнообразии. Чтобы не получалось, как с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от своей собственной».
Правильный ответ:ХХVI съезд КПСС - последний при жизни Леонида Брежнева. В честь него названы самый большой алмаз, добытый в России за всю историю (342,5 карата - более 68 грамм), атомный подводный крейсер, Алмалыкский химзавод, улицы в Новом Уренгое и в посёлке Октябрьский Челябинской области.
8На съёмках Рязанов настаивал: «В этом фильме плохих людей нет». Но однажды, во время озвучивания, режиссер скомандовал: «А вот здесь будь стервой!» К кому относилась реплика?
Правильный ответ:Ольга Науменко до сих пор играет в Московском драматическом театре имени Гоголя (с 2013 — «Гоголь-центре»).
9После очередного показа фильма у вахтёров дома номер 22 по улице Фестивальной не умолкал телефон. Почему?
Правильный ответ:И вот что интересно: телефон аварийной службы в надином доме состоит из семи цифр, что видно в одном из кадров, а её домашний телефон из шести - 14-50-30.
10В самом начале фильма идут рисованные титры. И в первом же, во фразе «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь», есть опечатка. Какая?
Правильный ответ:Нестыковок и ошибок в фильме много. Одна только поездка Нади за билетом чего стоит: таксист к концу поездки превратился из брюнета с бакенбардами в блондина, во время её ночной прогулки Ленинград на пару секунд превратился в Москву, а трамваи серии МТВ-82 по городу на Неве тогда не ездили.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не беда - даже я встречал несколько вполне взрослых людей, ни разу не видевших этот фильм.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы и предпочитаете смотреть на произведение вцелом, а не препарировать его на мелкие детали. Но результат хорош!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы не пропустили ни одного показа. Даже, наверное, были на тбилисском кинофестивале, где его показывали за год до премьеры по телевизору.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - автор докторской работы Влияние фильма Ирония судьбы, или С легким паром! на позднесоветское и постсоветское общество .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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